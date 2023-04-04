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В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города

В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города - РИА Новости Крым, 04.04.2023

В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города

Памятник славы воинов 2-й гвардейской армии на мысе Кордон в Севастополе реставрируют – подготовительная работа уже начата, сейчас власти в поисках денег. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T20:29

2023-04-04T20:29

2023-04-04T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Памятник славы воинов 2-й гвардейской армии на мысе Кордон в Севастополе реставрируют – подготовительная работа уже начата, сейчас власти в поисках денег. Об этом сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) Ирина Масликова.По ее словам, правоустанавливающие документы на включение этого объекта в реестр собственности Севастополя были оформлены лишь в текущем году. Но это уже первый шаг для начала той работы, которая необходима для последующей реставрации памятника, заверила чиновница."Мы будем просить коллег, будем просить финансирования. Как только у нас что-то получится, мы обязательно об этом скажем", – сказала глава Севнаследия.Масликова отметила, что в 2023 году на государственной охране в Севастополе состоит 1 589 объектов культурного наследия. Из них 244 – федерального значения, 895 – регионального и 450 выявленных (за первые месяцы текущего года это число выросло на 15). Предмет охраны утвержден только для 72% от общего числа памятников, включенных в единый реестр, уточнила глава Севнаследия.Памятник славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя стал первым обелиском, который стали возводить в городе сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Проект памятника разработал участник боев за Севастополь художник Константин Чанкветадзе. Обелиск, украшенный макетом Ордена Славы и объемным текстом главнокомандующего с объявлением благодарности войскам 4-го Украинского фронта за освобождение Севастополя, был открыт 27 мая 1944 года.На днях в Севастополе анонсировали начало масштабных работ по ремонту и реставрации обелиска Городу-герою Севастополю на мысе Хрустальном, больше известного как "Штык и парус". Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкциюВ Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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