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Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T08:39
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мьянма
землетрясение
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Ранее было известно о 694 жертвах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мьянма, землетрясение, стихия, происшествия, в мире, новости
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу

При землетрясении в Мьянме погибли 1002 человека и еще 2376 ранены

08:39 29.03.2025
 
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Согласно последним данным, опубликованным 29 марта государственными СМИ Мьянмы, в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибло 1002 человека, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Ранее было известно о 694 жертвах.
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МьянмаЗемлетрясениеСтихияПроисшествияВ миреНовости
 
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