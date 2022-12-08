https://crimea.ria.ru/20221208/sevastopolskiy-akvarium-mozhet-ischeznut-glavnoe-iz-skandalnoy-situatsii-1125761177.html

Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации

Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации

Старейший в Севастополе музей – аквариум, расположенный в здании Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН, вынуждают покинуть помещения до конца... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T21:26

2022-12-08T21:26

2022-12-08T21:32

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Старейший в Севастополе музей – аквариум, расположенный в здании Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН, вынуждают покинуть помещения до конца недели, не дожидаясь суда. Обе стороны конфликта винят друг друга в том, что ситуация вышла на такой уровень отношений и теперь уникальная коллекция экспонатов и животных может быть безвозвратно утрачена. В правительстве города заявили, что готовы помочь в поиске компромисса. РИА Новости Крым собрал главные на сегодня факты скандальной истории.Версия руководства ИнБЮМНакануне в местных СМИ появилась информация о том, что руководство Института биологии южных морей требует у собственника Севастопольского аквариума-музея освободить занимаемые помещения, так как срок договора аренды истек.Позже замдиректора по административно-хозяйственной деятельности института ИнБЮМ Ярослав Андрончик заявил, что "Институт биологии южных морей выражает обеспокоенность судьбой всех морских обитателей аквариума", и рассматривает всевозможные алгоритмы по их спасению, продолжает всячески способствовать разрешению вопроса в рамках российского законодательства. При этом "ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки", по словам Андрончика, "речи не идет и идти не может".В Институте РАН заверили, что компания, которая выступает юридическим лицом севастопольского аквариума, отказалась от заключения нового договора аренды, в связи с чем институту пришлось обратиться в суд. И на сегодняшний день у собственников аквариума уже нет правовых оснований для дальнейшего использования недвижимого имущества.В то же время в администрации учреждения сообщали, что дело еще в суде.Версия руководства аквариумаВ аквариуме заявили, что руководство ИнБЮМ не обеспокоено судьбой их морской коллекции и назвали ложью заверения о том, что выселять их не намерены, указывая на наличие соотвествующего письма. Документ за подписью врио директора ИнБЮМ пришел с электронного ящика института 2 декабря, в нем, в частности, требовалось освободить около 600 кв. метров площадей в течение недели, рассказал директор аквариума Алексей Ершов.В свою очередь собственник морского музея Юрий Кравцов заявил, что происходящее сегодня, по его мнению, больше напоминает отжим имущества, характерный для 90-х годов, нежели для ученых, действующих в рамках закона.Он также уточнил, что замдиректора ИиБЮМ еще 1,5 года назад поставил его перед фактом, что договор аренды продлевать не собирается, поскольку на освобожденных площадях планируют создать новый аквариум за деньги, обещанные якобы Министерством науки и высшего образования.В руководстве учреждения сказали, что следующее заседание суда назначено на 21 декабря, и что истцом выступала компания, а иск ИнБЮМ был встречным.Версия властей СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 8 декабря заявил, что "юридически требования ФИЦ ИнБЮМ законны". При этом отметил, что в сложившейся ситуации надо найти компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадала.В прямом эфире правительственного телеканала вечером 8 декабря, резюмируя события дня, Развожаев назвал историю "странной". По его словам, его заместитель уже провел первую встречу с руководством ИнБЮМа и заверил, что "завтра никто никого никуда выселять не планировал"."Да, было письмо, но оно больше было понуждающее к тому, чтобы все-таки обсудить договорные отношения", – отметил губернатор.По его словам, у собственника был договор украинского образца, который сегодня продлить по закону невозможно. Он добавил, что его заместитель 9 декабря встретится с собственником аквариума и выяснит, в чем проблема такой комплект собрать.Читайте также:Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандалаВ Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участкиСудьба уникального парка Данилевского в Крыму: увидят ли его туристы?

https://crimea.ria.ru/20221208/akvarium-v-sevastopole-prosyat-na-vykhod--podklyuchilis-vlasti-1125749640.html

https://crimea.ria.ru/20221208/v-akvariume-sevastopolya-otvetili-na-pretenzii-instituta-ran-1125759869.html

https://crimea.ria.ru/20221208/v-institute-ran-obyasnili-situatsiyu-s-sevastopolskim-akvariumom-1125750586.html

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