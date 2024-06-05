https://crimea.ria.ru/20240605/unikalnye-svisty-kak-na-karadage-izuchayut-yazyk-delfinov-1137878566.html

Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфинов

Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфинов - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфинов

В юго-восточной части Крыма ученые наблюдают за дельфинами, исследуют их популяцию, в планах – создание заповедной территории для черноморских дельфинов:... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T16:42

2024-06-05T16:42

2024-06-05T16:46

карадаг

наталия мильчакова

юлия хижняк

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карадагская научная станция имени вяземского

инбюм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В юго-восточной части Крыма ученые наблюдают за дельфинами, исследуют их популяцию, в планах – создание заповедной территории для черноморских дельфинов: афалины, азовки, белобочки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Юлия Хижняк.Также она уточнила, что автографы-свисты у дельфинов уникальны, как у человека отпечатки пальцев."Сейчас создается база данных. В частности, нами подготовлен проект, и с участием Росприроднадзора и Минприроды России было обговорено предложение по созданию аквального комплекса (природный комплекс, в состав которого входит водный объект или его часть – ред.) – заповедной территории для черноморских дельфинов – афалины, азовки, белобочки", – рассказала замдиректора станции.Собранные учеными данные показали, что именно на территории от Карадага до мыса Агир сосредоточено самое большое количество дельфинов, в этой зоне для животных хорошая кормовая база, и если сделать эту территорию заповедной, то дельфины будут здесь мигрировать, необходимо лишь урегулировать вопрос с рыболовством, уточнила Хижняк.По ее словам, создание заповедных акваторий – это перспективное направление, которое будет способствовать, в том числе, и сохранению черноморской афалины, занесенной в Красную книгу."Исследования продолжаются. Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" вышло в рейс, ведется подсчет дельфинов", – дополнила она.В свою очередь, руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова напомнила в ходе пресс-конференции, что российское законодательство является достаточно строгим, и что согласно Водному кодексу РФ прибрежные акватории моря находятся исключительно в юрисдикции Российской Федерации, и созданные аквальные комплексы имеют федеральный статус.И добавила, что создание аквальных комплексов – это сложный, но необходимый процесс.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского Ирина Логоминова заявила, что включение черноморской афалины в список особо ценных животных, вылов которых влечет уголовную ответственность, повысит ее природоохранный статус в сотни раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в мореВ тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсковНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карадаг, наталия мильчакова, юлия хижняк, новости, новости крыма, крым, карадагская научная станция имени вяземского, инбюм