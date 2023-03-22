https://crimea.ria.ru/20230322/vernut-li-v-krym-skifskoe-zoloto-1127692778.html

Вернут ли в Крым скифское золото

Вернут ли в Крым скифское золото - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Вернут ли в Крым скифское золото

В деле возвращения скифского золота на родину, в Крым, многое было упущено, заявил в комментарии РИА Новости Крым экс-руководитель рабочей группы по... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T12:35

2023-03-22T12:35

2023-03-22T12:45

ситуация вокруг скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В деле возвращения скифского золота на родину, в Крым, многое было упущено, заявил в комментарии РИА Новости Крым экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве республики при президенте РФ Александр Молохов.По его словам, чиновники Минкульта России и Крыма не озаботились даже тем, чтобы официально включить эту коллекцию в состав музейного фонда России. А концепция защиты, предложенная голландскими адвокатами, оказалась неудачной.Эксперт уверен, что голландские адвокаты предали своих клиентов. "Мы в последнее время присутствуем на похоронах международного права", констатировал он.Ранее посол в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин утверждал, что "голландские адвокаты в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС".Рассмотрение дела в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов – назначено на 15 сентября. Однако генеральный прокурор государства уже высказался в пользу того, чтобы сохранить в силе абсурдное решение, принятое апелляционным судом.Экспонаты были вывезены в 2013 году в соответствии с договорами, заключенными крымскими музеями и музеем Алларда Пирсона и Рейнским краевым музеем. Год спустя, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, официальный Киев заявил, что это собственность Украины. Минкульт соседнего государства предъявил свои права на культурные ценности, находящиеся на тот момент в Амстердаме. В Крыму подобные действия назвали попыткой рейдерского захвата коллекции.20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Крыму, ни Украине до того, как решение примет суд или же стороны придут к соглашению. При этом часть экспонатов, прибывших из киевского Музея исторических драгоценностей, были возвращены в Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда золото скифов вернется в КрымСкифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекциюСудьба коллекции скифского золота: хронология скандала

https://crimea.ria.ru/20230127/sudba-kollektsii-skifskogo-zolota-khronologiya-skandala--1126620764.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, крым, мнения, нидерланды, украина, александр молохов, культура