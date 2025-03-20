Рейтинг@Mail.ru
Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки" - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/dvum-plyazham-sevastopolya-ischut-khoroshie-ruki-1145085517.html
Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки" - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
Правительство Севастополя объявляет конкурс на лучший проект по благоустройству городских пляжей. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:22
2025-03-20T14:22
севастополь
новости севастополя
пляжи
пляжи крыма
курортный сезон
балаклава
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131479705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65d443f3ec2f28d6dfd55e11b56b1b5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя объявляет конкурс на лучший проект по благоустройству городских пляжей. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства города Наталья Гуляева.Также по поручению губернатора Михаила Развожаева регулярно проводят мониторинг береговой линии. По субботам добровольцы и специалисты проходят и убирают остатки мазута с берега. Инвентарь и группы сформированы. Работы в этом направлении планируют усилить.Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора и спасательной службы проверяют всю береговую черту Севастополя на предмет выброса мазута перед курортным сезоном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаЧерное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниВ Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
севастополь
балаклава
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131479705_196:0:1156:720_1920x0_80_0_0_5b432aefb8065eb7b6b10f25a17909eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, пляжи, пляжи крыма, курортный сезон, балаклава, крым
Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"

В Севастополе ищут операторов для благоустройства пляжей в Балаклаве и Каче

14:22 20.03.2025
 
© РИА Новости КрымДикий пляж возле поселка Кача под Севастополем
Дикий пляж возле поселка Кача под Севастополем - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя объявляет конкурс на лучший проект по благоустройству городских пляжей. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства города Наталья Гуляева.
"Конкурс объявлен среди компаний-операторов пляжей. Торги проводят по двум пляжам в Балаклаве и Каче", – пояснила Гуляева.
Также по поручению губернатора Михаила Развожаева регулярно проводят мониторинг береговой линии. По субботам добровольцы и специалисты проходят и убирают остатки мазута с берега. Инвентарь и группы сформированы. Работы в этом направлении планируют усилить.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора и спасательной службы проверяют всю береговую черту Севастополя на предмет выброса мазута перед курортным сезоном.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
 
СевастопольНовости СевастополяПляжиПляжи КрымаКурортный сезонБалаклаваКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
14:43Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
14:31На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
14:22Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
14:11Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки
14:02Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
13:59Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля
13:42"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале
13:31Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
13:15На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки
13:03В Ялте потушили пожар
12:47Под Судаком перекроют дороги
12:36Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит
12:23Жители Крыма и Севастополя хранят на вкладах ВТБ свыше 55 млрд рублей
12:07ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
11:54СТО горит в центре Ялты
11:40Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
11:35Сколько АЭС на Украине
11:28Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
11:08Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха
Лента новостейМолния