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В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина
В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина
В Севастополе на побережье обнаружен погибший дельфин. Сейчас полиция проверяет, может ли афалина быть одной из выпущенных в море директором севастопольского... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T16:29
2023-02-02T16:29
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
общество
новости крыма
дельфинарий
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на побережье обнаружен погибший дельфин. Сейчас полиция проверяет, может ли афалина быть одной из выпущенных в море директором севастопольского дельфинария. Об этом сообщили пресс-службе УМВД по городу.Еще один мертвый дельфинО появлении прибитого к берегу мертвого дельфина в полицию сообщил местный житель."На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора", – уточнили в полиции.Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели млекопитающего. Еще одна задача – установить, является ли дельфин одним из питомцев дельфинария Flipper, которых ранее выпустили в открытое море.На днях в прокуратуре Севастополя сообщили, что владелец дельфинария Flipper в парке Победы оштрафован по решению суда. Также он является фигурантом уголовного дела. История скандала Прирученных дельфинов выпустили в открытое море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились прокуратура и Росприроднадзор. Выяснилось, что к произошедшему причастен директор дельфинария Flipper. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, а животных стали искать специалисты и волонтеры.Позже неоднократно сообщалось о мертвых дельфинах в разных районах города. В одном из них дрессировщица животных узнала свою подопечную, о чем рассказала РИА Новости Крым. Позже власти призвали не спешить с выводами, так как эксперты ветнадзора еще не определились с результатами исследований. Официальных подтверждений тому, что хоть одно из найденных мертвых животных имеет отношение к скандальному дельфинарию, не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном мореЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма, дельфинарий
В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина

В Севастополе обнаружен еще один мертвый дельфин – полиция начала проверку

16:29 02.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Севастополе обнаружен еще один мертвый дельфин – полиция начала проверку
В Севастополе обнаружен еще один мертвый дельфин – полиция начала проверку - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на побережье обнаружен погибший дельфин. Сейчас полиция проверяет, может ли афалина быть одной из выпущенных в море директором севастопольского дельфинария. Об этом сообщили пресс-службе УМВД по городу.

Еще один мертвый дельфин

О появлении прибитого к берегу мертвого дельфина в полицию сообщил местный житель.
"На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора", – уточнили в полиции.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели млекопитающего. Еще одна задача – установить, является ли дельфин одним из питомцев дельфинария Flipper, которых ранее выпустили в открытое море.
На днях в прокуратуре Севастополя сообщили, что владелец дельфинария Flipper в парке Победы оштрафован по решению суда. Также он является фигурантом уголовного дела.
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История скандала

Прирученных дельфинов выпустили в открытое море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились прокуратура и Росприроднадзор. Выяснилось, что к произошедшему причастен директор дельфинария Flipper. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, а животных стали искать специалисты и волонтеры.
Позже неоднократно сообщалось о мертвых дельфинах в разных районах города. В одном из них дрессировщица животных узнала свою подопечную, о чем рассказала РИА Новости Крым.
Позже власти призвали не спешить с выводами, так как эксперты ветнадзора еще не определились с результатами исследований. Официальных подтверждений тому, что хоть одно из найденных мертвых животных имеет отношение к скандальному дельфинарию, не было.
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