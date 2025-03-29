https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-operatoram-plyazhey-dadut-prioritetnoe-pravo-na-vodnuyu-glad-1145215532.html

В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь

В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь - РИА Новости Крым, 29.03.2025

В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь

Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T08:25

2025-03-29T08:25

2025-03-29T08:25

радио "спутник в крыму"

роман тихончук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и минэкологии Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, существуют "некоторые законодательные моменты, когда в конкурсе водную гладь может выиграть другой субъект предпринимательской деятельности", а не тот, который работает на территории пляжа. В таком случае у оператора пляжной территории могут возникать проблемы.Он подчеркнул, что в Республике Крым - более 400 пляжных территорий, и ни одна из них не отдана в собственность предпринимателям. "Это все пользование", – сказал Тихончук.Также, по словам Тихончука, появляются и новые администрируемые пляжи."Спрос рождает предложение. Если возникает популярность той или иной береговой локации, то находится предприниматель, готовый благоустроить ее", – отметил Тихончук.Он подчеркнул, что с принятием в прошлом году нового закона об обязательной классификации туристических объектов качество услуг, которые предоставляют операторы пляжей, выросло.Ранее и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Наталья Гуляева сообщила, что двум городским пляжам требуются "хорошие руки".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 770 млн на восстановление берегоукреплений после шторма века В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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