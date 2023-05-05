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В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
Еще один особо ценный земельный участок в Севастополе, незаконно переданный в частную собственность в украинский период, вернут музею-заповеднику "Херсонес... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T21:34
2023-05-05T22:20
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историко-археологический парк "херсонес таврический"
застроенный крым: проблема и поиск решений
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Еще один особо ценный земельный участок в Севастополе, незаконно переданный в частную собственность в украинский период, вернут музею-заповеднику "Херсонес Таврический" по суду. Об этом РИА Новости Крым сообщили в юридическом отделе учреждения."Херсонес Таврический" совместно с прокуратурой Гагаринского района Севастополя в процессе и в ходе судебного разбирательства прекратил права собственности физических лиц и истребовал земельный участок историко-культурного назначения в собственность музея-заповедника", – сообщили в юротделе.Речь об участке в семь соток в Карантинной балке, в районе "Некрополя святых" – это часть территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, объясняют в музее.Земля оказалась в частных руках еще в украинский период, в 2013 году, после чего была перепродана. Так что процесс ее возвращения оказался длительным и трудным. В ход пошло множество документов, в том числе архивных, датируемых еще 1969 годом.В процессе выяснилось также, что участок входил и входит в земли музея как историко-культурный согласно территориального планирования города и его Генерального плана.Последний суд признал договор купли-продажи надела недействительным, теперь его должны истребовать из незаконного владения. В прокуратуре Севастополя сообщили, что фактическое исполнение судебного решения находится на их контроле.В музее говорят: это дело не первое и не последнее."Прецедент не является единичным. Юридический отдел практически на постоянной основе осуществляет защиту земельных участков музея от попыток их изъятия физическими лицами в судебном порядке. В 2022 году музеем поданы исковые заявления по иным участкам и адресам", – сообщили в отделе, отметив, что все эти земли возвращаются в федеральную собственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу ХерсонесаВ Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", застроенный крым: проблема и поиск решений, севастополь, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя
В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО

Заповедник "Херсонес Таврический" отсудил еще один участок земли у севастопольца

21:34 05.05.2023 (обновлено: 22:20 05.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Еще один особо ценный земельный участок в Севастополе, незаконно переданный в частную собственность в украинский период, вернут музею-заповеднику "Херсонес Таврический" по суду. Об этом РИА Новости Крым сообщили в юридическом отделе учреждения.
"Херсонес Таврический" совместно с прокуратурой Гагаринского района Севастополя в процессе и в ходе судебного разбирательства прекратил права собственности физических лиц и истребовал земельный участок историко-культурного назначения в собственность музея-заповедника", – сообщили в юротделе.
Речь об участке в семь соток в Карантинной балке, в районе "Некрополя святых" – это часть территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, объясняют в музее.
Земля оказалась в частных руках еще в украинский период, в 2013 году, после чего была перепродана. Так что процесс ее возвращения оказался длительным и трудным. В ход пошло множество документов, в том числе архивных, датируемых еще 1969 годом.
"Удалось установить и доказать, что оснований для оформления правоустанавливающих документов у физических лиц не имелось, а ранее полученные свидетельства о государственной регистрации права были признаны недействительными еще в 2015 году", – рассказали в музее.
В процессе выяснилось также, что участок входил и входит в земли музея как историко-культурный согласно территориального планирования города и его Генерального плана.
Последний суд признал договор купли-продажи надела недействительным, теперь его должны истребовать из незаконного владения. В прокуратуре Севастополя сообщили, что фактическое исполнение судебного решения находится на их контроле.
В музее говорят: это дело не первое и не последнее.
"Прецедент не является единичным. Юридический отдел практически на постоянной основе осуществляет защиту земельных участков музея от попыток их изъятия физическими лицами в судебном порядке. В 2022 году музеем поданы исковые заявления по иным участкам и адресам", – сообщили в отделе, отметив, что все эти земли возвращаются в федеральную собственность.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Застроенный Крым: проблема и поиск решенийСевастопольКрымНовости КрымаПрокуратура города Севастополя
 
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