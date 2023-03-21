https://crimea.ria.ru/20230321/kogda-zoloto-skifov-vernetsya-v-krym-1127684020.html

Когда золото скифов вернется в Крым

Когда золото скифов вернется в Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Когда золото скифов вернется в Крым

Предметы из экспозиции крымских музеев, вывезенные в Нидерланды в 2013 году, вряд ли вернут на родину в ближайшее время. Такое мнение озвучил генеральный... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T20:42

2023-03-21T20:42

2023-03-21T20:42

ситуация вокруг скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Предметы из экспозиции крымских музеев, вывезенные в Нидерланды в 2013 году, вряд ли вернут на родину в ближайшее время. Такое мнение озвучил генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", сказал, что "надежда еще теплится".Напомним, коллекцию скифского золота – порядка 2 тысяч уникальных предметов из золота, серебра, бронзы и керамики – вывезли на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Центральному музею Тавриды из них принадлежит порядка 130 предметов, среди которых – керамика и изделия древних ремесленников, в частности, серебряная орлиноголовая пряжка.14 декабря 2016 окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из Крыма должна быть направлена на Украину, как того требует голландский закон о культурном наследии. Отмечалось, что решение о принадлежности артефактов должен будет потом принять украинский суд. Российская сторона подала апелляцию.26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". Отмечалось, что речь идет о передаче, а не о принадлежности. Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.Предварительный процесс по данному делу здесь начали в марте 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекциюСудьба коллекции скифского золота: хронология скандала

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота