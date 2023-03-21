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Когда золото скифов вернется в Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Когда золото скифов вернется в Крым
Когда золото скифов вернется в Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Когда золото скифов вернется в Крым
Предметы из экспозиции крымских музеев, вывезенные в Нидерланды в 2013 году, вряд ли вернут на родину в ближайшее время. Такое мнение озвучил генеральный... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T20:42
2023-03-21T20:42
ситуация вокруг скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Предметы из экспозиции крымских музеев, вывезенные в Нидерланды в 2013 году, вряд ли вернут на родину в ближайшее время. Такое мнение озвучил генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", сказал, что "надежда еще теплится".Напомним, коллекцию скифского золота – порядка 2 тысяч уникальных предметов из золота, серебра, бронзы и керамики – вывезли на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Центральному музею Тавриды из них принадлежит порядка 130 предметов, среди которых – керамика и изделия древних ремесленников, в частности, серебряная орлиноголовая пряжка.14 декабря 2016 окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из Крыма должна быть направлена на Украину, как того требует голландский закон о культурном наследии. Отмечалось, что решение о принадлежности артефактов должен будет потом принять украинский суд. Российская сторона подала апелляцию.26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". Отмечалось, что речь идет о передаче, а не о принадлежности. Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.Предварительный процесс по данному делу здесь начали в марте 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекциюСудьба коллекции скифского золота: хронология скандала
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РИА Новости Крым
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96
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ситуация вокруг скифского золота
Когда золото скифов вернется в Крым

Андрей Мальгин: возвращение скифского золота – дальносрочная перспектива

20:42 21.03.2023
 
© AP Photo Peter DejongБраслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
Браслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Предметы из экспозиции крымских музеев, вывезенные в Нидерланды в 2013 году, вряд ли вернут на родину в ближайшее время. Такое мнение озвучил генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

"На какую-то долговременную перспективу, на ближайшие полтора-два десятилетия, возможно, у нас и появится такая возможность. Что касается ожидания на ближайшие годы, то я бы не стал строить какие-то особенно оптимистические планы", заявил он.

Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", сказал, что "надежда еще теплится".
Напомним, коллекцию скифского золота – порядка 2 тысяч уникальных предметов из золота, серебра, бронзы и керамики – вывезли на выставки в Европу в 2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Центральному музею Тавриды из них принадлежит порядка 130 предметов, среди которых – керамика и изделия древних ремесленников, в частности, серебряная орлиноголовая пряжка.
14 декабря 2016 окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из Крыма должна быть направлена на Украину, как того требует голландский закон о культурном наследии. Отмечалось, что решение о принадлежности артефактов должен будет потом принять украинский суд. Российская сторона подала апелляцию.
26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". Отмечалось, что речь идет о передаче, а не о принадлежности. Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.
Предварительный процесс по данному делу здесь начали в марте 2022 года.
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Ситуация вокруг скифского золота
 
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