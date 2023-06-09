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Скифское золото отдадут Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Скифское золото отдадут Украине
Скифское золото отдадут Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Скифское золото отдадут Украине
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, говорится в постановлении,... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:42
2023-06-09T12:46
ситуация вокруг скифского золота
центральный музей тавриды
нидерланды
украина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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ситуация вокруг скифского золота, центральный музей тавриды, нидерланды, украина, крым, новости крыма
Скифское золото отдадут Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

12:42 09.06.2023 (обновлено: 12:46 09.06.2023)
 
© AP Photo Peter DejongБраслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
Браслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе", - говорится в постановлении суда.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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