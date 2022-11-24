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Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море
Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море
Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:20
2022-11-24T14:24
черное море
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.Поиски проводились в границах Севастополя и на прилегающем побережье. По мнению специалистов, риск заключался в том, что рожденные в неволе млекопитающие выпущены в естественную среду без адаптации, потому могли погибнуть.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тренер выпущенных в море дельфинов в Севастополе рассказала о их судьбе и предысторию скандала.https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html
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черное море, севастополь
Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море

Афалины, выпущенные из Севастопольского дельфинария "Flipper", могли прижиться в море

14:20 24.11.2022 (обновлено: 14:24 24.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Виктория ИвановаДельфины Яна и Яша в дельфинарии Карадагской научной станции
Дельфины Яна и Яша в дельфинарии Карадагской научной станции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Виктория Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

"За это время дрессированных животных не оказалось среди найденных трупов млекопитающих... Если все благополучно закончится – это будет один из уникальных случаев, ранее такое не описывалось", – заявила она в эфире группы правительства Севастополя в сети "ВКонтакте".

Поиски проводились в границах Севастополя и на прилегающем побережье. По мнению специалистов, риск заключался в том, что рожденные в неволе млекопитающие выпущены в естественную среду без адаптации, потому могли погибнуть.

"Мы не преследовали цель найти их и изъять обязательно из естественной среды. Наша задача была отследить, что происходит с ними сейчас. Если они будут нуждаться в экстренной помощи, то мы должны им ее оказать", – пояснила Гаврилова.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тренер выпущенных в море дельфинов в Севастополе рассказала о их судьбе и предысторию скандала.
https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html
 
Черное мореСевастополь
 
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