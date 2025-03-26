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Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин
Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин
В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:11
2025-03-26T15:14
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бешенство в крыму
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новости севастополя
карантин
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале правительства города.В госветслужбе Севастополя уточнили, что ранее хозяйка кота заметила у питомца царапины. Признаки бешенства у собаки появились после прививки в частной клинике."Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу, где провели лабораторные исследования. Диагноз бешенство подтвердился", – уточнили в правительстве города.Ранее в селе Андреевка под Севастополем лиса заразила бешенством домашних собак. Дикое животное укусило собаку, но хозяин сначала не придал этому значения и обратился к ветеринарам спустя время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающихТри случая бешенства выявили в КрымуСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
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севастополь, бешенство в крыму, правительство севастополя, животные, новости, новости севастополя, карантин
Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин

В Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя введен карантин по бешенству животных

14:11 26.03.2025 (обновлено: 15:14 26.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале правительства города.
"Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Гагаринском районе из-за выявления случая заболевания бешенством кота, а в Нахимовском районе случай бешенства выявлен у собаки", – сказано в публикации правительства.
В госветслужбе Севастополя уточнили, что ранее хозяйка кота заметила у питомца царапины. Признаки бешенства у собаки появились после прививки в частной клинике.
"Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу, где провели лабораторные исследования. Диагноз бешенство подтвердился", – уточнили в правительстве города.
Ранее в селе Андреевка под Севастополем лиса заразила бешенством домашних собак. Дикое животное укусило собаку, но хозяин сначала не придал этому значения и обратился к ветеринарам спустя время.
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