https://crimea.ria.ru/20241013/sobaka-byvaet-kusachey-kak-borotsya-s-bezdomnymi-chetveronogimi-1141020996.html

Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими

Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими

За семь месяцев этого года более двух тысяч человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T21:04

2024-10-13T21:04

2024-10-13T22:25

животные

радио "спутник в крыму"

бездомные собаки

мнения

татьяна большакова

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Зоозащитник Татьяна Большакова о ситуации с бездомными животными в Крыму и Севастополе Зоозащитник Татьяна Большакова о ситуации с бездомными животными в Крыму и Севастополе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За семь месяцев этого года более двух тысяч человек пострадали от укусов собак в Крыму и Севастополе. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала зоозащитник Татьяна Большакова."Собаки кусают, потому что они животные, у них есть определенные инстинкты. Другой вопрос – как сделать так, чтобы они кусали меньше. Для этого не должно существовать бездомных собак", – отметила Большакова.По словам эксперта, исходя из статистики, большинство случаев укусов все же зафиксированы именно от домашних животных, а не бродячих.И добавила, что владельцам собак следует соблюдать обязательные правила их выгула.Эксперт пояснила, что в основном нападения собак случаются из-за страха людей. "Животные считывают наши эмоции, могут напасть", – объяснила она.Если не удалось избежать укуса собаки, необходимо в первую очередь обратиться в медицинское учреждение за помощью, отметила Большакова. После чего, по ее словам, специалисты должны проверить животное на наличие вируса бешенства.По словам зоозащитницы, среди ученых существует понятие, что нет немотивированной агрессии."Что касается бездомных животных – куда-либо написать и попросить изолировать животное, просто потому что оно стоит и лает – нельзя. В Крыму всего несколько приютов, а их должно быть очень много", – отметила Большакова.Кроме того, лай – не признак агрессии собаки, отметила эксперт. По ее словам, в 99% случаев нападения не будет.А если же собака несколько раз "попадалась" за укусы, то ее изолируют в приют на пожизненное содержание, сказала Большакова. Однако, по ее словам, чтобы была возможность пожизненно содержать животных, таких приютов для бездомных животных должно быть много.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животных "Бездомные животные: безответственность хозяев или отсутствие наказания?"Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии

https://crimea.ria.ru/20231203/sobaki-nebarabaki-kak-zhit-v-mire-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1133229779.html

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животные, бездомные собаки, мнения, татьяна большакова