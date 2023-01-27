https://crimea.ria.ru/20230127/kogda-reshitsya-sudba-skifskogo-zolota-iz-kryma--1126621401.html

Когда решится судьба скифского золота из Крыма

Когда решится судьба скифского золота из Крыма - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Когда решится судьба скифского золота из Крыма

Верховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, девять лет находящейся в музейных подвалах в Амстердаме, в сентябре текущего... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T15:11

2023-01-27T15:11

2023-01-27T15:18

ситуация вокруг скифского золота

в мире

крым

культура

нидерланды

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, девять лет находящейся в музейных подвалах в Амстердаме, в сентябре текущего года. Об этом говорится в постановлении по делу, сообщает РИА Новости.По мнению генпрокурора Нидерландов, по итогу этого заседания прежнее решение о передаче скифского золота Украине может остаться в силе."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", - говорится в консультативном заключении.Напомним, Верховный суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте в марте 2022. Двумя месяцами ранее, в конце января, в инстанцию поступила кассационная жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама от музеев Крыма.В решении, в частности, отмечалось, что речь идет о временной передаче крымской коллекция артефактов "до стабилизации ситуации в Крыму", а не о ее принадлежности Киеву.В коллекцию из почти 2 тысяч артефактов, которая с 2014 года удерживается в фондовых подвалах музея Алларда Пирсона в Амстердаме, входят уникальные предметы древности. Это предметы из фондов Восточно-крымского музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника и музея-заповедника "Херсонес Таврический".Коллекция была вывезена на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, для экспонирования сначала в Рейнском краевом музее в Бонне, а после – в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году послужило поводом для политических инсинуаций Киева в вопросе ее возвращения в Крым, где артефакты были обнаружены и где хранились в музеях десятилетиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи Крыма рассказали, что делать Амстердаму со скифским золотомВ Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золота "Пишите письма": скифское золото на Украине украдут - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20211027/kakie-sokrovischa-mozhet-poteryat-krymskiy-poluostrov-unikalnye-foto-1121257485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, в мире, крым, культура, нидерланды, украина, россия