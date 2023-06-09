https://crimea.ria.ru/20230609/pochemu-skifskoe-zoloto-vernut-ukraine--mnenie-yurista-1129287392.html

Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста

Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста

Коллекцию скифского золота из крымских музеев отдали Украине, потому что запад не готов решать споры в правовом поле, действующая система международного права... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T20:38

2023-06-09T20:38

2023-06-09T20:38

ситуация вокруг скифского золота

гаага

нидерланды

закон и право

культура

центральный музей тавриды

крым

новости крыма

мнения

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Коллекцию скифского золота из крымских музеев отдали Украине, потому что запад не готов решать споры в правовом поле, действующая система международного права полностью разрушена. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ с 2017 по 2021 год, руководитель международной ассоциации "Таврида" (Брюссель) Александр Молохов.Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине."Решение это было ожидаемым. Никаких иллюзий лично у меня по поводу исхода этого дела не было, потому что, к сожалению, действующая системе международного права полностью разрушена. И нам надо строить свою собственную систему международного права с участием не западных стран, а Китая, Латинской Америки, Африки. В действующей системе координат победить западное правосудие невозможно", - убежден Молохов.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба коллекции скифского золота: хронология скандалаЗолото Византии впервые вывезли из ХерсонесаЗаповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму

https://crimea.ria.ru/20230609/skifskoe-zoloto-otdadut-ukraine-1129283572.html

гаага

нидерланды

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, гаага, нидерланды, закон и право, культура, центральный музей тавриды, крым, новости крыма, мнения, александр молохов