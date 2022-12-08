https://crimea.ria.ru/20221208/akvarium-v-sevastopole-prosyat-na-vykhod--podklyuchilis-vlasti-1125749640.html

Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти

Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти

Руководство Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе требует от старейшего в городе музея – Севастопольского морского аквариума, его сотрудников РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T12:13

2022-12-08T12:13

2022-12-08T12:20

севастополь

михаил развожаев

севастопольский аквариум

инбюм

общество

туризм в крыму

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Руководство Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе требует от старейшего в городе музея – Севастопольского морского аквариума, его сотрудников вместе с животными, покинуть часть здания, которая арендовалась им четверть века. К разрешению конфликта без ущерба для сторон подключилось правительство города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Истек срок договора аренды По словам главы города, здание административно-лабораторного корпуса с пристройкой, на проспекте Нахимова, 2, в центре Севастополя, в июле 2016 года было передано в федеральную собственность распоряжением правительства города и закреплено на праве оперативного управления за ФИЦ ИнБЮМ. Сегодня руководство этого учреждения требует, чтобы арендатор – Севастопольский аквариум-музей – съехал, так как договор аренды закончился, сообщил губернатор.Мнение властей"Юридически требования ФИЦ ИнБЮМ законны. Но, безусловно, в этой ситуации должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали. Поручил Севприроднадзору и юристам правительства встретиться с двумя сторонами этого конфликта и доложить мне о ситуации", – написал глава города в своем Telegram-канале.Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в России и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 г при Севастопольской биологической станции, по инициативе ее первого директора академика А. О. Ковалевского. Музей развивался медленно из-за отсутствия достаточной площади помещения. Благодаря хлопотам С. А. Зернова (руководил станицей в 1901 – 1914 гг.) к зданию в 1912 году было пристроено южное крыло, где и разместился музей.В коллекции "Аквариума" на сегодняшний день свыше трех тысяч животных, в том числе внесенных в различные Красные книги.Договор аренды с ИнБЮМ был заключен в 1997 году на 25 лет. Срок договора истек 1 декабря.Читайте также:В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участкиСевастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты КруглойПутин поручил привести в порядок исторические здания в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20201108/Kak-kot-Mostik-stareyshiy-akvarium-Rossii-inspektiroval---video-1118914343.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, севастопольский аквариум, инбюм, общество, туризм в крыму, правительство севастополя