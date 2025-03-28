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ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области

ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 28.03.2025

ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области

Российские военнослужащие в Курской области ликвидировали больше 320 боевиков киевского режима, уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и три пункта... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T13:31

2025-03-28T13:31

2025-03-28T13:31

обстрелы курской области

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области ликвидировали больше 320 боевиков киевского режима, уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и три пункта управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.Военнослужащие группировки войск "Север" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Авиацией и артиллерией поражены формирования противника и техника в районах населенных пунктов Сумской области.Всего на курском направлении киевский режим потерял больше 70 700 военнослужащих, 402 танка, 290 бронетранспортеров, 2 233 боевые бронированные машины и сотни единиц другой полевой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)