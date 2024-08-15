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Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих

Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих

В Керчи и Ленинском районе Крыма зафиксировано девять случаев нападения лис на туристов. Почему это произошло, и есть ли необходимость в сокращении численности... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T20:06

2024-08-15T20:06

2024-08-15T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи и Ленинском районе Крыма зафиксировано девять случаев нападения лис на туристов. Почему это произошло, и есть ли необходимость в сокращении численности поголовья этих диких животных, РИА Новости Крым рассказали специалисты.Девять нападений за месяцРуководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что все случаи произошли в течение месяца. Режим ЧС в этих районах не вводили.По ее информации, все люди, которых укусили лисы, сейчас получают необходимое антирабическое лечение для профилактики возможного заражения бешенством.Почему лисы идут к людямПредседатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главный государственный ветеринарный инспектор РК Валерий Иванов пояснил, что нападать на людей лисы могут в двух случаях – из-за слабой кормовой базы или бешенства.При этом другие отдыхающие могут не кормить этих диких животных и пострадать: лисы возвращаются, чтобы найти еду, и возникает конфликт. Главный ветеринарный инспектор Крыма предполагает, что лисы, которые укусили людей, скорее всего здоровы. Сколько лис живет в КрымуВ Минэкологии РК уточнили, что, по данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды обитания, численность лисицы в Крыму в последние годы варьируется на уровне 2 – 2,2 тысяч особей. Эти показатели не превышают максимальные средние многолетние данные. Однако в отдельных охотничьих угодьях есть превышение установленного предела.Соответствующий приказ министерства издан в апреле 2024 года и будет действовать до 15 апреля 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенстваУгрожают ли волки КрымуСохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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