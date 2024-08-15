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Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих
Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих
В Керчи и Ленинском районе Крыма зафиксировано девять случаев нападения лис на туристов. Почему это произошло, и есть ли необходимость в сокращении численности... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T20:06
2024-08-15T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи и Ленинском районе Крыма зафиксировано девять случаев нападения лис на туристов. Почему это произошло, и есть ли необходимость в сокращении численности поголовья этих диких животных, РИА Новости Крым рассказали специалисты.Девять нападений за месяцРуководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что все случаи произошли в течение месяца. Режим ЧС в этих районах не вводили.По ее информации, все люди, которых укусили лисы, сейчас получают необходимое антирабическое лечение для профилактики возможного заражения бешенством.Почему лисы идут к людямПредседатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главный государственный ветеринарный инспектор РК Валерий Иванов пояснил, что нападать на людей лисы могут в двух случаях – из-за слабой кормовой базы или бешенства.При этом другие отдыхающие могут не кормить этих диких животных и пострадать: лисы возвращаются, чтобы найти еду, и возникает конфликт. Главный ветеринарный инспектор Крыма предполагает, что лисы, которые укусили людей, скорее всего здоровы. Сколько лис живет в КрымуВ Минэкологии РК уточнили, что, по данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды обитания, численность лисицы в Крыму в последние годы варьируется на уровне 2 – 2,2 тысяч особей. Эти показатели не превышают максимальные средние многолетние данные. Однако в отдельных охотничьих угодьях есть превышение установленного предела.Соответствующий приказ министерства издан в апреле 2024 года и будет действовать до 15 апреля 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенстваУгрожают ли волки КрымуСохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
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животные, общество, природа, экология, роспотребнадзор, наталья пеньковская, минэкологии крыма, ольга славгородская, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, новости крыма, керчь, ленинский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
В Керчи и Ленинском районе Крыма зафиксировано девять случаев нападения лис на туристов. Почему это произошло, и есть ли необходимость в сокращении численности поголовья этих диких животных, РИА Новости Крым
рассказали специалисты.
Девять нападений за месяц
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что все случаи произошли в течение месяца. Режим ЧС в этих районах не вводили.
"В дома лисы не заходили. Люди отдыхают с палатками. Очень любят делать селфи с лисами, подкармливать их. Нашим отдыхающим и местным жителям, которые очень любят дикую природу, нужно помнить, что делать это очень небезопасно", - обращает внимание Наталья Пеньковская.
По ее информации, все люди, которых укусили лисы, сейчас получают необходимое антирабическое лечение для профилактики возможного заражения бешенством.
Почему лисы идут к людям
Председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главный государственный ветеринарный инспектор РК Валерий Иванов пояснил, что нападать на людей лисы могут в двух случаях – из-за слабой кормовой базы или бешенства.
"В Крыму довольно большая популяция лис, у них мало еды, они ищут кормовую базу. В данной ситуации люди как правило отдыхают на неорганизованных пляжах, которые являются местом обитания диких животных. Лис подкармливают, и им уже легче пойти к людям, чем искать корм в дикой природе", - объясняет Валерий Иванов.
При этом другие отдыхающие могут не кормить этих диких животных и пострадать: лисы возвращаются, чтобы найти еду, и возникает конфликт. Главный ветеринарный инспектор Крыма предполагает, что лисы, которые укусили людей, скорее всего здоровы.
Сколько лис живет в Крыму
В Минэкологии РК уточнили, что, по данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды обитания, численность лисицы в Крыму в последние годы варьируется на уровне 2 – 2,2 тысяч особей. Эти показатели не превышают максимальные средние многолетние данные. Однако в отдельных охотничьих угодьях есть превышение установленного предела.
"Где на охотничьих угодьях по результатам мониторинга мы видим увеличение численности лис, принимается приказ по ее регулированию, осуществляется их отстрел", - рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.
Соответствующий приказ министерства издан в апреле 2024 года и будет действовать до 15 апреля 2025 года.
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