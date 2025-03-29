https://crimea.ria.ru/20250329/zemletryasenie-v-myanme-chislo-zhertv-prevysilo-tysyachu-1145308047.html
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T08:39
2025-03-29T08:39
2025-03-29T08:39
мьянма
землетрясение
стихия
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1d/1145307935_20:0:1288:713_1920x0_80_0_0_0ae420ba242bda7fba88b98b61c97c4f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. До 1002 человек увеличилось число погибших при мощном землетрясении в Мьянме. Еще 2376 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Ранее было известно о 694 жертвах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мьянма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1d/1145307935_178:0:1129:713_1920x0_80_0_0_2b9d3a0ade27a6b0a8f6cbb7afab11d2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, землетрясение, стихия, происшествия, в мире, новости
Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
При землетрясении в Мьянме погибли 1002 человека и еще 2376 ранены