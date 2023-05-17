https://crimea.ria.ru/20230517/est-nadezhda-muzeyschiki-kryma-o-sudbe-skifskogo-zolota-posle-suda-1128783812.html

Есть надежда: музейщики Крыма о судьбе скифского золота после суда

Есть надежда: музейщики Крыма о судьбе скифского золота после суда - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Есть надежда: музейщики Крыма о судьбе скифского золота после суда

Есть надежда, что коллекция скифского золота из музеев Крыма, которая с 2014 года удерживается в Амстердаме, не будет отдана Украине после рассмотрения дела в... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T17:11

2023-05-17T17:11

2023-05-17T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Есть надежда, что коллекция скифского золота из музеев Крыма, которая с 2014 года удерживается в Амстердаме, не будет отдана Украине после рассмотрения дела в Верховном суде Нидерландов в сентябре. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказала гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина.По ее словам, вердикт по скифскому золоту должен быть вынесен в сентябре, но на заседание представители крымского музея не допущены, и то, что решение будет подчинено политической ситуации, у нее сомнений нет."Мы не допущены уже ни к каким судебным заседаниям. Как сказал генеральный прокурор Нидерландов: это уже не имеет смысла, так как все материалы есть и слушать некого. Вердикт будет вынесен, и трудно сомневаться, каким он будет – совершенно политическим", – сказала Умрихина.В то же время в этой непростой истории есть "единственный положительный момент". Именно он позволяет надеяться, что артефакты не передадут Украине и после суда, а со временем крымские ценности смогут вернуться на Родину, добавила директор крымского музея.В противном случае действия европейских коллег будут "против всяких правил", так как речь идет о сохранении наследия в период проведения военных действий, отметила она. И подчеркнула, что незаконного и так было достаточно. Взять хотя бы то, что коллекции не отдали сразу после выставок, чего требовал соответствующий договор."Директор музея Алларда Пирсона – договор там подписан только двусторонний – он обязан был это сделать: ценности должны были вернуться туда, откуда они их получили. Но ему не дали. Это на их совести. Политизация всей ситуации не дает никому из них выйти на тот международный правовой уровень, который был когда-то в мире определен. Поэтому сейчас правил у них нет", - сказала она.Еще в 2021 году Татьяна Умрихина заявляла, что скифское золото, находящееся в Амстердаме с 2014 года, требует внимания реставраторов, однако на письмо музея с просьбой допустить его специалистов к ценностям, чтобы проверить и поддержать их сохранность, никто не откликнулся. В марте 2023 года бывший руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов, комментируя тему, отметил, что в деле возвращения скифского золота в Крым многое было упущено, однако надежда остается. Коллекция скифского золота (около 2 тыс. артефактов) была вывезена в Европу из четырех музеев Крыма на выставки в 2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Соответствующие договора крымские музеи заключили с Рейнским краевым музеем в Бонне и музеем Алларда Пирсона (археологический музей Амстердамского университета).В марте 2014 Крым воссоединился с Россией по итогам референдума. Не признав полуостров частью РФ, Киев предъявил права на экспонаты из крымских музеев, остававшиеся в Европе, заявив, что это собственность Украины. В Крыму заявили о попытке рейдерского захвата ценностей.После ряда промежуточных заседаний 20 августа 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Крыму, ни Украине до того, как стороны придут к соглашению.Рассмотрение дела в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов – назначено на 15 сентября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба коллекции скифского золота: хронология скандалаВ Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золотаЧто нашли в скифском кургане на месте строительства объездной в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230127/skifskoe-zoloto-v-krymu-otsenili-shansy-vernut-kollektsiyu-1126633206.html

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Татьяна Умрихина рассказала о судьбе скифского золота после суда в Гааге Татьяна Умрихина рассказала о судьбе скифского золота после суда в Гааге 2023-05-17T17:11 true PT2M24S

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