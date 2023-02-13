Рейтинг@Mail.ru
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках" - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230213/aksenov-otvetil-na-reshenie-metropoliten-muzeya-ob-ukrainskikh-khudozhnikakh-1126946482.html
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках" - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"
Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T12:46
2023-02-13T12:46
сергей аксенов
культура
украина
крым
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125736016_175:25:1206:605_1920x0_80_0_0_7eccfaad00982b9dfdf1f0cf859715ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. По мнению Аксенова, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Также Аксенов привел несколько цитат живописца Айвазовского, с любовью отзывавшегося о победах Российской империи."Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует "каждая победа наших войск" и "дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне". На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и "отменили", - написал глава Крыма и добавил, – Кстати, а что дальше на очереди? Русский балет?"Иван Айвазовский – русский художник-романтик армянского происхождения. Известен картинами морских сражений, кораблекрушений и штормов. Родился и умер в Феодосии, жить и работать также предпочитал в родном Крыму. Наиболее примечательные полотна Айвазовского – "Девятый вал", "Чесменский бой", "Радуга", "Прощание Пушкина с морем".Иван Репин – русский художник, одна из знаковых фигур русского реализма. Известен жанровыми и историческими полотнами "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын", "Запорожцы" и многими другими. Родился в городе Чугуеве, Харьковской области. Большую часть жизни жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. Скончался в родном селе, отошедшем Финляндии после Октябрьской революции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Моне" Архип КуинджиСудьба коллекции скифского золота: хронология скандалаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125736016_141:0:1237:822_1920x0_80_0_0_57880e4014b5f3622e77e8607977fe74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, культура, украина, крым, общество, новости, новости крыма
Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"

Украденное ребром выпрет: чем обернется для Запада приписывание русской живописи Украине

12:46 13.02.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Причисленные Метрополитен-музеем к "украинским художникам" представители классической русской живописи, такие как Айвазовский и Репин, были бы "удивлены такому повороту событий", а за высказывания о любви к России подверглись бы гонениям, как на современной Украине, так и на Западе, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Ранее на сайте одного из крупнейших художественных музеев мира, расположенного в Нью-Йорке, изменили подписи к картинам Ивана Айвазовского и Ильи Репина. В графе "национальность" у обоих художников обозначено – "украинец". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи. По мнению Аксенова, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.
"Киевским недоумкам все божья роса. Так же, как и их западным покровителям. Если своего ничего нет, значит, надо украсть чужое. Но, как говорят в народе, "украденное ребром выпрет". Так и будет", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Аксенов привел несколько цитат живописца Айвазовского, с любовью отзывавшегося о победах Российской империи.
"Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует "каждая победа наших войск" и "дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне". На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и "отменили", - написал глава Крыма и добавил, – Кстати, а что дальше на очереди? Русский балет?"
Иван Айвазовский – русский художник-романтик армянского происхождения. Известен картинами морских сражений, кораблекрушений и штормов. Родился и умер в Феодосии, жить и работать также предпочитал в родном Крыму. Наиболее примечательные полотна Айвазовского – "Девятый вал", "Чесменский бой", "Радуга", "Прощание Пушкина с морем".
Иван Репин – русский художник, одна из знаковых фигур русского реализма. Известен жанровыми и историческими полотнами "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын", "Запорожцы" и многими другими. Родился в городе Чугуеве, Харьковской области. Большую часть жизни жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. Скончался в родном селе, отошедшем Финляндии после Октябрьской революции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Русский Моне" Архип Куинджи
Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
 
Сергей АксеновКультураУкраинаКрымОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:31Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
14:44Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
14:41Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
14:16База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
14:02ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
13:27Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек
13:19Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в Евпатории
13:14В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
13:08В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России
12:59Стратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма
12:46Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"
12:21В Крым идут снегопады и метели
12:06Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
11:49Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
11:35Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
11:25США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
11:14Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:47Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
10:35Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя
Лента новостейМолния