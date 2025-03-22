https://crimea.ria.ru/20250322/peregovory-putina-i-vuchicha-proydut-9-maya-v-moskve-glavnoe-1145152174.html

Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное

Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Переговоры Путина и Вучича пройдут 9 мая в Москве: главное

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. А сербские военные в День Победы пройдут маршем по Красной... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T18:56

2025-03-22T18:56

2025-03-22T18:56

александр вучич

сербия

россия

владимир путин (политик)

переговоры

политика

новости

максим орешкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. А сербские военные в День Победы пройдут маршем по Красной площади вместе с российскими. Об этом по итогам встречи в Сербии рассказали замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и сербский министр Ненад Попович, пишет РИА Новости. Максим Орешкин в субботу, 22 марта, прибыл в Сербию с визитом, который начал с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром Ненадом Поповичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко. После этого в сербском правительстве прошли переговоры двух делегаций.По словам Орешкина, президент Сербии Вучич будет в этом году в Москве 9 мая, в этот же день состоится его "встреча и переговоры с президентом России" Владимиром Путиным.В свою очередь сербский министр Попович сообщил, что венные России и Сербии будут вместе маршировать на День Победы, как и 80 лет назад."Так же, как в свое время вместе части Красной Армии и сербские отряды освобождали не только Сербию, но и всю Европу, так же наши подразделения будут вместе маршировать на Красной площади", – сказал Попович журналистам.По словам Орешкина, у России и Сербии "есть очень много важных вопросов", в том числе новых направлений и проектов сотрудничества, которые на данный момент находятся "в очень глубокой проработке". Среди важнейших из них – подписание нового договора о газоснабжении между Россией и Сербией в конце мая, уточнил Попович.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие ПобедыПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем – КремльКак Крым отметит День Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, сербия, россия, владимир путин (политик), переговоры, политика, новости, максим орешкин