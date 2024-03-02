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Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку
Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку
Обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T13:18
2024-03-02T13:18
крым
евпатория
дельфины
дельфинарий
животные
акция помощи животным
общество
черное море
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.Афалина была найдена 26 февраля на берегу в поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его на глубину, но он снова возвращался на берег или начинал тонуть. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.Как рассказала РИА Новости Крым координатор волонтеров Севастополя, участник спасательной группы "Безмятежное море" Елена Коновалова, это молодой самец. Он был в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. Сейчас животное проходит лечение в карантинном бассейне, у него несколько раз брали анализы и в Евпатории, и в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуСможет ли новый закон защитить животных в дельфинарияхПочему умерли дельфины в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, дельфины , дельфинарий, животные, акция помощи животным, общество, черное море, новости крыма, росприроднадзор
Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку

Росприроднадзор: у найденного на берегу в Евпатории дельфина диагностировали лейкоцитоз

13:18 02.03.2024
 
© РосприроднадзорРеабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
Реабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
© Росприроднадзор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
Афалина была найдена 26 февраля на берегу в поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его на глубину, но он снова возвращался на берег или начинал тонуть. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.
"Афалине около трех лет, при поступлении был сильный лейкоцитоз и дезориентация. Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но все еще слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - уточнила она.
© РосприроднадзорРеабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
Реабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
© Росприроднадзор
Реабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
Как рассказала РИА Новости Крым координатор волонтеров Севастополя, участник спасательной группы "Безмятежное море" Елена Коновалова, это молодой самец. Он был в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. Сейчас животное проходит лечение в карантинном бассейне, у него несколько раз брали анализы и в Евпатории, и в Севастополе.
"Это карантинный бассейн специально для тех животных, которых нужно выходить. Сейчас дельфин в стабильном состоянии. Начал самостоятельно принимать рыбу, хотя изначально приходилось его кормить принудительно. Ест ставриду, салаку. Продолжаются необходимые медицинские манипуляции по рекомендациям ветеринаров", - говорит волонтер.
© РосприроднадзорРеабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
Реабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
© Росприроднадзор
Реабилитация найденного на берегу в Евпатории дельфина в карантинном бассейне
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КрымЕвпаторияДельфиныДельфинарийЖивотныеАкция помощи животнымОбществоЧерное мореНовости КрымаРосприроднадзор
 
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