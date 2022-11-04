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Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
Мертвые дельфины, обнаруженные на севастопольском побережье, не имеют отношения к животным, которых ранее выбросили в море из дельфинария "Flipper". Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T12:26
2022-11-04T12:26
2022-11-04T12:26
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Мертвые дельфины, обнаруженные на севастопольском побережье, не имеют отношения к животным, которых ранее выбросили в море из дельфинария "Flipper". Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства Севастополя.Ранее в пятницу в полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию "Flipper".В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия
Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
Власти Севастополя: мертвые дельфины не имеют отношения к дельфинарию "Flipper"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Мертвые дельфины, обнаруженные на севастопольском побережье, не имеют отношения к животным, которых ранее выбросили в море из дельфинария "Flipper". Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Ранее в пятницу в полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию "Flipper".
"Это не "наши" дельфины. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день", - заявили в пресс-службе губернатора.
В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин не удалось.
В прокуратуре Севастополя сообщили
, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.