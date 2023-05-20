https://crimea.ria.ru/20230520/zoloto-vizantii-vpervye-vyvezli-iz-khersonesa-1128836905.html
Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса
Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса
Из музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые вывезли золотые артефакты византийского периода. Их отправили в Великий Новгород на совместную выставку... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T08:54
2023-05-20T08:54
2023-05-20T08:54
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археология в крыму
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великий новгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые вывезли золотые артефакты византийского периода. Их отправили в Великий Новгород на совместную выставку федеральных музеев "Золото Византии", приуроченную к 570-летию падения великой империи. Об этом РИА Новости Крым сообщила завотделом византийской истории Татьяна Яшаева.По словам Яшаевой, ведущие федеральные музеи России, хранящие культуру древних городов - Херсонеса и Новгорода, впервые готовят единую выставку, и это уже знаковый факт.Под золотом Византии подразумеваются не только и не столько золотые вещи, а в целом драгоценное наследие великой эпохи, отметила она. Так что из Севастополя в Великий Новогород "уехали" изделия из кости, глины и других материалов. Даже мозаичное панно – фрагмент напольной мозаики, длиной 2 метра и шириной метр."Это один из лучших экспонатов, и он соответствует концепции выставки "Золото Византии": мозаика, конечно, не из золота, это просто камешки, но тут из желтоватого известняка выложен общий фон, что символизировало золотой цвет. А на нем красными и черными камешками – там керамика и песчаник – выложен большой килик - это сосуд, из которого произрастают виноградные лозы", – поделилась сотрудник музея.Татьяна Яшаева работает в музее почти полстолетия. И, по ее словам, византийские артефакты Херсонеса крайне редко вывозились отсюда. "Почти никогда. Была как-то выставка в ГИМ (Москва) и одна международная, в 2010-м году, в Бонне, посвященная наследию Византии", – вспоминает она.А вот золотые артефакты византийского наследия до этого года не покидали Севастополь ни разу, сказала эксперт.Она подчеркнула, что в херсонесскую коллекцию так называемого скифского золота, которое с 2014 года задержано в Амстердаме, не вошли золотые вещи. И отметила, что все они были отреставрированы перед отправкой на выставку, а сейчас хранятся "в очень хороших условиях", так что им ничего не угрожает.На выставке в Новгородском кремле представят в общей сложности более 200 экспонатов, включая золотые. Это исключительно артефакты, обнаруженные при раскопках в Херсонесе и Новгороде, доказывающие неразрывную связь древнерусской культуры и Византии."Древнерусская культура импульс получила от Византии. Хотя она и пошла по своему пути, безусловно, тем не менее были контакты и торговые, и религиозные. И очень много предметов чисто византийских найдено при раскопках в Новгороде. Например, совершенно роскошный ларец, выполненный из слоновой кости, который явно был произведен в Константинополе. Есть реликвии, которые привозили из святых мест. Потому что святые места для всех были одинаковые: Иерусалим, палестинские памятники. И получалось, что и христиане Херсонеса туда паломничали, и христиане Новгорода. Это тоже их объединяло", – заключила эксперт.Ранее генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (г. Керчь) Татьяна Умрихина высказала РИА Новости Крым свое мнение относительно того, какая судьба ждет скифское золото, вывезенное из Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКОВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего ХерсонесаВ Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
https://crimea.ria.ru/20230504/v-krymu-arkheologi-sdelali-otkrytie-ob-istorii-drevnego-khersonesa--1128532250.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонес, севастополь, культура, история, археология в крыму, выставка, великий новгород
Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса
Из Херсонеса впервые вывезли золотые артефакты на выставку – в Великий Новгород
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Из музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые вывезли золотые артефакты византийского периода. Их отправили в Великий Новгород на совместную выставку федеральных музеев "Золото Византии", приуроченную к 570-летию падения великой империи. Об этом РИА Новости Крым
сообщила завотделом византийской истории Татьяна Яшаева.
По словам Яшаевой, ведущие федеральные музеи России, хранящие культуру древних городов - Херсонеса и Новгорода, впервые готовят единую выставку, и это уже знаковый факт.
"Этот путь назывался в древности "из варяг в греки". Где Новгород, и где мы. И вот мы этот путь как бы повторили, только "из грек в варяги", – сказала Яшаева.
Под золотом Византии подразумеваются не только и не столько золотые вещи, а в целом драгоценное наследие великой эпохи, отметила она. Так что из Севастополя в Великий Новогород "уехали" изделия из кости, глины и других материалов. Даже мозаичное панно – фрагмент напольной мозаики, длиной 2 метра и шириной метр.
"Это один из лучших экспонатов, и он соответствует концепции выставки "Золото Византии": мозаика, конечно, не из золота, это просто камешки, но тут из желтоватого известняка выложен общий фон, что символизировало золотой цвет. А на нем красными и черными камешками – там керамика и песчаник – выложен большой килик - это сосуд, из которого произрастают виноградные лозы", – поделилась сотрудник музея.
Татьяна Яшаева работает в музее почти полстолетия. И, по ее словам, византийские артефакты Херсонеса крайне редко вывозились отсюда. "Почти никогда. Была как-то выставка в ГИМ (Москва) и одна международная, в 2010-м году, в Бонне, посвященная наследию Византии", – вспоминает она.
А вот золотые артефакты византийского наследия до этого года не покидали Севастополь ни разу, сказала эксперт.
"Впервые вывозятся драгметаллы. Изделия из золота, серебра. Они вообще никогда не вывозились. Это прекрасной чеканки монеты – солиды византийские, украшения, накладки с изображением святых – все из золота выполнено. Поскольку византийская культура базировалась на античном наследии, то мы представили и драгметаллы античного периода из истории Херсонеса. Это тоже украшения, накладки, нагубники, наглазники, которые мистическую функцию оберега выполняли", – уточнила ученый.
Она подчеркнула, что в херсонесскую коллекцию так называемого скифского золота, которое с 2014 года задержано в Амстердаме, не вошли золотые вещи. И отметила, что все они были отреставрированы перед отправкой на выставку, а сейчас хранятся "в очень хороших условиях", так что им ничего не угрожает.
На выставке в Новгородском кремле представят в общей сложности более 200 экспонатов, включая золотые. Это исключительно артефакты, обнаруженные при раскопках в Херсонесе и Новгороде, доказывающие неразрывную связь древнерусской культуры и Византии.
"Древнерусская культура импульс получила от Византии. Хотя она и пошла по своему пути, безусловно, тем не менее были контакты и торговые, и религиозные. И очень много предметов чисто византийских найдено при раскопках в Новгороде. Например, совершенно роскошный ларец, выполненный из слоновой кости, который явно был произведен в Константинополе. Есть реликвии, которые привозили из святых мест. Потому что святые места для всех были одинаковые: Иерусалим, палестинские памятники. И получалось, что и христиане Херсонеса туда паломничали, и христиане Новгорода. Это тоже их объединяло", – заключила эксперт.
Ранее генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (г. Керчь) Татьяна Умрихина высказала РИА Новости Крым свое мнение относительно того, какая судьба ждет скифское золото
, вывезенное из Крыма.
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