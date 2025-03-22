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Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное
Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. А сербские военные в День Победы пройдут маршем по Красной... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T18:56
2025-03-22T18:56
александр вучич
сербия
россия
владимир путин (политик)
переговоры
политика
новости
максим орешкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. А сербские военные в День Победы пройдут маршем по Красной площади вместе с российскими. Об этом по итогам встречи в Сербии рассказали замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и сербский министр Ненад Попович, пишет РИА Новости. Максим Орешкин в субботу, 22 марта, прибыл в Сербию с визитом, который начал с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром Ненадом Поповичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко. После этого в сербском правительстве прошли переговоры двух делегаций.По словам Орешкина, президент Сербии Вучич будет в этом году в Москве 9 мая, в этот же день состоится его "встреча и переговоры с президентом России" Владимиром Путиным.В свою очередь сербский министр Попович сообщил, что венные России и Сербии будут вместе маршировать на День Победы, как и 80 лет назад."Так же, как в свое время вместе части Красной Армии и сербские отряды освобождали не только Сербию, но и всю Европу, так же наши подразделения будут вместе маршировать на Красной площади", – сказал Попович журналистам.По словам Орешкина, у России и Сербии "есть очень много важных вопросов", в том числе новых направлений и проектов сотрудничества, которые на данный момент находятся "в очень глубокой проработке". Среди важнейших из них – подписание нового договора о газоснабжении между Россией и Сербией в конце мая, уточнил Попович.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие ПобедыПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем – КремльКак Крым отметит День Победы
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александр вучич, сербия, россия, владимир путин (политик), переговоры, политика, новости, максим орешкин
Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное

Путин и Вучич встретятся в Москве 9 мая и обсудят договор о привилегиях для Сербии по газу

18:56 22.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин с президентом Сербии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. А сербские военные в День Победы пройдут маршем по Красной площади вместе с российскими. Об этом по итогам встречи в Сербии рассказали замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и сербский министр Ненад Попович, пишет РИА Новости.
Максим Орешкин в субботу, 22 марта, прибыл в Сербию с визитом, который начал с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром Ненадом Поповичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко. После этого в сербском правительстве прошли переговоры двух делегаций.
По словам Орешкина, президент Сербии Вучич будет в этом году в Москве 9 мая, в этот же день состоится его "встреча и переговоры с президентом России" Владимиром Путиным.
"Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года – ред.)… Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве", – сказал Орешкин на брифинге по итогам встречи.
В свою очередь сербский министр Попович сообщил, что венные России и Сербии будут вместе маршировать на День Победы, как и 80 лет назад.
"Так же, как в свое время вместе части Красной Армии и сербские отряды освобождали не только Сербию, но и всю Европу, так же наши подразделения будут вместе маршировать на Красной площади", – сказал Попович журналистам.
По словам Орешкина, у России и Сербии "есть очень много важных вопросов", в том числе новых направлений и проектов сотрудничества, которые на данный момент находятся "в очень глубокой проработке". Среди важнейших из них – подписание нового договора о газоснабжении между Россией и Сербией в конце мая, уточнил Попович.
"Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов", – сказал Попович, подчеркнув, что у экономического сотрудничества стран в целом "большой потенциал".
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