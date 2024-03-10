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Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море
Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море
Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T15:17
2024-03-10T15:30
природа
росприроднадзор
животные
дельфины
черное море
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у поселка Заозерное. Об этом РИА Новости Крым сообщила координатор волонтеров Севастополя, сотрудник спасательной группы "Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море" Елена Коновалова."Готовимся выпускать. Нужно согласовать необходимые документы и все заключения ветеринаров", – сказала Коновалова.В центре реабилитации ранее сообщили, что отправили в лаборатории анализы животного по итогам лечения. Заключение врачей по результатам последних обследований позволит начать готовить животное к выпуску в естественную среду.Афалину обнаружили 26 февраля на берегу около поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его в воду, на глубину, но дельфин начинал тонуть и снова возвращался на берег. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму, получив разрешения от Росприроднадзора, перевезли животное в карантинный бассейн. Афалину прозвали Кимми (от Киммерия).Специалисты выяснили, что это молодой самец, ему около трех лет, он находился в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. У животного были обнаружены сильный лейкоцитоз и дезориентация.В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Читайте также на РИА Новости Крым:Сможет ли новый закон защитить животных в дельфинариях На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуВ Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
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природа, росприроднадзор, животные, дельфины , черное море, новости крыма, крым
Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море

В Крыму спасли и выходили дельфиненка и готовятся выпускать его в море

15:17 10.03.2024 (обновлено: 15:30 10.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДельфин
Дельфин - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у поселка Заозерное. Об этом РИА Новости Крым сообщила координатор волонтеров Севастополя, сотрудник спасательной группы "Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море" Елена Коновалова.
"Готовимся выпускать. Нужно согласовать необходимые документы и все заключения ветеринаров", – сказала Коновалова.
В центре реабилитации ранее сообщили, что отправили в лаборатории анализы животного по итогам лечения. Заключение врачей по результатам последних обследований позволит начать готовить животное к выпуску в естественную среду.
"На этой неделе мы также проводили эксперименты для проверки слуха дельфина через безусловно-рефлекторные методики, которые описывают изменение его поведения в ответ на искусственно излучаемый звук. К нашему огромному облегчению, Кимми слышит и незамедлительно реагирует на звукозаписи сигналов других афалин", – подчеркнули в центре реабилитации дельфинов.
Афалину обнаружили 26 февраля на берегу около поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его в воду, на глубину, но дельфин начинал тонуть и снова возвращался на берег. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму, получив разрешения от Росприроднадзора, перевезли животное в карантинный бассейн. Афалину прозвали Кимми (от Киммерия).
Специалисты выяснили, что это молодой самец, ему около трех лет, он находился в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. У животного были обнаружены сильный лейкоцитоз и дезориентация.
В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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