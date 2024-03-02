https://crimea.ria.ru/20240302/naydennyy-na-beregu-v-evpatorii-delfin-nachal-est-i-poshel-na-popravku-1135357260.html

Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку

Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку

Обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T13:18

2024-03-02T13:18

2024-03-02T13:18

крым

евпатория

дельфины

дельфинарий

животные

акция помощи животным

общество

черное море

новости крыма

росприроднадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.Афалина была найдена 26 февраля на берегу в поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его на глубину, но он снова возвращался на берег или начинал тонуть. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.Как рассказала РИА Новости Крым координатор волонтеров Севастополя, участник спасательной группы "Безмятежное море" Елена Коновалова, это молодой самец. Он был в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. Сейчас животное проходит лечение в карантинном бассейне, у него несколько раз брали анализы и в Евпатории, и в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуСможет ли новый закон защитить животных в дельфинарияхПочему умерли дельфины в Севастополе

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евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, дельфины , дельфинарий, животные, акция помощи животным, общество, черное море, новости крыма, росприроднадзор