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Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
В Крыму для сохранения редких и исчезающих видов животных и птиц организована их подкормка и мониторинг численности. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T20:48
2024-06-15T20:48
2024-06-15T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для сохранения редких и исчезающих видов животных и птиц организована их подкормка и мониторинг численности. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, Главный государственный инспектор региона Ольга Славгородская.Подкормка и мониторинг"Среди видов, которые занесены в Красную книгу РК и РФ, есть те популяции, которые относятся к исчезающим. Но мы обеспечиваем их охрану. Первое – придание им соответствующего статуса. Второе – мониторим их состояние в рамках государственной программы по охране окружающей природной среды. Кроме того, в рамках госпрограммы у нас осуществляется подкормка", – перечислила мероприятия Славгородская.Уже на следующей неделе, по словам министра, специалисты организуют вторую в этом году подкормку грифов и сипов. Благодаря таким мероприятиям уже сейчас каждый год ученые отмечают увеличение численности этих птиц,"Есть большие надежды, что совсем скоро данные виды уйдут из ранга исчезающих", – говорит глава профильного ведомства.Охотничьи угодья"Конечно, периодически мы выявляем факты браконьерства. Однако с каждым годом это гораздо меньшая цифра. Максимально ведем пропаганду, привлекаем большое количество инспекторов, которые есть в каждом охотничьем хозяйстве", – продолжает министр.Кроме того, в Крыму определены зоны, где охота запрещена вне зависимости от сезона – их границы определяют, исходя из мониторингов наблюдения, чтобы популяция увеличилась.Зайцев в Судакском региона тоже подкармливают, чтобы вид размножался и популяция увеличивалась, говорит она. И подчеркивает, что сами крымские охотники чаще всего относятся к охотничьим ресурсам очень бережно.В Крыму на грани полного исчезновения оказались шесть видов краснокнижных животных, в том числе три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах, сообщал ранее профессор кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Сергей Иванов. До этого руководитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих (ЦИСРММ) "Безмятежное Море" Анастасия Коростелева спрогнозировала возможное исчезновение в Крыму краснокнижных дельфинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновОхрана окружающей среды: шаги к сохранению биоразнообразия юга РоссииКак в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
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ольга славгородская, минэкологии крыма, крым, красная книга крыма, животные, природа, экология, видео
Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
В Крыму сохраняют редкие и исчезающие виды животных и птиц – Минэкологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым.
В Крыму для сохранения редких и исчезающих видов животных и птиц организована их подкормка и мониторинг численности. Об этом РИА Новости Крым
рассказала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, Главный государственный инспектор региона Ольга Славгородская.
Подкормка и мониторинг
"Среди видов, которые занесены в Красную книгу РК и РФ, есть те популяции, которые относятся к исчезающим. Но мы обеспечиваем их охрану. Первое – придание им соответствующего статуса. Второе – мониторим их состояние в рамках государственной программы по охране окружающей природной среды. Кроме того, в рамках госпрограммы у нас осуществляется подкормка", – перечислила мероприятия Славгородская.
Уже на следующей неделе, по словам министра, специалисты организуют вторую в этом году подкормку грифов и сипов. Благодаря таким мероприятиям уже сейчас каждый год ученые отмечают увеличение численности этих птиц,
"Есть большие надежды, что совсем скоро данные виды уйдут из ранга исчезающих", – говорит глава профильного ведомства.
Охотничьи угодья
"Конечно, периодически мы выявляем факты браконьерства. Однако с каждым годом это гораздо меньшая цифра. Максимально ведем пропаганду, привлекаем большое количество инспекторов, которые есть в каждом охотничьем хозяйстве", – продолжает министр.
Кроме того, в Крыму определены зоны, где охота запрещена вне зависимости от сезона – их границы определяют, исходя из мониторингов наблюдения, чтобы популяция увеличилась.
"Недавно обращались охотники из Судака – там есть угодья, где мы уже несколько лет не утверждаем лимиты в части охоты на зайца. Охотники просят разрешения, а мы по итогам выявляем ничтожно малое число зайцев – менее пяти на тысячи гектаров. И конечно, мы ни в коем случае не разрешим охоту на них", – приводит пример Славгородская.
Зайцев в Судакском региона тоже подкармливают, чтобы вид размножался и популяция увеличивалась, говорит она. И подчеркивает, что сами крымские охотники чаще всего относятся к охотничьим ресурсам очень бережно.
В Крыму на грани полного исчезновения
оказались шесть видов краснокнижных животных, в том числе три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах, сообщал ранее профессор кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Сергей Иванов. До этого руководитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих (ЦИСРММ) "Безмятежное Море" Анастасия Коростелева спрогнозировала возможное исчезновение в Крыму краснокнижных дельфинов
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