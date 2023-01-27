https://crimea.ria.ru/20230127/skifskoe-zoloto-v-krymu-otsenili-shansy-vernut-kollektsiyu-1126633206.html

Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию

Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию

На сегодняшний день нет оснований рассчитывать на то, что Верховный суд Нидерландов после отказа двух судов вернуть коллекцию скифского золота в Крым вынесет... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T22:22

2023-01-27T22:22

2023-01-27T22:23

эксклюзивы риа новости крым

ситуация вокруг скифского золота

крым

нидерланды

культура

в мире

политика

андрей мальгин

мнения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/14/1113641415_0:0:4800:2700_1920x0_80_0_0_66aa2ddfe8f26a597c932774cb374045.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На сегодняшний день нет оснований рассчитывать на то, что Верховный суд Нидерландов после отказа двух судов вернуть коллекцию скифского золота в Крым вынесет иное решение. В то же время нет и причин считать, что артефакты будут безнадежно утрачены для полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центрального музея Тавриды (Симферополь) Андрей Мальгин.Ранее в пятницу стало известно, что Верховный суд Нидерландов вынесет решение о задержанном на девять лет в музее Амстердама скифском золоте в сентябре этого года.В консультативном заключении по данному делу генерального прокурора страны сообщалось, что принятое ранее Апелляционным судом решение о передаче уникальной коллекции Украине, а не музеям в Крыму, может остаться в силе и по итогам рассмотрения кассации. По словам Андрея Мальгина – директора одного из четырех музеев, чьи артефакты оказалась "запертыми" в амстердамских фондовых подвалах – иллюзий относительно результатов очередного суда в нынешних условиях он не питает.Отвечая на вопрос, может ли повлиять на решение ВС Нидерландов изменение политической карты, эксперт отметил, что "об этом можно гадать сколько угодно". В то же время, по его словам, преждевременно говорить о том, что Крым безвозвратно утратил коллекцию или потеряет ее на неопределенный срок."Ну, почему обязательно теряем? Если мы возьмем Киев..." – допустил ученый.Коллекцию скифского золота – порядка 2 тысяч уникальных предметов из золота, серебра, бронзы и керамики – вывезли на выставки в Европу в 2013-м, когда Крым еще был в составе Украины. Артефакты из четырех крымских музеев впервые показывали так далеко за пределами страны. Они экспонировались сначала в Рейнском краевом музее в Бонне, после – в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало поводом для политических инсинуаций со стороны Киева в вопросе возвращения артефактов на полуостров, где они были найдены и хранились в музеях десятилетиями. Договориться до суда не удалось, с тех пор длятся тяжбы.14 декабря 2016 окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из Крыма должна быть направлена на Украину, как того требует голландский закон о культурном наследии. Отмечалось, что решение о принадлежности артефактов должен будет потом принять украинский суд. Российская сторона подала апелляцию.26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". Отмечалось, что речь идет о передаче, а не о принадлежности. Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.Предварительный процесс по данному делу здесь начали в марте 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымУникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять Крым В Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золота

https://crimea.ria.ru/20230127/sudba-kollektsii-skifskogo-zolota-khronologiya-skandala--1126620764.html

крым

нидерланды

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, крым, нидерланды, культура, в мире, политика, андрей мальгин, мнения, украина