Рейтинг@Mail.ru
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230725/v-artbukhte-sevastopolya-na-byvshey-territorii-delfinariya-budet-plyazh-1130287634.html
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж - РИА Новости Крым, 25.07.2023
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T14:26
2023-07-25T14:26
новости крыма
севастополь
общество
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120591559_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b536b73153f23bc57d208b84e0ca5dee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.По предварительному проекту, на набережной появится новая зона для отдыха: деревянный настил с пляжной мебелью. Будут здесь и купальни с морской водой, большая чаша которых будет иметь габариты 50 на 10 метров.Губернатор представил примерный макет зоны отдыха, на который, по его словам, еще предстоит найти финансирование.Решение освободить набережную от дельфинария было вынесено судом по иску природоохранной прокуратуры прошлым летом. Основными правонарушениями следователи называли: неразрешенный забор воды из моря и сброс ее в бухту, незаконное размещение многоярусного зрительного зала, насосного и фильтровального оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыПочему умерли дельфины в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120591559_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ac84e94c841db73bd0448271353e61b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, общество, отдых в крыму
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж

В Севастополе на бывшей территории дельфинария в Артбухте будет городской пляж – Развожаев

14:26 25.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevАртбухта в Севастополе
Артбухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.

"На месте дельфинария проектом благоустройства предлагается восстановить рекреационную зону с городским пляжем и купальней, как было в советское время", – говорится в сообщении.

По предварительному проекту, на набережной появится новая зона для отдыха: деревянный настил с пляжной мебелью. Будут здесь и купальни с морской водой, большая чаша которых будет иметь габариты 50 на 10 метров.
Губернатор представил примерный макет зоны отдыха, на который, по его словам, еще предстоит найти финансирование.

"Конкретный проект будет обязательно представлен общественности и вынесен на обсуждение Архсовета", – подчеркнул Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевПроект благоустройства в Севастополе
Проект благоустройства в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Проект благоустройства в Севастополе
Решение освободить набережную от дельфинария было вынесено судом по иску природоохранной прокуратуры прошлым летом. Основными правонарушениями следователи называли: неразрешенный забор воды из моря и сброс ее в бухту, незаконное размещение многоярусного зрительного зала, насосного и фильтровального оборудования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
Почему умерли дельфины в Севастополе
 
Новости КрымаСевастопольОбществоОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Машина слетела в кювет на востоке Крыма – ранена женщина
14:26В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
13:44Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
13:12Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска
12:41Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
12:08Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых
11:41Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ
11:01ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море
10:53Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине
10:48Пенсионерка выпала из поезда Красноярск–Адлер и погибла
10:32Часть трассы "Таврида" временно перекроют
09:34Сильное землетрясение произошло в Турции
09:29Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
09:15Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника
09:12Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе
08:55Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
08:45Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
08:23Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов
07:35Зачем России цифровой рубль – экономист
07:05Керченская паромная переправа возобновила работу
Лента новостейМолния