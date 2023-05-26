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Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор
Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор
Росприроднадзор изучит материалы о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Соответствующие документы в Южное... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T14:17
2023-05-26T14:19
севастополь
сочи
происшествия
закон и право
дельфинарий
красная книга россии
общество
росприроднадзор
новости крыма
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Росприроднадзор изучит материалы о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Соответствующие документы в Южное межрегиональное управление федерального ведомства передала региональная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.В надзорном ведомстве уточнили, что принимают меры для привлечения к ответственности директора ООО "Биологическая станция" за незаконную продажу им краснокнижного дельфина.Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.Владелец дельфина продал его в нарушение требований законодательства: не имея разрешения на продажу и перевозку диких животных, принадлежащих к занесенным в Красную книгу РФ видам.В отношении директора ООО "Биологическая станция" и самого юрлица возбуждены два дела об административных правонарушениях по соответствующей статье КоАП РФ."Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для рассмотрения в пределах компетенции", – заключили в прокуратуре.Ранее ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова рассказала РИА Новости Крым о том, что директор дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намеревался прошлым летом продать дельфинов. Об этом ходили слухи, но позже он собственноручно выпустил в море четвертых дельфинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штрафЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыПочему умерли дельфины в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230202/naydennaya-v-sevastopole-mertvaya-afalina---ne-iz-delfinariya-1126743975.html
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севастополь, сочи, происшествия, закон и право, дельфинарий, красная книга россии, общество, росприроднадзор, новости крыма, прокуратура города севастополя
Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор

Росприроднадзор изучит незаконную продажу краснокнижного дельфина из Крыма в Сочи

14:17 26.05.2023 (обновлено: 14:19 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДельфин-афалина. Архивное фото
Дельфин-афалина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Росприроднадзор изучит материалы о незаконной продаже дельфинарию Сочи краснокнижной афалины предпринимателем из Севастополя. Соответствующие документы в Южное межрегиональное управление федерального ведомства передала региональная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.
В надзорном ведомстве уточнили, что принимают меры для привлечения к ответственности директора ООО "Биологическая станция" за незаконную продажу им краснокнижного дельфина.
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Факт был выявлен в ходе проверки предприятия Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.
"Установлено, что директор указанного предприятия, который в конце 2022 года выпустил четырех дельфинов в открытое море, в июле того же года продал черноморского дельфина-афалину по кличке Митя в один из дельфинариев города Сочи", – рассказали в прокуратуре Севастополя.
Владелец дельфина продал его в нарушение требований законодательства: не имея разрешения на продажу и перевозку диких животных, принадлежащих к занесенным в Красную книгу РФ видам.
В отношении директора ООО "Биологическая станция" и самого юрлица возбуждены два дела об административных правонарушениях по соответствующей статье КоАП РФ.
"Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для рассмотрения в пределах компетенции", – заключили в прокуратуре.
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Ранее ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова рассказала РИА Новости Крым о том, что директор дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намеревался прошлым летом продать дельфинов. Об этом ходили слухи, но позже он собственноручно выпустил в море четвертых дельфинов.
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СевастопольСочиПроисшествияЗакон и правоДельфинарийКрасная книга РоссииОбществоРосприроднадзорНовости КрымаПрокуратура города Севастополя
 
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