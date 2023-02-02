https://crimea.ria.ru/20230202/v-sevastopole-nashli-esche-odnogo-mertvogo-delfina-1126740975.html

В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина

В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина

В Севастополе на побережье обнаружен погибший дельфин. Сейчас полиция проверяет, может ли афалина быть одной из выпущенных в море директором севастопольского... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T16:29

2023-02-02T16:29

2023-02-02T16:29

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

общество

новости крыма

дельфинарий

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на побережье обнаружен погибший дельфин. Сейчас полиция проверяет, может ли афалина быть одной из выпущенных в море директором севастопольского дельфинария. Об этом сообщили пресс-службе УМВД по городу.Еще один мертвый дельфинО появлении прибитого к берегу мертвого дельфина в полицию сообщил местный житель."На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора", – уточнили в полиции.Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели млекопитающего. Еще одна задача – установить, является ли дельфин одним из питомцев дельфинария Flipper, которых ранее выпустили в открытое море.На днях в прокуратуре Севастополя сообщили, что владелец дельфинария Flipper в парке Победы оштрафован по решению суда. Также он является фигурантом уголовного дела. История скандала Прирученных дельфинов выпустили в открытое море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились прокуратура и Росприроднадзор. Выяснилось, что к произошедшему причастен директор дельфинария Flipper. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, а животных стали искать специалисты и волонтеры.Позже неоднократно сообщалось о мертвых дельфинах в разных районах города. В одном из них дрессировщица животных узнала свою подопечную, о чем рассказала РИА Новости Крым. Позже власти призвали не спешить с выводами, так как эксперты ветнадзора еще не определились с результатами исследований. Официальных подтверждений тому, что хоть одно из найденных мертвых животных имеет отношение к скандальному дельфинарию, не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном мореЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала

https://crimea.ria.ru/20221114/pogibshego-delfina-v-sevastopole-poka-ne-smogli-identifitsirovat-1125368741.html

https://crimea.ria.ru/20221111/k-poiskam-delfinov-iz-sevastopolya-podklyuchilas-kuban-1125337715.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма, дельфинарий