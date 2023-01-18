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Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала
Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала
Скандальная история с "выселением" аквариума-музея из здания Института биологии южных морей в центре Севастополя получила новый виток: суд перенесен и должен... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T07:24
2023-01-18T07:24
севастополь
скандал с аквариумом в севастополе
севастопольский аквариум
правительство севастополя
москва
украина
инбюм
михаил развожаев
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Скандальная история с "выселением" аквариума-музея из здания Института биологии южных морей в центре Севастополя получила новый виток: суд перенесен и должен состояться в ближайшие дни января. При этом ни одна из сторон, судя по комментариям, данным РИА Новости Крым, идти на компромисс не готова. Некоторые юристы во власти не видят перспективы мирового соглашения, но не исключают возможности сохранения аквариума в городе.Документы украинского периодаНовость о готовящемся закрытии аквариума-музея в связи с его "выселением" из помещений Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. Ковалевского РАН в старинном здании в центре Севастополя стала резонансной за месяц до нового года.В институте заявили, что аквариум утратил право пользоваться недвижимым госимуществом, так как сроки действия "договоров аренды украинского периода истекли" и по российскому законодательству не могут быть продлены. Соответствующее письмо с требованием освободить территорию в течение недели направили арендатору. В комментариях для СМИ ученые выразили обеспокоенность судьбой коллекции, включая тысячи живых морских обитателей, заверив, что "выселять" никого не хотели, а письмо – просто "уведомление".В аквариуме претензии в свой адрес назвали надуманными, а историю об утративших силу "украинских документах" опровергли. Собственник сравнил ситуацию с "отжимом в духе 90-х", заявив, что спустя 30 лет сотрудничать с ним не хотят, так как у ИнБЮМ появились более выгодные предложения из Москвы.Губернатор Михаил Развожаев, комментируя инцидент, отметил, что требования института РАН законны. Он назвал историю "странной", заметив, что в сложившейся ситуации "безусловно должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали". По его распоряжению представители власти встречались с обеими сторонами конфликта до суда. Он должен был состояться 21 декабря, но заседание перенесли. Крокодиляриум в Ялте может закрыться из-за требований лицензирования&gt;&gt;ИнБЮМ и суды и РосимуществоНа сегодняшний день "ситуация не закончилась ничем", говорит директор аквариума Алексей Ершов: "Институт потребовал привлечь еще третью сторону. Суд был перенесен на 25 января".Согласно ходатайству ИнБЮМ, соистцом в дело должно вступить Росимущество – представитель государства как собственника помещений, находящихся в оперативном управлении института. Иск находится в производстве Арбитражного суда Севастополя.Ершов уверен: на компромисс оппоненты идти не намерены, поэтому "прессинг продолжается"."В приватной беседе на следующий день после сборов у губернатора, когда я конкретно спросил у заместителя директора института: "25-го числа у нас суд, мы выигрываем, на этом все?" – они тут же сказали: "Нет, мы будем подавать апелляцию". То есть это говорит о том, что они не хотят идти на мировое соглашение. Любым способом не хотят перезаключить с нами аренду".Заявления о том, что причина конфликта в утратившем силу "украинском" договоре аренды, он в очередной раз назвал ложью."Договор, который прекратил свое действие, был в российском правовом поле. То, что он первично был заключен при Украине – это одно, но он перезаключался уже в Российской Федерации. Его можно было продлить и все. Вся коллекция у нас на российских документах, разрешение на содержание животных мы получали в Москве", – сказал Ершов. Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта&gt;&gt;Вторая сторона конфликтаВ ИнБЮМ продолжают утверждать, что главная проблема – в нежелании владельца аквариума работать в российском правовом поле.В связи с этим, "дальнейшее использование арендатором недвижимого имущества государственной собственности возможно только после заключения новых договоров и только после проведения соответствующей конкурсной процедуры", добавили в институте.А все это возможно лишь после получения согласия от Росимущества и Министерства науки и высшего образования РФ как представителей собственника, уточнили в ИнБЮМ.Понимания нетПо информации от пресс-службы Института биологии южных морей, к январю 2023 срок неуплаты аквариумом аренды превысил полтора года. Отмечается, что платежи приходили регулярно, но каждый раз возвращались, так как платежные документы были "некорректными".Именно полтора года назад, по словам собственника аквариума, в руководстве ИнБЮМ дали понять, что по окончании срока действия договора аренды сотрудничество прекратят, так как намерены "создавать свой аквариальный комплекс", на который Минобрнауки России якобы пообещало выделить средства. В ИнБЮМ, комментируя эту информацию, данное заявление назвали лживым. Здесь также в очередной раз заверили, что "о принудительном выселении морских обитателей севастопольского аквариума речи не идет", поскольку институт, "в котором был основан и впервые открыт аквариум, заинтересован в его сохранении в стенах научного учреждения".Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море&gt;&gt;Кто хочет примиренияПо мнению Максима Мишина – юриста и главы Ленинского муниципального округа Севастополя, в границах которого расположено главное здание ИнБЮМ и аквариум, перспективы компромиссного решения вопроса вне суда нет и не предполагалось. В противном случае стороны предприняли бы что-то в течение последних полутора лет или хотя бы месяцев."Если стороны не находят никаких вариантов примирения, – а если бы они были, то до суда бы уже оповестили об этом и в суде об этом заявили, – то в данном случае разрешение вопроса будет проходить исключительно в плоскости суда", – добавил Мишин.По мнению главы муниципалитета, "федералы не выгонят оттуда аквариум". Но как именно будет решен вопрос оплаты задолженностей и аренды площадей - пока неизвестно.Читайте по теме:Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти&gt;&gt;Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации&gt;&gt;В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом&gt;&gt;
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, скандал с аквариумом в севастополе, севастопольский аквариум, правительство севастополя, москва, украина, инбюм, михаил развожаев, наука и технологии
Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала

Скандальная история с "выселением" аквариума в Севастополе – история с продолжением

07:24 18.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Скандальная история с "выселением" аквариума-музея из здания Института биологии южных морей в центре Севастополя получила новый виток: суд перенесен и должен состояться в ближайшие дни января. При этом ни одна из сторон, судя по комментариям, данным РИА Новости Крым, идти на компромисс не готова. Некоторые юристы во власти не видят перспективы мирового соглашения, но не исключают возможности сохранения аквариума в городе.

Документы украинского периода

Новость о готовящемся закрытии аквариума-музея в связи с его "выселением" из помещений Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. Ковалевского РАН в старинном здании в центре Севастополя стала резонансной за месяц до нового года.
В институте заявили, что аквариум утратил право пользоваться недвижимым госимуществом, так как сроки действия "договоров аренды украинского периода истекли" и по российскому законодательству не могут быть продлены. Соответствующее письмо с требованием освободить территорию в течение недели направили арендатору. В комментариях для СМИ ученые выразили обеспокоенность судьбой коллекции, включая тысячи живых морских обитателей, заверив, что "выселять" никого не хотели, а письмо – просто "уведомление".
В аквариуме претензии в свой адрес назвали надуманными, а историю об утративших силу "украинских документах" опровергли. Собственник сравнил ситуацию с "отжимом в духе 90-х", заявив, что спустя 30 лет сотрудничать с ним не хотят, так как у ИнБЮМ появились более выгодные предложения из Москвы.

Губернатор Михаил Развожаев, комментируя инцидент, отметил, что требования института РАН законны. Он назвал историю "странной", заметив, что в сложившейся ситуации "безусловно должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали". По его распоряжению представители власти встречались с обеими сторонами конфликта до суда. Он должен был состояться 21 декабря, но заседание перенесли.
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ИнБЮМ и суды и Росимущество

На сегодняшний день "ситуация не закончилась ничем", говорит директор аквариума Алексей Ершов: "Институт потребовал привлечь еще третью сторону. Суд был перенесен на 25 января".
Согласно ходатайству ИнБЮМ, соистцом в дело должно вступить Росимущество – представитель государства как собственника помещений, находящихся в оперативном управлении института. Иск находится в производстве Арбитражного суда Севастополя.
Ершов уверен: на компромисс оппоненты идти не намерены, поэтому "прессинг продолжается".
"В приватной беседе на следующий день после сборов у губернатора, когда я конкретно спросил у заместителя директора института: "25-го числа у нас суд, мы выигрываем, на этом все?" – они тут же сказали: "Нет, мы будем подавать апелляцию". То есть это говорит о том, что они не хотят идти на мировое соглашение. Любым способом не хотят перезаключить с нами аренду".
Заявления о том, что причина конфликта в утратившем силу "украинском" договоре аренды, он в очередной раз назвал ложью.
"Договор, который прекратил свое действие, был в российском правовом поле. То, что он первично был заключен при Украине – это одно, но он перезаключался уже в Российской Федерации. Его можно было продлить и все. Вся коллекция у нас на российских документах, разрешение на содержание животных мы получали в Москве", – сказал Ершов.
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Вторая сторона конфликта

В ИнБЮМ продолжают утверждать, что главная проблема – в нежелании владельца аквариума работать в российском правовом поле.
"Предпринимателю было предложено направить в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации заявление о намерении заключения нового договора аренды. На данный момент таких документов <...> не поступало", – сообщили в пресс-службе.
В связи с этим, "дальнейшее использование арендатором недвижимого имущества государственной собственности возможно только после заключения новых договоров и только после проведения соответствующей конкурсной процедуры", добавили в институте.
А все это возможно лишь после получения согласия от Росимущества и Министерства науки и высшего образования РФ как представителей собственника, уточнили в ИнБЮМ.

Понимания нет

По информации от пресс-службы Института биологии южных морей, к январю 2023 срок неуплаты аквариумом аренды превысил полтора года. Отмечается, что платежи приходили регулярно, но каждый раз возвращались, так как платежные документы были "некорректными".
Именно полтора года назад, по словам собственника аквариума, в руководстве ИнБЮМ дали понять, что по окончании срока действия договора аренды сотрудничество прекратят, так как намерены "создавать свой аквариальный комплекс", на который Минобрнауки России якобы пообещало выделить средства.
В ИнБЮМ, комментируя эту информацию, данное заявление назвали лживым. Здесь также в очередной раз заверили, что "о принудительном выселении морских обитателей севастопольского аквариума речи не идет", поскольку институт, "в котором был основан и впервые открыт аквариум, заинтересован в его сохранении в стенах научного учреждения".
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Кто хочет примирения

По мнению Максима Мишина – юриста и главы Ленинского муниципального округа Севастополя, в границах которого расположено главное здание ИнБЮМ и аквариум, перспективы компромиссного решения вопроса вне суда нет и не предполагалось. В противном случае стороны предприняли бы что-то в течение последних полутора лет или хотя бы месяцев.
"Если стороны не находят никаких вариантов примирения, – а если бы они были, то до суда бы уже оповестили об этом и в суде об этом заявили, – то в данном случае разрешение вопроса будет проходить исключительно в плоскости суда", – добавил Мишин.
По мнению главы муниципалитета, "федералы не выгонят оттуда аквариум". Но как именно будет решен вопрос оплаты задолженностей и аренды площадей - пока неизвестно.
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СевастопольСкандал с аквариумом в СевастополеСевастопольский аквариумПравительство СевастополяМоскваУкраинаИнБЮММихаил РазвожаевНаука и технологии
 
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