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Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу

Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу

До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T08:39

2025-03-29T08:39

2025-03-29T08:39

мьянма

землетрясение

стихия

происшествия

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Ранее было известно о 694 жертвах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, стихия, происшествия, в мире, новости