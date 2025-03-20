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Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"

Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки" - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"

Правительство Севастополя объявляет конкурс на лучший проект по благоустройству городских пляжей. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:22

2025-03-20T14:22

2025-03-20T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя объявляет конкурс на лучший проект по благоустройству городских пляжей. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства города Наталья Гуляева.Также по поручению губернатора Михаила Развожаева регулярно проводят мониторинг береговой линии. По субботам добровольцы и специалисты проходят и убирают остатки мазута с берега. Инвентарь и группы сформированы. Работы в этом направлении планируют усилить.Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора и спасательной службы проверяют всю береговую черту Севастополя на предмет выброса мазута перед курортным сезоном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаЧерное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниВ Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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