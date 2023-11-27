https://crimea.ria.ru/20231127/chp-v-akvariume-sevastopolya-iz-za-shtorma-pogibli-svyshe-500-zhivotnykh-1133092697.html

ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных

ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных - РИА Новости Крым, 27.11.2023

ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных

Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:43

2023-11-27T09:43

2023-11-27T09:46

инбюм

севастополь

севастопольский аквариум

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все коммунальные службы города продолжают устранять последствия непогоды. Действие штормового предупреждения сохраняется. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается дождь и снег, ветер до 25-30 м/с.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Как сообщалось, в воскресенье на Крымский полуостров обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Жителей подтопленных районов Севастополя и Евпатории эвакуировали в пункты временного размещения. Пострадали в Севастополе три человека, в Крыму – семь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт СевастополяИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html

севастополь

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2023

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