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Киев теряет людей и технику на всех направлениях – сводка Минобороны РФ

Киев теряет людей и технику на всех направлениях – сводка Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Киев теряет людей и технику на всех направлениях – сводка Минобороны РФ

Киевский режим за сутки боев на всех фронтах потерял еще более 1000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T16:16

2025-03-25T16:16

2025-03-25T16:19

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки боев на всех фронтах потерял еще более 1000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается во вторник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 50 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия.В результате активных действий бойцов группы "Запад" ВСУ потеряли более 250-ти боевиков, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 200 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron хорватского производства и три пикапа. Также уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований – до 430 человек, пять боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, 12 автомобилей и польская самоходная артиллерийская установка Krab.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 140 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая французскую установку Caesar и склад боеприпасов.Бойцы группы "Днепр" уничтожили свыше 70 вражеских солдат, два американских бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.Также российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительную базу ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средства ПВО за сутки сбили управляемую бомбу JDAM и 92 беспилотника самолетного типа ВСУ;Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 659 самолетов, 283 вертолета, 48 404 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 490 танков и других боевых бронированных машин, 1 531 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 347 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и ДонбассеВ Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУКиев несет громадные потери – данные за сутки

новые регионы россии

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу