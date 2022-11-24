https://crimea.ria.ru/20221124/afaliny-iz-sevastopolskogo-delfinariya-mogli-prizhitsya-v-chernom-more-1125525981.html

Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море

Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море

Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:20

2022-11-24T14:20

2022-11-24T14:24

черное море

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.Поиски проводились в границах Севастополя и на прилегающем побережье. По мнению специалистов, риск заключался в том, что рожденные в неволе млекопитающие выпущены в естественную среду без адаптации, потому могли погибнуть.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тренер выпущенных в море дельфинов в Севастополе рассказала о их судьбе и предысторию скандала.https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html

черное море

севастополь

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2022

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черное море, севастополь