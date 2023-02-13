https://crimea.ria.ru/20230213/aksenov-otvetil-na-reshenie-metropoliten-muzeya-ob-ukrainskikh-khudozhnikakh-1126946482.html

Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"

Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках" - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"

Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T12:46

2023-02-13T12:46

2023-02-13T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. По мнению Аксенова, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Также Аксенов привел несколько цитат живописца Айвазовского, с любовью отзывавшегося о победах Российской империи."Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует "каждая победа наших войск" и "дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне". На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и "отменили", - написал глава Крыма и добавил, – Кстати, а что дальше на очереди? Русский балет?"Иван Айвазовский – русский художник-романтик армянского происхождения. Известен картинами морских сражений, кораблекрушений и штормов. Родился и умер в Феодосии, жить и работать также предпочитал в родном Крыму. Наиболее примечательные полотна Айвазовского – "Девятый вал", "Чесменский бой", "Радуга", "Прощание Пушкина с морем".Иван Репин – русский художник, одна из знаковых фигур русского реализма. Известен жанровыми и историческими полотнами "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын", "Запорожцы" и многими другими. Родился в городе Чугуеве, Харьковской области. Большую часть жизни жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. Скончался в родном селе, отошедшем Финляндии после Октябрьской революции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Моне" Архип КуинджиСудьба коллекции скифского золота: хронология скандалаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, культура, украина, крым, общество, новости, новости крыма