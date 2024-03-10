https://crimea.ria.ru/20240310/spasennogo-v-krymu-delfinenka-kimmi-gotovyatsya-vypustit-v-more-1135533658.html

Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море

Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море

Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T15:17

2024-03-10T15:17

2024-03-10T15:30

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у поселка Заозерное. Об этом РИА Новости Крым сообщила координатор волонтеров Севастополя, сотрудник спасательной группы "Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море" Елена Коновалова."Готовимся выпускать. Нужно согласовать необходимые документы и все заключения ветеринаров", – сказала Коновалова.В центре реабилитации ранее сообщили, что отправили в лаборатории анализы животного по итогам лечения. Заключение врачей по результатам последних обследований позволит начать готовить животное к выпуску в естественную среду.Афалину обнаружили 26 февраля на берегу около поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его в воду, на глубину, но дельфин начинал тонуть и снова возвращался на берег. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму, получив разрешения от Росприроднадзора, перевезли животное в карантинный бассейн. Афалину прозвали Кимми (от Киммерия).Специалисты выяснили, что это молодой самец, ему около трех лет, он находился в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. У животного были обнаружены сильный лейкоцитоз и дезориентация.В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Читайте также на РИА Новости Крым:Сможет ли новый закон защитить животных в дельфинариях На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуВ Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, росприроднадзор, животные, дельфины , черное море, новости крыма, крым