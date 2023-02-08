https://crimea.ria.ru/20230208/pochemu-umerli-delfiny-v-sevastopole-1126843717.html

Почему умерли дельфины в Севастополе

Почему умерли дельфины в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Почему умерли дельфины в Севастополе

Четыре дельфина, найденных в разных районах Севастополя на протяжении последних нескольких месяцев, умерли по естественным причинам. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T10:35

2023-02-08T10:35

2023-02-08T10:35

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Симферополь, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре дельфина, найденных в разных районах Севастополя на протяжении последних нескольких месяцев, умерли по естественным причинам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Роман Горбунов.Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинах в разных районах города. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля. Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Однако специалисты считают, что все погибшие особи не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала >>Он отметил, что в дикой среде дельфины могут гибнуть по множеству причин: от болезней, вирусов, травм и повреждений."Но благодаря интернету и другим медиа мы можем чаще видеть эти процессы, и возникает впечатление, что животных стало гибнуть больше" - добавил он.По мнению Горбунова, в Крыму необходимо создать центр реабилитации дельфинов, потому что зачастую они выбрасываются на берег в состоянии, когда их еще можно выходить и вернуть в море. В России пока нет ни одного такого центра. Более того, проблемой гибели дельфинов специалисты занимаются не так давно. Эта тема требует глубокого и всестороннего изучения, подчеркнул ученый.Из дельфинария "на свободу"Как сообщалось ранее, скандальный инцидент с выпуском четырех краснокнижных афалин из дельфинария в открытое море произошел 2 ноября прошлого года. Об этом правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры.Все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными.Читайте также в РИА Новости Крым:В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов

https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

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Эксперт РАН Роман Горбунов: найденные в Севастополе дельфины умерли по естественным причинам Эксперт РАН Роман Горбунов: найденные в Севастополе дельфины умерли по естественным причинам 2023-02-08T10:35 true PT2M26S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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