Рейтинг@Mail.ru
Почему умерли дельфины в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/pochemu-umerli-delfiny-v-sevastopole-1126843717.html
Почему умерли дельфины в Севастополе
Почему умерли дельфины в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Почему умерли дельфины в Севастополе
Четыре дельфина, найденных в разных районах Севастополя на протяжении последних нескольких месяцев, умерли по естественным причинам. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T10:35
2023-02-08T10:35
дельфинарий
севастополь
новости крыма
крым
видео
инбюм
роман горбунов
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126843604_0:106:2506:1516_1920x0_80_0_0_ecbef39dab7163138b9a6ff02a493c4b.jpg
Симферополь, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре дельфина, найденных в разных районах Севастополя на протяжении последних нескольких месяцев, умерли по естественным причинам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Роман Горбунов.Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинах в разных районах города. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля. Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Однако специалисты считают, что все погибшие особи не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала &gt;&gt;Он отметил, что в дикой среде дельфины могут гибнуть по множеству причин: от болезней, вирусов, травм и повреждений."Но благодаря интернету и другим медиа мы можем чаще видеть эти процессы, и возникает впечатление, что животных стало гибнуть больше" - добавил он.По мнению Горбунова, в Крыму необходимо создать центр реабилитации дельфинов, потому что зачастую они выбрасываются на берег в состоянии, когда их еще можно выходить и вернуть в море. В России пока нет ни одного такого центра. Более того, проблемой гибели дельфинов специалисты занимаются не так давно. Эта тема требует глубокого и всестороннего изучения, подчеркнул ученый.Из дельфинария "на свободу"Как сообщалось ранее, скандальный инцидент с выпуском четырех краснокнижных афалин из дельфинария в открытое море произошел 2 ноября прошлого года. Об этом правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры.Все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными.Читайте также в РИА Новости Крым:В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Эксперт РАН Роман Горбунов: найденные в Севастополе дельфины умерли по естественным причинам
Эксперт РАН Роман Горбунов: найденные в Севастополе дельфины умерли по естественным причинам
2023-02-08T10:35
true
PT2M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126843604_334:0:2506:1629_1920x0_80_0_0_1b39a1c7de2a9c9dfd8a6bdbb41f4c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дельфинарий, севастополь, новости крыма, крым, видео, инбюм, роман горбунов, природа
Почему умерли дельфины в Севастополе

Эксперт РАН: найденные в Севастополе дельфины умерли по естественным причинам

10:35 08.02.2023
 
Читать в
Симферополь, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре дельфина, найденных в разных районах Севастополя на протяжении последних нескольких месяцев, умерли по естественным причинам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Роман Горбунов.
Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинах в разных районах города. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля. Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Однако специалисты считают, что все погибшие особи не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.
Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала >>

"Что касается тех дельфинов, то в составе экспертной группы был ветеринар, который хорошо знал выпущенных животных. И есть все основания доверять ее словам о том, что эти дельфины не являлись питомцами дельфинария", - сказал Горбунов.

Он отметил, что в дикой среде дельфины могут гибнуть по множеству причин: от болезней, вирусов, травм и повреждений.
"Но благодаря интернету и другим медиа мы можем чаще видеть эти процессы, и возникает впечатление, что животных стало гибнуть больше" - добавил он.
По мнению Горбунова, в Крыму необходимо создать центр реабилитации дельфинов, потому что зачастую они выбрасываются на берег в состоянии, когда их еще можно выходить и вернуть в море. В России пока нет ни одного такого центра. Более того, проблемой гибели дельфинов специалисты занимаются не так давно. Эта тема требует глубокого и всестороннего изучения, подчеркнул ученый.

Из дельфинария "на свободу"

Как сообщалось ранее, скандальный инцидент с выпуском четырех краснокнижных афалин из дельфинария в открытое море произошел 2 ноября прошлого года. Об этом правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры.
Дельфины в Черном море
3 ноября 2022, 17:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море
Все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными.
Читайте также в РИА Новости Крым:
В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина
Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
ДельфинарийСевастопольНовости КрымаКрымВидеоИнБЮМРоман ГорбуновПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?
10:59Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
10:51Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:35Почему умерли дельфины в Севастополе 2:26
10:20Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
10:07Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
09:52Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
09:41Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение
09:08Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
08:45Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли
08:23Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
07:54В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю
07:23Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
07:01Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину
00:01Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:09Главные новости и заявления дня: 7 февраля
21:48Главные новости Крыма: 7 февраля
21:22Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Лента новостейМолния