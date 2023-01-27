https://crimea.ria.ru/20230127/kogda-reshitsya-sudba-skifskogo-zolota-iz-kryma--1126621401.html
Когда решится судьба скифского золота из Крыма
Когда решится судьба скифского золота из Крыма - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Когда решится судьба скифского золота из Крыма
Верховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, девять лет находящейся в музейных подвалах в Амстердаме, в сентябре текущего... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T15:11
2023-01-27T15:11
2023-01-27T15:18
ситуация вокруг скифского золота
в мире
крым
культура
нидерланды
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247351_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_faf65b7e0c1f85a610faa96761fc5297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, девять лет находящейся в музейных подвалах в Амстердаме, в сентябре текущего года. Об этом говорится в постановлении по делу, сообщает РИА Новости.По мнению генпрокурора Нидерландов, по итогу этого заседания прежнее решение о передаче скифского золота Украине может остаться в силе."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", - говорится в консультативном заключении.Напомним, Верховный суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте в марте 2022. Двумя месяцами ранее, в конце января, в инстанцию поступила кассационная жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама от музеев Крыма.В решении, в частности, отмечалось, что речь идет о временной передаче крымской коллекция артефактов "до стабилизации ситуации в Крыму", а не о ее принадлежности Киеву.В коллекцию из почти 2 тысяч артефактов, которая с 2014 года удерживается в фондовых подвалах музея Алларда Пирсона в Амстердаме, входят уникальные предметы древности. Это предметы из фондов Восточно-крымского музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника и музея-заповедника "Херсонес Таврический".Коллекция была вывезена на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, для экспонирования сначала в Рейнском краевом музее в Бонне, а после – в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году послужило поводом для политических инсинуаций Киева в вопросе ее возвращения в Крым, где артефакты были обнаружены и где хранились в музеях десятилетиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи Крыма рассказали, что делать Амстердаму со скифским золотомВ Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золота "Пишите письма": скифское золото на Украине украдут - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20211027/kakie-sokrovischa-mozhet-poteryat-krymskiy-poluostrov-unikalnye-foto-1121257485.html
крым
нидерланды
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247351_53:0:964:683_1920x0_80_0_0_02be0d8c8c4c57fbb4d7baecae5ba7c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг скифского золота, в мире, крым, культура, нидерланды, украина, россия
Когда решится судьба скифского золота из Крыма
Верховный суд Нидерландов вынесет решение о скифском золоте из Крыма в сентябре 2023
15:11 27.01.2023 (обновлено: 15:18 27.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, девять лет находящейся в музейных подвалах в Амстердаме, в сентябре текущего года. Об этом говорится в постановлении по делу, сообщает РИА Новости.
"Вынесение решения Верховного суда (Нидерландов – ред.) предварительно назначено на 15 сентября 2023 года", – сообщается в постановлении по делу о коллекции.
По мнению генпрокурора Нидерландов, по итогу этого заседания прежнее решение о передаче скифского золота Украине может остаться в силе.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине.
Это решение может остаться в силе", - говорится в консультативном заключении.
Напомним, Верховный суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте в марте 2022. Двумя месяцами ранее, в конце января, в инстанцию поступила кассационная жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама от музеев Крыма.
В решении, в частности, отмечалось, что речь идет о временной передаче крымской коллекция артефактов "до стабилизации ситуации в Крыму", а не о ее принадлежности Киеву.
В коллекцию из почти 2 тысяч артефактов, которая с 2014 года удерживается в фондовых подвалах музея Алларда Пирсона в Амстердаме, входят уникальные предметы древности. Это предметы из фондов Восточно-крымского музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника и музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Коллекция была вывезена на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, для экспонирования сначала в Рейнском краевом музее в Бонне, а после – в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году послужило поводом для политических инсинуаций Киева в вопросе ее возвращения в Крым, где артефакты были обнаружены и где хранились в музеях десятилетиями.
Читайте также на РИА Новости Крым: