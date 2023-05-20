https://crimea.ria.ru/20230520/zoloto-vizantii-vpervye-vyvezli-iz-khersonesa-1128836905.html

Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса

Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса

Из музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые вывезли золотые артефакты византийского периода. Их отправили в Великий Новгород на совместную выставку... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T08:54

2023-05-20T08:54

2023-05-20T08:54

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херсонес

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великий новгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые вывезли золотые артефакты византийского периода. Их отправили в Великий Новгород на совместную выставку федеральных музеев "Золото Византии", приуроченную к 570-летию падения великой империи. Об этом РИА Новости Крым сообщила завотделом византийской истории Татьяна Яшаева.По словам Яшаевой, ведущие федеральные музеи России, хранящие культуру древних городов - Херсонеса и Новгорода, впервые готовят единую выставку, и это уже знаковый факт.Под золотом Византии подразумеваются не только и не столько золотые вещи, а в целом драгоценное наследие великой эпохи, отметила она. Так что из Севастополя в Великий Новогород "уехали" изделия из кости, глины и других материалов. Даже мозаичное панно – фрагмент напольной мозаики, длиной 2 метра и шириной метр."Это один из лучших экспонатов, и он соответствует концепции выставки "Золото Византии": мозаика, конечно, не из золота, это просто камешки, но тут из желтоватого известняка выложен общий фон, что символизировало золотой цвет. А на нем красными и черными камешками – там керамика и песчаник – выложен большой килик - это сосуд, из которого произрастают виноградные лозы", – поделилась сотрудник музея.Татьяна Яшаева работает в музее почти полстолетия. И, по ее словам, византийские артефакты Херсонеса крайне редко вывозились отсюда. "Почти никогда. Была как-то выставка в ГИМ (Москва) и одна международная, в 2010-м году, в Бонне, посвященная наследию Византии", – вспоминает она.А вот золотые артефакты византийского наследия до этого года не покидали Севастополь ни разу, сказала эксперт.Она подчеркнула, что в херсонесскую коллекцию так называемого скифского золота, которое с 2014 года задержано в Амстердаме, не вошли золотые вещи. И отметила, что все они были отреставрированы перед отправкой на выставку, а сейчас хранятся "в очень хороших условиях", так что им ничего не угрожает.На выставке в Новгородском кремле представят в общей сложности более 200 экспонатов, включая золотые. Это исключительно артефакты, обнаруженные при раскопках в Херсонесе и Новгороде, доказывающие неразрывную связь древнерусской культуры и Византии."Древнерусская культура импульс получила от Византии. Хотя она и пошла по своему пути, безусловно, тем не менее были контакты и торговые, и религиозные. И очень много предметов чисто византийских найдено при раскопках в Новгороде. Например, совершенно роскошный ларец, выполненный из слоновой кости, который явно был произведен в Константинополе. Есть реликвии, которые привозили из святых мест. Потому что святые места для всех были одинаковые: Иерусалим, палестинские памятники. И получалось, что и христиане Херсонеса туда паломничали, и христиане Новгорода. Это тоже их объединяло", – заключила эксперт.Ранее генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (г. Керчь) Татьяна Умрихина высказала РИА Новости Крым свое мнение относительно того, какая судьба ждет скифское золото, вывезенное из Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКОВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего ХерсонесаВ Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры

https://crimea.ria.ru/20230504/v-krymu-arkheologi-sdelali-otkrytie-ob-istorii-drevnego-khersonesa--1128532250.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

херсонес, севастополь, культура, история, археология в крыму, выставка, великий новгород