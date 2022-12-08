https://crimea.ria.ru/20221208/v-institute-ran-obyasnili-situatsiyu-s-sevastopolskim-akvariumom-1125750586.html
В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
Администрация Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) не собирается принудительно выселять коллекцию севастопольского музея-аквариума, но вторая сторона... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T13:14
2022-12-08T13:14
2022-12-08T13:25
севастопольский аквариум
севастополь
инбюм
туризм в крыму
общество
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Администрация Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) не собирается принудительно выселять коллекцию севастопольского музея-аквариума, но вторая сторона отказывается продлевать истекший договор аренды и не соглашается с установленной суммой арендной платы. Об этом заявили в институте, комментируя скандальную ситуацию с дальнейшей судьбой старейшего в Европе аквариума. О проблеме ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, руководство ИнБЮМ требует от аквариума, его сотрудников вместе с животными, покинуть часть здания, которая арендовалась музеем четверть века. Развожаев пообещал, что власти города помогут в разрешении конфликта без ущерба для сторон."Институт биологии южных морей выражает обеспокоенность судьбой всех морских обитателей аквариума, рассматривает всевозможные алгоритмы по их спасению и продолжает всеми силами способствовать скорейшему разрешению вопроса в рамках законодательства Российской Федерации. Ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки, речи не идет и идти не может", — заверили в администрации ИнБЮМ.Судебные тяжбыТам пояснили, что компания, которая выступает юридическим лицом севастопольского аквариума, отказалась от заключения нового договора аренды, в связи с чем институту пришлось обратиться в суд."В настоящее время в производстве Арбитражного суда Севастополя находится дело по иску ФИЦ ИнБЮМ <...> о возврате учреждению недвижимого имущества аквариума по всем ранее заключенным договорам", — обозначили в администрации института.Договоры аренды нежилых помещений, по словам заявителей, были заключены в период с 1997 по 2007 годы. В 2016 году здание перешло в федеральную собственность и было закреплено за ФИЦ ИнБЮМ."По совместной инициативе 18 января 2018 года между ФИЦ ИнБЮМ и ООО был заключен учредительный договор о создании малого инновационного предприятия – Общества с ограниченной ответственностью "Севастопольский морской аквариум-музей", целью которого является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности и осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли", — уточнили в учреждении.Есть ли решениеНа сегодняшний день, как уверяют в институте, у собственников аквариума отсутствуют правовые основания для дальнейшего использования недвижимого имущества по договорам, в связи с чем ФИЦ ИнБЮМ был вынужден в судебном порядке заявить требования о возврате имущества федеральному учреждению. Отмечается, что руководители двух сторон провели встречу по данным вопросам, и предложили заключить новые договоры."Но на сегодняшний день никаких документов со стороны предпринимателя – собственника живой коллекции морских гидробионтов, не поступало", — заключили в администрации института.Редакция РИА Новости Крым обратилась за комментарием в Севастопольский морской аквариум-музей.Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в России и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 г при Севастопольской биологической станции, по инициативе ее первого директора академика А. О. Ковалевского. Музей развивался медленно из-за отсутствия достаточной площади помещения. Благодаря хлопотам С. А. Зернова (руководил станицей в 1901 – 1914 гг.) к зданию в 1912 году было пристроено южное крыло, где и разместился музей.В коллекции "Аквариума" на сегодняшний день свыше трех тысяч животных, в том числе внесенных в различные Красные книги.Договор аренды с ИнБЮМ был заключен в 1997 году на 25 лет. Срок договора истек 1 декабря.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастопольский аквариум, севастополь, инбюм, туризм в крыму, общество, правительство севастополя
В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
Почему аквариум в Севастополе оказался под угрозой: ответ Института биологии южных морей
13:14 08.12.2022 (обновлено: 13:25 08.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Администрация Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) не собирается принудительно выселять коллекцию севастопольского музея-аквариума, но вторая сторона отказывается продлевать истекший договор аренды и не соглашается с установленной суммой арендной платы. Об этом заявили в институте, комментируя скандальную ситуацию с дальнейшей судьбой старейшего в Европе аквариума.
О проблеме ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, руководство ИнБЮМ требует от аквариума, его сотрудников вместе с животными, покинуть часть здания, которая арендовалась музеем четверть века. Развожаев пообещал, что власти города помогут в разрешении конфликта без ущерба для сторон.
"Институт биологии южных морей выражает обеспокоенность судьбой всех морских обитателей аквариума, рассматривает всевозможные алгоритмы по их спасению и продолжает всеми силами способствовать скорейшему разрешению вопроса в рамках законодательства Российской Федерации. Ни о каком вынужденном выселении коллекции севастопольского аквариума, тем более в какие-либо обозначенные сроки, речи не идет и идти не может", — заверили в администрации ИнБЮМ.
Там пояснили, что компания, которая выступает юридическим лицом севастопольского аквариума, отказалась от заключения нового договора аренды, в связи с чем институту пришлось обратиться в суд.
"В настоящее время в производстве Арбитражного суда Севастополя находится дело по иску ФИЦ ИнБЮМ <...> о возврате учреждению недвижимого имущества аквариума по всем ранее заключенным договорам", — обозначили в администрации института.
Договоры аренды нежилых помещений, по словам заявителей, были заключены в период с 1997 по 2007 годы. В 2016 году здание перешло в федеральную собственность и было закреплено за ФИЦ ИнБЮМ.
"По совместной инициативе 18 января 2018 года между ФИЦ ИнБЮМ и ООО был заключен учредительный договор о создании малого инновационного предприятия – Общества с ограниченной ответственностью "Севастопольский морской аквариум-музей", целью которого является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности и осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли", — уточнили в учреждении.
На сегодняшний день, как уверяют в институте, у собственников аквариума отсутствуют правовые основания для дальнейшего использования недвижимого имущества по договорам, в связи с чем ФИЦ ИнБЮМ был вынужден в судебном порядке заявить требования о возврате имущества федеральному учреждению. Отмечается, что руководители двух сторон провели встречу по данным вопросам, и предложили заключить новые договоры.
"Но на сегодняшний день никаких документов со стороны предпринимателя – собственника живой коллекции морских гидробионтов, не поступало", — заключили в администрации института.
Редакция РИА Новости Крым обратилась за комментарием в Севастопольский морской аквариум-музей.
Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в России и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 г при Севастопольской биологической станции, по инициативе ее первого директора академика А. О. Ковалевского. Музей развивался медленно из-за отсутствия достаточной площади помещения. Благодаря хлопотам С. А. Зернова (руководил станицей в 1901 – 1914 гг.) к зданию в 1912 году было пристроено южное крыло, где и разместился музей.
В коллекции "Аквариума" на сегодняшний день свыше трех тысяч животных, в том числе внесенных в различные Красные книги.
Договор аренды с ИнБЮМ был заключен в 1997 году на 25 лет. Срок договора истек 1 декабря.