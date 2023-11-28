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На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу
На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу - РИА Новости Крым, 28.11.2023
На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу
На территории Карадагской научной станции штормом уничтожена система забора и подачи морской воды в дельфинарий. Сотрудники совместно с МЧС пытаются максимально РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T06:09
2023-11-28T06:09
эксклюзивы риа новости крым
карадаг
роман горбунов
инбюм
животные
дельфины
дельфинарий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории Карадагской научной станции штормом уничтожена система забора и подачи морской воды в дельфинарий. Сотрудники совместно с МЧС пытаются максимально быстро ее восстановить, чтобы животные не пострадали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор Института биологии южных морей, доктор географических наук Роман Горбунов.По его словам, природная стихия нанесла также значительный ущерб инфраструктуре морского института: в Севастополе повреждена крыша и разбиты окна в главном корпусе, в радиобиологическом корпусе на улице Катерной снесен причал и маяк. Кроме того, уничтожена популяция молоди устриц, которую впервые удалось полностью произвести в России.В дельфинарии на Карадаге живет пара афалин Яша и Яна, благодаря которым ученые проводят уникальные исследования в области биоакустики дельфинов. Морская вода в бассейне должна регулярно обновляться.В главном корпусе ИнБЮМ на Приморском бульваре был подтоплен Севастопольский аквариум, в котором уже обнаружено более пятисот погибших животных. Позже собственник заявил, что это число может вырасти, поскольку через вентиляционную систему морская вода попала в резервуары с пресноводными рыбами, которые в результате также могут погибнуть.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт Севастополя
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60
карадаг, роман горбунов, инбюм, животные, дельфины , дельфинарий
На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу

В дельфинарии на Карадаге штормом уничтожило систему подачи воды в бассейн с афалинами

06:09 28.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДельфин-афалина. Архивное фото
Дельфин-афалина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории Карадагской научной станции штормом уничтожена система забора и подачи морской воды в дельфинарий. Сотрудники совместно с МЧС пытаются максимально быстро ее восстановить, чтобы животные не пострадали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор Института биологии южных морей, доктор географических наук Роман Горбунов.

"Там сейчас оперативно все вместе с МЧС все отрабатывают. Мы по-максимуму пытаемся ускорить процессы восстановления, насколько это будет возможно своими силами. Понятно, что системы жизнеобеспечения, такие, как подача морской воды дельфинам, мы будем ремонтировать в первую очередь", – рассказал Горбунов.

По его словам, природная стихия нанесла также значительный ущерб инфраструктуре морского института: в Севастополе повреждена крыша и разбиты окна в главном корпусе, в радиобиологическом корпусе на улице Катерной снесен причал и маяк. Кроме того, уничтожена популяция молоди устриц, которую впервые удалось полностью произвести в России.

"С самого утра мы на связи с помощником губернатора Севастополя, он нас поддержал. И Министерство науки РФ активно работает с нами сейчас, мы ощущаем поддержку со всех сторон", – поделился ученый.

В дельфинарии на Карадаге живет пара афалин Яша и Яна, благодаря которым ученые проводят уникальные исследования в области биоакустики дельфинов. Морская вода в бассейне должна регулярно обновляться.
В главном корпусе ИнБЮМ на Приморском бульваре был подтоплен Севастопольский аквариум, в котором уже обнаружено более пятисот погибших животных. Позже собственник заявил, что это число может вырасти, поскольку через вентиляционную систему морская вода попала в резервуары с пресноводными рыбами, которые в результате также могут погибнуть.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКарадагРоман ГорбуновИнБЮМЖивотныеДельфиныДельфинарий
 
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