https://crimea.ria.ru/20221208/v-akvariume-sevastopolya-otvetili-na-pretenzii-instituta-ran-1125759869.html

В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН

В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН

Скандальная история с выдворением сотрудников и коллекции из помещений Севастопольского аквариума-музея в здании Института биологии южных морей в Севастополе... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T19:44

2022-12-08T19:44

2022-12-08T19:52

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Скандальная история с выдворением сотрудников и коллекции из помещений Севастопольского аквариума-музея в здании Института биологии южных морей в Севастополе (ИнБЮМ) больше похожа на "отжим в духе 90-х", чем на отстаивание прав по закону, считает собственник и инвестор севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов. Свои аргументы он привел в комментарии РИА Новости Крым.От голых стен до одного из лучших аквариумов юга РоссииПо словам Кравцова, 30 лет назад Севастопольский аквариум прекратил свое существование: "коллекция живых обитателей погибла, коллекция сухих гидробионтов южных морей была расхищена, оборудование вышло из строя".Тогда к нему, как бизнесмену, с просьбой помочь сохранить для города старейший в Европе аквариум, обратился директор института. Долги были заплачены, три зала аквариума стали восстанавливать, постепенно наполняя коллекцию, рассказал Кравцов."Мы принимали в аренду нежилые помещения, требующие ремонта: стены, ничего больше не было. В 1997 году подписали большой договор на 25 лет, согласовали и уже начали активные работы", – уточнил бизнесмен.Со временем число залов увеличилось до пяти: один арендовали у ИнБЮМ, еще один построили вместе с институтом. Сегодня площадь всех выставочных помещений аквариума – 1 200 кв. м. Из них 88% – собственность федеральная, 12% – компании Кравцова, которая финансирует деятельность морского музея больше четверти века.Экспозиция музея насчитывает 5,5 тысяч экземпляров, из которых три тысячи – живые обитатели: представители фауны Черного и тропических морей и пресноводные "жители" пяти континентов."Прошло почти 30 лет, и комплекс существует. Фактическая стоимость аквариумного комплекса, без помещений, составляет более 200 миллионов в нынешних ценах", – сказал Кравцов. Загадочное письмоВ аквариуме уверены: судьбой коллекции музея в институте никто не обеспокоен. И считают неправдой все заявления руководства Института РАН. Как и то, что якобы "ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки, речи не идет и идти не может". В доказательство приводят письмо за подписью врио директора ИнБЮМ от 2 декабря с требованием покинуть помещения института в течение недели. Наличие и подлинность документа доказать нетрудно, заверил директор Севастопольского аквариума-музея Алексей Ершов."Сегодня было сказано журналистам, что письмо, которое мы показываем всем, – это фейк. Оно пришло с электронной официальной почты Института биологии южных морей. Оно имеет исходящий и входящий номера, дату. При необходимости мы докажем, что это не фейк, привлечем органы МВД и сделаем запрос на Mail.ru Group", – сказал Ершов.Похоже на 90-еПо словам Кравцова, все происходящее похоже на "отжим в духе 90-х". При этом, говорит предприниматель, уничтожение коллекции аквариума чревато уголовным делом, так как многие экземпляры занесены в Красную книгу. Он уверен, что руководству института любой ценой нужны помещения для собственных целей."Полтора года назад замдиректора института заявил мне, что они с нами больше сотрудничать не будут и по окончании договора аренды будут предлагать нам покинуть помещение и уничтожить коллекцию, убрать все свое оборудование. Они сами будут создавать свой аквариальный комплекс, потому что Министерство науки и высшего образования пообещало им выделить 200 миллионов рублей на создание нового музея. И, кроме всего прочего, будут еще ежемесячно выделять 20-30 миллионов рублей на содержание аквариума", – рассказал бизнесмен. Он утверждает, что ИнБЮМ до сих пор не получил в министерстве разрешений для того, чтобы можно было дальше вести с ними общее дело. При этом последние пять месяцев, говорит Кравцов, от аквариума не принимают арендную плату.Судебные тяжбы длятся уже четыре месяца. Следующее заседание, по словам Кравцова, назначено на 21 декабря. В аквариуме заявляют, что останавливаться не намерены и будут отстаивать свои интересы во всех инстанциях. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что претензии ИнБЮМ к арендатору законны и пообещал помочь разрешить конфликтную ситуацию с привлечением юристов правительства.

https://crimea.ria.ru/20221208/v-institute-ran-obyasnili-situatsiyu-s-sevastopolskim-akvariumom-1125750586.html

https://crimea.ria.ru/20221208/akvarium-v-sevastopole-prosyat-na-vykhod--podklyuchilis-vlasti-1125749640.html

https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, севастопольский аквариум, общество, инбюм, туризм в крыму, культура, новости крыма, авторы