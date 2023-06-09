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Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
Коллекцию скифского золота из крымских музеев отдали Украине, потому что запад не готов решать споры в правовом поле, действующая система международного права... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T20:38
2023-06-09T20:38
ситуация вокруг скифского золота
гаага
нидерланды
закон и право
культура
центральный музей тавриды
крым
новости крыма
мнения
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Коллекцию скифского золота из крымских музеев отдали Украине, потому что запад не готов решать споры в правовом поле, действующая система международного права полностью разрушена. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ с 2017 по 2021 год, руководитель международной ассоциации "Таврида" (Брюссель) Александр Молохов.Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине."Решение это было ожидаемым. Никаких иллюзий лично у меня по поводу исхода этого дела не было, потому что, к сожалению, действующая системе международного права полностью разрушена. И нам надо строить свою собственную систему международного права с участием не западных стран, а Китая, Латинской Америки, Африки. В действующей системе координат победить западное правосудие невозможно", - убежден Молохов.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба коллекции скифского золота: хронология скандалаЗолото Византии впервые вывезли из ХерсонесаЗаповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
https://crimea.ria.ru/20230609/skifskoe-zoloto-otdadut-ukraine-1129283572.html
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ситуация вокруг скифского золота, гаага, нидерланды, закон и право, культура, центральный музей тавриды, крым, новости крыма, мнения, александр молохов
Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста

Золото скифов вернут Киеву из-за разрушенной системы международного права

20:38 09.06.2023
 
© РИА Новости . В. Бабайлов / Перейти в фотобанкЗолотой наконечник малого ритона - питьевого (обычно для вина) сосуда в виде рога животного с небольшим отверстием в нижнем узком конце - в форме головы овна. Из тайника Гаймановой могилы. Середина IV века до н. э. Скифское золото.
Золотой наконечник малого ритона - питьевого (обычно для вина) сосуда в виде рога животного с небольшим отверстием в нижнем узком конце - в форме головы овна. Из тайника Гаймановой могилы. Середина IV века до н. э. Скифское золото. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . В. Бабайлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Коллекцию скифского золота из крымских музеев отдали Украине, потому что запад не готов решать споры в правовом поле, действующая система международного права полностью разрушена. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ с 2017 по 2021 год, руководитель международной ассоциации "Таврида" (Брюссель) Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
"Решение это было ожидаемым. Никаких иллюзий лично у меня по поводу исхода этого дела не было, потому что, к сожалению, действующая системе международного права полностью разрушена. И нам надо строить свою собственную систему международного права с участием не западных стран, а Китая, Латинской Америки, Африки. В действующей системе координат победить западное правосудие невозможно", - убежден Молохов.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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Скифское золото отдадут Украине
 
Ситуация вокруг скифского золотаГаагаНидерландыЗакон и правоКультураЦентральный музей ТавридыКрымНовости КрымаМненияАлександр Молохов
 
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