https://crimea.ria.ru/20230526/iz-kryma-nezakonno-prodali-afalinu--delom-zanyalsya-rosprirodnadzor-1128986936.html

Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор

Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор

Росприроднадзор изучит материалы о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Соответствующие документы в Южное... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T14:17

2023-05-26T14:17

2023-05-26T14:19

севастополь

сочи

происшествия

закон и право

дельфинарий

красная книга россии

общество

росприроднадзор

новости крыма

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Росприроднадзор изучит материалы о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Соответствующие документы в Южное межрегиональное управление федерального ведомства передала региональная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.В надзорном ведомстве уточнили, что принимают меры для привлечения к ответственности директора ООО "Биологическая станция" за незаконную продажу им краснокнижного дельфина.Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.Владелец дельфина продал его в нарушение требований законодательства: не имея разрешения на продажу и перевозку диких животных, принадлежащих к занесенным в Красную книгу РФ видам.В отношении директора ООО "Биологическая станция" и самого юрлица возбуждены два дела об административных правонарушениях по соответствующей статье КоАП РФ."Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для рассмотрения в пределах компетенции", – заключили в прокуратуре.Ранее ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова рассказала РИА Новости Крым о том, что директор дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намеревался прошлым летом продать дельфинов. Об этом ходили слухи, но позже он собственноручно выпустил в море четвертых дельфинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штрафЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыПочему умерли дельфины в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230202/naydennaya-v-sevastopole-mertvaya-afalina---ne-iz-delfinariya-1126743975.html

https://crimea.ria.ru/20221111/k-poiskam-delfinov-iz-sevastopolya-podklyuchilas-kuban-1125337715.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сочи, происшествия, закон и право, дельфинарий, красная книга россии, общество, росприроднадзор, новости крыма, прокуратура города севастополя