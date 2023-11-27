https://crimea.ria.ru/20231127/chp-v-akvariume-sevastopolya-iz-za-shtorma-pogibli-svyshe-500-zhivotnykh-1133092697.html
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных - РИА Новости Крым, 27.11.2023
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:43
2023-11-27T09:43
2023-11-27T09:46
инбюм
севастополь
севастопольский аквариум
происшествия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все коммунальные службы города продолжают устранять последствия непогоды. Действие штормового предупреждения сохраняется. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается дождь и снег, ветер до 25-30 м/с.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Как сообщалось, в воскресенье на Крымский полуостров обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Жителей подтопленных районов Севастополя и Евпатории эвакуировали в пункты временного размещения. Пострадали в Севастополе три человека, в Крыму – семь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт СевастополяИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
В аквариуме Севастополя из-за шторма погибли свыше 500 морских животных – Развожаев
09:43 27.11.2023 (обновлено: 09:46 27.11.2023)