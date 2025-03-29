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В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь
В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь - РИА Новости Крым, 29.03.2025
В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь
Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T08:25
2025-03-29T08:25
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и минэкологии Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, существуют "некоторые законодательные моменты, когда в конкурсе водную гладь может выиграть другой субъект предпринимательской деятельности", а не тот, который работает на территории пляжа. В таком случае у оператора пляжной территории могут возникать проблемы.Он подчеркнул, что в Республике Крым - более 400 пляжных территорий, и ни одна из них не отдана в собственность предпринимателям. "Это все пользование", – сказал Тихончук.Также, по словам Тихончука, появляются и новые администрируемые пляжи."Спрос рождает предложение. Если возникает популярность той или иной береговой локации, то находится предприниматель, готовый благоустроить ее", – отметил Тихончук.Он подчеркнул, что с принятием в прошлом году нового закона об обязательной классификации туристических объектов качество услуг, которые предоставляют операторы пляжей, выросло.Ранее и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Наталья Гуляева сообщила, что двум городским пляжам требуются "хорошие руки".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 770 млн на восстановление берегоукреплений после шторма века В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
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роман тихончук, пляжи крыма, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь

В Крыму операторы пляжей получат приоритетное право пользования водной гладью

08:25 29.03.2025
 
© РИА Новости КрымОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и минэкологии Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.
По его словам, существуют "некоторые законодательные моменты, когда в конкурсе водную гладь может выиграть другой субъект предпринимательской деятельности", а не тот, который работает на территории пляжа. В таком случае у оператора пляжной территории могут возникать проблемы.

"Идет кропотливая работа, чтобы вместе с пляжной территорией пользователю передавалась также водная гладь. Наши министерство курортов и министерство экологии работают по этому вопросу с нашими муниципалитетами", – сказал Тихончук.

Он подчеркнул, что в Республике Крым - более 400 пляжных территорий, и ни одна из них не отдана в собственность предпринимателям. "Это все пользование", – сказал Тихончук.
Также, по словам Тихончука, появляются и новые администрируемые пляжи.
"Спрос рождает предложение. Если возникает популярность той или иной береговой локации, то находится предприниматель, готовый благоустроить ее", – отметил Тихончук.
Он подчеркнул, что с принятием в прошлом году нового закона об обязательной классификации туристических объектов качество услуг, которые предоставляют операторы пляжей, выросло.
"Сегодня идет классификация объектов, это гостиницы, отели, глемпинги и пляжи. И пользователь понимает, что "звездность" пляжа - это фактор притяжения гостей. Здоровая конкуренция повышает качество услуг", – заключил Тихончук.
Ранее и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Наталья Гуляева сообщила, что двум городским пляжам требуются "хорошие руки".
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