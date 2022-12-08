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В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН
В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН
Скандальная история с выдворением сотрудников и коллекции из помещений Севастопольского аквариума-музея в здании Института биологии южных морей в Севастополе... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T19:44
2022-12-08T19:52
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Скандальная история с выдворением сотрудников и коллекции из помещений Севастопольского аквариума-музея в здании Института биологии южных морей в Севастополе (ИнБЮМ) больше похожа на "отжим в духе 90-х", чем на отстаивание прав по закону, считает собственник и инвестор севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов. Свои аргументы он привел в комментарии РИА Новости Крым.От голых стен до одного из лучших аквариумов юга РоссииПо словам Кравцова, 30 лет назад Севастопольский аквариум прекратил свое существование: "коллекция живых обитателей погибла, коллекция сухих гидробионтов южных морей была расхищена, оборудование вышло из строя".Тогда к нему, как бизнесмену, с просьбой помочь сохранить для города старейший в Европе аквариум, обратился директор института. Долги были заплачены, три зала аквариума стали восстанавливать, постепенно наполняя коллекцию, рассказал Кравцов."Мы принимали в аренду нежилые помещения, требующие ремонта: стены, ничего больше не было. В 1997 году подписали большой договор на 25 лет, согласовали и уже начали активные работы", – уточнил бизнесмен.Со временем число залов увеличилось до пяти: один арендовали у ИнБЮМ, еще один построили вместе с институтом. Сегодня площадь всех выставочных помещений аквариума – 1 200 кв. м. Из них 88% – собственность федеральная, 12% – компании Кравцова, которая финансирует деятельность морского музея больше четверти века.Экспозиция музея насчитывает 5,5 тысяч экземпляров, из которых три тысячи – живые обитатели: представители фауны Черного и тропических морей и пресноводные "жители" пяти континентов."Прошло почти 30 лет, и комплекс существует. Фактическая стоимость аквариумного комплекса, без помещений, составляет более 200 миллионов в нынешних ценах", – сказал Кравцов. Загадочное письмоВ аквариуме уверены: судьбой коллекции музея в институте никто не обеспокоен. И считают неправдой все заявления руководства Института РАН. Как и то, что якобы "ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки, речи не идет и идти не может". В доказательство приводят письмо за подписью врио директора ИнБЮМ от 2 декабря с требованием покинуть помещения института в течение недели. Наличие и подлинность документа доказать нетрудно, заверил директор Севастопольского аквариума-музея Алексей Ершов."Сегодня было сказано журналистам, что письмо, которое мы показываем всем, – это фейк. Оно пришло с электронной официальной почты Института биологии южных морей. Оно имеет исходящий и входящий номера, дату. При необходимости мы докажем, что это не фейк, привлечем органы МВД и сделаем запрос на Mail.ru Group", – сказал Ершов.Похоже на 90-еПо словам Кравцова, все происходящее похоже на "отжим в духе 90-х". При этом, говорит предприниматель, уничтожение коллекции аквариума чревато уголовным делом, так как многие экземпляры занесены в Красную книгу. Он уверен, что руководству института любой ценой нужны помещения для собственных целей."Полтора года назад замдиректора института заявил мне, что они с нами больше сотрудничать не будут и по окончании договора аренды будут предлагать нам покинуть помещение и уничтожить коллекцию, убрать все свое оборудование. Они сами будут создавать свой аквариальный комплекс, потому что Министерство науки и высшего образования пообещало им выделить 200 миллионов рублей на создание нового музея. И, кроме всего прочего, будут еще ежемесячно выделять 20-30 миллионов рублей на содержание аквариума", – рассказал бизнесмен. Он утверждает, что ИнБЮМ до сих пор не получил в министерстве разрешений для того, чтобы можно было дальше вести с ними общее дело. При этом последние пять месяцев, говорит Кравцов, от аквариума не принимают арендную плату.Судебные тяжбы длятся уже четыре месяца. Следующее заседание, по словам Кравцова, назначено на 21 декабря. В аквариуме заявляют, что останавливаться не намерены и будут отстаивать свои интересы во всех инстанциях. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что претензии ИнБЮМ к арендатору законны и пообещал помочь разрешить конфликтную ситуацию с привлечением юристов правительства.
https://crimea.ria.ru/20221208/v-institute-ran-obyasnili-situatsiyu-s-sevastopolskim-akvariumom-1125750586.html
https://crimea.ria.ru/20221208/akvarium-v-sevastopole-prosyat-na-vykhod--podklyuchilis-vlasti-1125749640.html
https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
севастополь, севастопольский аквариум, общество, инбюм, туризм в крыму, культура, новости крыма, авторы
В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН

Собственник аквариума в Севастополе рассказал свою версию конфликта с институтом РАН

19:44 08.12.2022 (обновлено: 19:52 08.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Скандальная история с выдворением сотрудников и коллекции из помещений Севастопольского аквариума-музея в здании Института биологии южных морей в Севастополе (ИнБЮМ) больше похожа на "отжим в духе 90-х", чем на отстаивание прав по закону, считает собственник и инвестор севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов. Свои аргументы он привел в комментарии РИА Новости Крым.
От голых стен до одного из лучших аквариумов юга России

По словам Кравцова, 30 лет назад Севастопольский аквариум прекратил свое существование: "коллекция живых обитателей погибла, коллекция сухих гидробионтов южных морей была расхищена, оборудование вышло из строя".
Тогда к нему, как бизнесмену, с просьбой помочь сохранить для города старейший в Европе аквариум, обратился директор института. Долги были заплачены, три зала аквариума стали восстанавливать, постепенно наполняя коллекцию, рассказал Кравцов.
"Мы принимали в аренду нежилые помещения, требующие ремонта: стены, ничего больше не было. В 1997 году подписали большой договор на 25 лет, согласовали и уже начали активные работы", – уточнил бизнесмен.
Со временем число залов увеличилось до пяти: один арендовали у ИнБЮМ, еще один построили вместе с институтом. Сегодня площадь всех выставочных помещений аквариума – 1 200 кв. м. Из них 88% – собственность федеральная, 12% – компании Кравцова, которая финансирует деятельность морского музея больше четверти века.
Экспозиция музея насчитывает 5,5 тысяч экземпляров, из которых три тысячи – живые обитатели: представители фауны Черного и тропических морей и пресноводные "жители" пяти континентов.
"Прошло почти 30 лет, и комплекс существует. Фактическая стоимость аквариумного комплекса, без помещений, составляет более 200 миллионов в нынешних ценах", – сказал Кравцов.
Севастопольский морской Аквариум-музей
13:14
В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
Загадочное письмо
В аквариуме уверены: судьбой коллекции музея в институте никто не обеспокоен. И считают неправдой все заявления руководства Института РАН. Как и то, что якобы "ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки, речи не идет и идти не может".
В доказательство приводят письмо за подписью врио директора ИнБЮМ от 2 декабря с требованием покинуть помещения института в течение недели. Наличие и подлинность документа доказать нетрудно, заверил директор Севастопольского аквариума-музея Алексей Ершов.
"Сегодня было сказано журналистам, что письмо, которое мы показываем всем, – это фейк. Оно пришло с электронной официальной почты Института биологии южных морей. Оно имеет исходящий и входящий номера, дату. При необходимости мы докажем, что это не фейк, привлечем органы МВД и сделаем запрос на Mail.ru Group", – сказал Ершов.
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Похоже на 90-е
По словам Кравцова, все происходящее похоже на "отжим в духе 90-х". При этом, говорит предприниматель, уничтожение коллекции аквариума чревато уголовным делом, так как многие экземпляры занесены в Красную книгу. Он уверен, что руководству института любой ценой нужны помещения для собственных целей.
"Полтора года назад замдиректора института заявил мне, что они с нами больше сотрудничать не будут и по окончании договора аренды будут предлагать нам покинуть помещение и уничтожить коллекцию, убрать все свое оборудование. Они сами будут создавать свой аквариальный комплекс, потому что Министерство науки и высшего образования пообещало им выделить 200 миллионов рублей на создание нового музея. И, кроме всего прочего, будут еще ежемесячно выделять 20-30 миллионов рублей на содержание аквариума", – рассказал бизнесмен.
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Он утверждает, что ИнБЮМ до сих пор не получил в министерстве разрешений для того, чтобы можно было дальше вести с ними общее дело. При этом последние пять месяцев, говорит Кравцов, от аквариума не принимают арендную плату.
Судебные тяжбы длятся уже четыре месяца. Следующее заседание, по словам Кравцова, назначено на 21 декабря. В аквариуме заявляют, что останавливаться не намерены и будут отстаивать свои интересы во всех инстанциях.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что претензии ИнБЮМ к арендатору законны и пообещал помочь разрешить конфликтную ситуацию с привлечением юристов правительства.
 
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