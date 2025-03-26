https://crimea.ria.ru/20250326/beshenye-kot-i-sobaka-v-dvukh-rayonakh-sevastopolya-vveli-karantin-1145241030.html

Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин

Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин

В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T14:11

2025-03-26T14:11

2025-03-26T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале правительства города.В госветслужбе Севастополя уточнили, что ранее хозяйка кота заметила у питомца царапины. Признаки бешенства у собаки появились после прививки в частной клинике."Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу, где провели лабораторные исследования. Диагноз бешенство подтвердился", – уточнили в правительстве города.Ранее в селе Андреевка под Севастополем лиса заразила бешенством домашних собак. Дикое животное укусило собаку, но хозяин сначала не придал этому значения и обратился к ветеринарам спустя время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающихТри случая бешенства выявили в КрымуСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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