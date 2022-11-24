Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море
Афалины, выпущенные из Севастопольского дельфинария "Flipper", могли прижиться в море
14:20 24.11.2022 (обновлено: 14:24 24.11.2022)
© РИА Новости Крым . Виктория ИвановаДельфины Яна и Яша в дельфинарии Карадагской научной станции
© РИА Новости Крым . Виктория Иванова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Четырех афалин, выпущенных в море из Севастопольского дельфинария "Flipper", нет среди найденных в Черном море. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
"За это время дрессированных животных не оказалось среди найденных трупов млекопитающих... Если все благополучно закончится – это будет один из уникальных случаев, ранее такое не описывалось", – заявила она в эфире группы правительства Севастополя в сети "ВКонтакте".
Поиски проводились в границах Севастополя и на прилегающем побережье. По мнению специалистов, риск заключался в том, что рожденные в неволе млекопитающие выпущены в естественную среду без адаптации, потому могли погибнуть.
"Мы не преследовали цель найти их и изъять обязательно из естественной среды. Наша задача была отследить, что происходит с ними сейчас. Если они будут нуждаться в экстренной помощи, то мы должны им ее оказать", – пояснила Гаврилова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тренер выпущенных в море дельфинов в Севастополе рассказала о их судьбе и предысторию скандала.