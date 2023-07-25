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В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж - РИА Новости Крым, 25.07.2023
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T14:26
2023-07-25T14:26
2023-07-25T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.По предварительному проекту, на набережной появится новая зона для отдыха: деревянный настил с пляжной мебелью. Будут здесь и купальни с морской водой, большая чаша которых будет иметь габариты 50 на 10 метров.Губернатор представил примерный макет зоны отдыха, на который, по его словам, еще предстоит найти финансирование.Решение освободить набережную от дельфинария было вынесено судом по иску природоохранной прокуратуры прошлым летом. Основными правонарушениями следователи называли: неразрешенный забор воды из моря и сброс ее в бухту, незаконное размещение многоярусного зрительного зала, насосного и фильтровального оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыПочему умерли дельфины в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, общество, отдых в крыму
В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
В Севастополе на бывшей территории дельфинария в Артбухте будет городской пляж – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На месте демонтированного в начале лета дельфинария в Артбухте Севастополя появится зона отдыха. Как она будет выглядеть и почему принято такое решение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"На месте дельфинария проектом благоустройства предлагается восстановить рекреационную зону с городским пляжем и купальней, как было в советское время", – говорится в сообщении.
По предварительному проекту, на набережной появится новая зона для отдыха: деревянный настил с пляжной мебелью. Будут здесь и купальни с морской водой, большая чаша которых будет иметь габариты 50 на 10 метров.
Губернатор представил примерный макет зоны отдыха, на который, по его словам, еще предстоит найти финансирование.
"Конкретный проект будет обязательно представлен общественности и вынесен на обсуждение Архсовета", – подчеркнул Развожаев.
Решение освободить набережную
от дельфинария было вынесено судом по иску природоохранной прокуратуры прошлым летом. Основными правонарушениями следователи называли: неразрешенный забор воды из моря и сброс ее в бухту, незаконное размещение многоярусного зрительного зала, насосного и фильтровального оборудования.
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