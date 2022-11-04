https://crimea.ria.ru/20221104/mertvye-delfiny-na-beregu-sevastopolya-ne-iz-delfinariya---vlasti-1125235522.html

Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти

Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти

Мертвые дельфины, обнаруженные на севастопольском побережье, не имеют отношения к животным, которых ранее выбросили в море из дельфинария "Flipper". Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T12:26

2022-11-04T12:26

2022-11-04T12:26

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Мертвые дельфины, обнаруженные на севастопольском побережье, не имеют отношения к животным, которых ранее выбросили в море из дельфинария "Flipper". Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства Севастополя.Ранее в пятницу в полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию "Flipper".В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия