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ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области
ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 28.03.2025
ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области ликвидировали больше 320 боевиков киевского режима, уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и три пункта... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T13:31
2025-03-28T13:31
2025-03-28T13:31
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области ликвидировали больше 320 боевиков киевского режима, уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и три пункта управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.Военнослужащие группировки войск "Север" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Авиацией и артиллерией поражены формирования противника и техника в районах населенных пунктов Сумской области.Всего на курском направлении киевский режим потерял больше 70 700 военнослужащих, 402 танка, 290 бронетранспортеров, 2 233 боевые бронированные машины и сотни единиц другой полевой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ теряет пункты запуска дронов и сотни боевиков в Курской области
В Курской области ликвидировано 320 боевиков ВСУ за сутки