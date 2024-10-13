https://crimea.ria.ru/20241013/sobaka-byvaet-kusachey-kak-borotsya-s-bezdomnymi-chetveronogimi-1141020996.html
Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
За семь месяцев этого года более двух тысяч человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T21:04
2024-10-13T21:04
2024-10-13T22:25
животные
радио "спутник в крыму"
бездомные собаки
мнения
татьяна большакова
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Зоозащитник Татьяна Большакова о ситуации с бездомными животными в Крыму и Севастополе
Зоозащитник Татьяна Большакова о ситуации с бездомными животными в Крыму и Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За семь месяцев этого года более двух тысяч человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала зоозащитник Татьяна Большакова."Собаки кусают, потому что они животные, у них есть определенные инстинкты. Другой вопрос – как сделать так, чтобы они кусали меньше. Для этого не должно существовать бездомных собак", – отметила Большакова.По словам эксперта, исходя из статистики, большинство случаев укусов все же зафиксированы именно от домашних животных, а не бродячих.И добавила, что владельцам собак следует соблюдать обязательные правила их выгула.Эксперт пояснила, что в основном нападения собак случаются из-за страха людей. "Животные считывают наши эмоции, могут напасть", – объяснила она.Если не удалось избежать укуса собаки, необходимо в первую очередь обратиться в медицинское учреждение за помощью, отметила Большакова. После чего, по ее словам, специалисты должны проверить животное на наличие вируса бешенства.По словам зоозащитницы, среди ученых существует понятие, что нет немотивированной агрессии."Что касается бездомных животных – куда-либо написать и попросить изолировать животное, просто потому что оно стоит и лает – нельзя. В Крыму всего несколько приютов, а их должно быть очень много", – отметила Большакова.Кроме того, лай – не признак агрессии собаки, отметила эксперт. По ее словам, в 99% случаев нападения не будет.А если же собака несколько раз "попадалась" за укусы, то ее изолируют в приют на пожизненное содержание, сказала Большакова. Однако, по ее словам, чтобы была возможность пожизненно содержать животных, таких приютов для бездомных животных должно быть много.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животных "Бездомные животные: безответственность хозяев или отсутствие наказания?"Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
https://crimea.ria.ru/20231203/sobaki-nebarabaki-kak-zhit-v-mire-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1133229779.html
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животные, бездомные собаки, мнения, татьяна большакова
Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
Более 2000 человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе в текущем году
21:04 13.10.2024 (обновлено: 22:25 13.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
За семь месяцев этого года более двух тысяч человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала зоозащитник Татьяна Большакова.
"Собаки кусают, потому что они животные, у них есть определенные инстинкты. Другой вопрос – как сделать так, чтобы они кусали меньше. Для этого не должно существовать бездомных собак", – отметила Большакова.
По словам эксперта, исходя из статистики, большинство случаев укусов все же зафиксированы именно от домашних животных, а не бродячих.
"Что касается домашних животных, то существуют правила их содержания. В Крыму они приняты, в Севастополе они проходят юридическую проверку. В случае домашних животных все просто – хозяину животного выдается предписание, чтобы он обеспечивал безопасность людей", – отметила эксперт.
И добавила, что владельцам собак следует соблюдать обязательные правила их выгула.
Эксперт пояснила, что в основном нападения собак случаются из-за страха людей. "Животные считывают наши эмоции, могут напасть", – объяснила она.
Если не удалось избежать укуса собаки, необходимо в первую очередь обратиться в медицинское учреждение за помощью, отметила Большакова. После чего, по ее словам, специалисты должны проверить животное на наличие вируса бешенства.
"Первое, что делается по протоколу – это проверка животного на бешенство. Если животное в течение 10 дней остается живым и здоровым, значит нет никакого риска заболеть бешенством, человека не вакцинируют. В случае, если речь идет о бездомной собаке, нужно обратиться в службу отлова, предоставить справку из медицинского учреждения об укусе, собаку вакцинируют и поместят на карантин", – сказала эксперт.
По словам зоозащитницы, среди ученых существует понятие, что нет немотивированной агрессии.
"Что касается бездомных животных – куда-либо написать и попросить изолировать животное, просто потому что оно стоит и лает – нельзя. В Крыму всего несколько приютов, а их должно быть очень много", – отметила Большакова.
Кроме того, лай – не признак агрессии собаки, отметила эксперт. По ее словам, в 99% случаев нападения не будет.
"Если только есть подозрения, что нападение может случиться, то у органов нет никаких прав и оснований забрать это животное с улицы. И так называемый "укус за штанину" не является основанием для того, чтобы собаку изолировать", – сказала зоозащитница.
А если же собака несколько раз "попадалась" за укусы, то ее изолируют в приют на пожизненное содержание, сказала Большакова. Однако, по ее словам, чтобы была возможность пожизненно содержать животных, таких приютов для бездомных животных должно быть много.
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