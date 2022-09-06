https://crimea.ria.ru/20220906/kak-vybrat-kachestvennuyu-rybu-i-moreprodukty--rekomendatsii-eksperta-1124350798.html

Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта

Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта

Выбрать качественную рыбу и морепродукты не так сложно, если знать некоторые важные правила. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислила главный... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T07:28

2022-09-06T07:28

2022-09-06T07:28

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Выбрать качественную рыбу и морепродукты не так сложно, если знать некоторые важные правила. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова.Покупать рыбу и морепродукты эксперт рекомендует в супермаркетах, специализированных магазинах и на организованных рынках. То есть в тех местах, где есть все условия для хранения и выбора товара, необходимое оборудование (холодильные камеры и витрины, аквариумы, терморегистрирующие устройства), а также информация об изготовителе.При реализации каждого вида рыбы – живая, охлажденная, мороженая, копченая – должны соблюдаться свои условия хранения, подчеркивает Аблялимова. Выбирая продукт, следует обращать внимание на ряд характеристик.Запах"Если рыба свежая, то она пахнет либо морем, либо тиной. Если вы почувствовали какой-то специфический запах – это первый признак недоброкачественности, не первой свежести рыбы", – сказала Аблялимова, уточнив, что к этому признаку относится и выраженный рыбный запах.Внешний видСвежий продукт легко отличить, если быть внимательным, говорит эксперт."Тушка рыбы должна быть без пятен. Глаза ясные, выпуклые. Чешуя блестящая, с легким налетом. Жабры должны быть красные", – сказала Аблялимова.Именно жабры – своего рода лакмусовая бумажка при определении недоброкачественности продукта, отметила специалист.Эти же правила действуют при выборе охлажденной рыбы, говорит Аблялимова."Охлажденная – это та же свежая рыба, которую довели до температуры тела не выше +2 градусов. В супермаркетах эта продукция реализуется на льду", – пояснила специалист.При выборе мороженой рыбы – свои правила."Тушка должна быть упругая. Филе рыбы должно быть без лохмотьев, без "снеговой шубы", и друг к дружке они не должны быть прилипшими. Это показатели свежей рыбы, которую не подвергали повторной заморозке", – объяснила Аблялимова.Этикетка, упаковка, условия храненияЕсли продукция упакована и по всем правилам готова к реализации, то всегда идет с сопроводительными документами о ее качестве, безопасности и происхождении. Это касается и морепродуктов."При покупке вы обязательно должны обращать внимание на этикетку, маркировку. Посмотреть, кто изготовитель, адрес производства, когда ее упаковали, при каких условиях она должна храниться и последний срок употребления. И обязательно обращайте внимание на упаковку", – рекомендует эксперт.На банках с рыбной икрой написано, что она должна храниться при определенных минусовых температурах, уточняет она. Чтобы не купить некачественный продукт, надо обращать внимание на условия его реализации."Многие торговые сети и небольшие магазинчики – я не говорю про специализированные магазины – зачастую реализуют икру через обычную холодильную витрину, что является нарушением", – рассказала Аблялимова.Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, чем особенно полезна для человека рыба в рационе.

https://crimea.ria.ru/20220817/kakoe-myaso-samoe-vrednoe--neozhidannyy-verdikt-vracha-1124198746.html

https://crimea.ria.ru/20220821/ni-ryba-ni-myaso-kak-kot-mostik-obedat-khodil-1124200236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, роспотребнадзор