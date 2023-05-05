https://crimea.ria.ru/20230505/khersones-vozvraschaet-svoi-zemli-iz-chastnoy-sobstvennosti-cherez-sudy-1128568469.html

В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО

В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО

Еще один особо ценный земельный участок в Севастополе, незаконно переданный в частную собственность в украинский период, вернут музею-заповеднику "Херсонес... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T21:34

2023-05-05T21:34

2023-05-05T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Еще один особо ценный земельный участок в Севастополе, незаконно переданный в частную собственность в украинский период, вернут музею-заповеднику "Херсонес Таврический" по суду. Об этом РИА Новости Крым сообщили в юридическом отделе учреждения."Херсонес Таврический" совместно с прокуратурой Гагаринского района Севастополя в процессе и в ходе судебного разбирательства прекратил права собственности физических лиц и истребовал земельный участок историко-культурного назначения в собственность музея-заповедника", – сообщили в юротделе.Речь об участке в семь соток в Карантинной балке, в районе "Некрополя святых" – это часть территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, объясняют в музее.Земля оказалась в частных руках еще в украинский период, в 2013 году, после чего была перепродана. Так что процесс ее возвращения оказался длительным и трудным. В ход пошло множество документов, в том числе архивных, датируемых еще 1969 годом.В процессе выяснилось также, что участок входил и входит в земли музея как историко-культурный согласно территориального планирования города и его Генерального плана.Последний суд признал договор купли-продажи надела недействительным, теперь его должны истребовать из незаконного владения. В прокуратуре Севастополя сообщили, что фактическое исполнение судебного решения находится на их контроле.В музее говорят: это дело не первое и не последнее."Прецедент не является единичным. Юридический отдел практически на постоянной основе осуществляет защиту земельных участков музея от попыток их изъятия физическими лицами в судебном порядке. В 2022 году музеем поданы исковые заявления по иным участкам и адресам", – сообщили в отделе, отметив, что все эти земли возвращаются в федеральную собственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу ХерсонесаВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", застроенный крым: проблема и поиск решений, севастополь, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя