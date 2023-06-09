https://crimea.ria.ru/20230609/skifskoe-zoloto-otdadut-ukraine-1129283572.html

Скифское золото отдадут Украине

Скифское золото отдадут Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Скифское золото отдадут Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, говорится в постановлении,... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T12:42

2023-06-09T12:42

2023-06-09T12:46

ситуация вокруг скифского золота

центральный музей тавриды

нидерланды

украина

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://crimea.ria.ru/20211027/kakie-sokrovischa-mozhet-poteryat-krymskiy-poluostrov-unikalnye-foto-1121257485.html

нидерланды

украина

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, центральный музей тавриды, нидерланды, украина, крым, новости крыма