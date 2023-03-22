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Вернут ли в Крым скифское золото - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Вернут ли в Крым скифское золото
Вернут ли в Крым скифское золото - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Вернут ли в Крым скифское золото
В деле возвращения скифского золота на родину, в Крым, многое было упущено, заявил в комментарии РИА Новости Крым экс-руководитель рабочей группы по... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T12:35
2023-03-22T12:45
ситуация вокруг скифского золота
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В деле возвращения скифского золота на родину, в Крым, многое было упущено, заявил в комментарии РИА Новости Крым экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве республики при президенте РФ Александр Молохов.По его словам, чиновники Минкульта России и Крыма не озаботились даже тем, чтобы официально включить эту коллекцию в состав музейного фонда России. А концепция защиты, предложенная голландскими адвокатами, оказалась неудачной.Эксперт уверен, что голландские адвокаты предали своих клиентов. "Мы в последнее время присутствуем на похоронах международного права", констатировал он.Ранее посол в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин утверждал, что "голландские адвокаты в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС".Рассмотрение дела в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов – назначено на 15 сентября. Однако генеральный прокурор государства уже высказался в пользу того, чтобы сохранить в силе абсурдное решение, принятое апелляционным судом.Экспонаты были вывезены в 2013 году в соответствии с договорами, заключенными крымскими музеями и музеем Алларда Пирсона и Рейнским краевым музеем. Год спустя, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, официальный Киев заявил, что это собственность Украины. Минкульт соседнего государства предъявил свои права на культурные ценности, находящиеся на тот момент в Амстердаме. В Крыму подобные действия назвали попыткой рейдерского захвата коллекции.20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Крыму, ни Украине до того, как решение примет суд или же стороны придут к соглашению. При этом часть экспонатов, прибывших из киевского Музея исторических драгоценностей, были возвращены в Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда золото скифов вернется в КрымСкифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекциюСудьба коллекции скифского золота: хронология скандала
https://crimea.ria.ru/20230127/sudba-kollektsii-skifskogo-zolota-khronologiya-skandala--1126620764.html
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ситуация вокруг скифского золота, крым, мнения, нидерланды, украина, александр молохов, культура
Вернут ли в Крым скифское золото

Александр Молохов о скифском золоте: мы присутствуем на похоронах международного права

12:35 22.03.2023 (обновлено: 12:45 22.03.2023)
 
© AP Photo Peter DejongCкифский золотой шлем IV века до н. э.Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
Cкифский золотой шлем IV века до н. э.Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В деле возвращения скифского золота на родину, в Крым, многое было упущено, заявил в комментарии РИА Новости Крым экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве республики при президенте РФ Александр Молохов.
По его словам, чиновники Минкульта России и Крыма не озаботились даже тем, чтобы официально включить эту коллекцию в состав музейного фонда России. А концепция защиты, предложенная голландскими адвокатами, оказалась неудачной.

"Я предупреждал, что не надо ориентироваться на голландских адвокатов, потому что это люди все-таки зависимые, они действуют с оглядкой на свою систему правосудия, на то, что им там в Голландии жить и работать. Россия, к сожалению, не была представлена в этом процессе, в отличие от Украины, которая смогла навязать свое участие. Крымские музеи остались один на один с украинцами, и, к сожалению, мы проиграли. Да, надежда на победу еще остается", - сказал Молохов.

Эксперт уверен, что голландские адвокаты предали своих клиентов. "Мы в последнее время присутствуем на похоронах международного права", констатировал он.
Ранее посол в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин утверждал, что "голландские адвокаты в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС".
Рассмотрение дела в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов – назначено на 15 сентября. Однако генеральный прокурор государства уже высказался в пользу того, чтобы сохранить в силе абсурдное решение, принятое апелляционным судом.
Браслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 15:20
Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала
Экспонаты были вывезены в 2013 году в соответствии с договорами, заключенными крымскими музеями и музеем Алларда Пирсона и Рейнским краевым музеем. Год спустя, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, официальный Киев заявил, что это собственность Украины. Минкульт соседнего государства предъявил свои права на культурные ценности, находящиеся на тот момент в Амстердаме. В Крыму подобные действия назвали попыткой рейдерского захвата коллекции.
20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Крыму, ни Украине до того, как решение примет суд или же стороны придут к соглашению. При этом часть экспонатов, прибывших из киевского Музея исторических драгоценностей, были возвращены в Киев.
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Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию
Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСитуация вокруг скифского золотаКрымМненияНидерландыУкраинаАлександр МолоховКультура
 
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