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ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных - РИА Новости Крым, 27.11.2023
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:43
2023-11-27T09:46
инбюм
севастополь
севастопольский аквариум
происшествия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Все коммунальные службы города продолжают устранять последствия непогоды. Действие штормового предупреждения сохраняется. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается дождь и снег, ветер до 25-30 м/с.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке &gt;&gt;Как сообщалось, в воскресенье на Крымский полуостров обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Жителей подтопленных районов Севастополя и Евпатории эвакуировали в пункты временного размещения. Пострадали в Севастополе три человека, в Крыму – семь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт СевастополяИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html
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инбюм, севастополь, севастопольский аквариум, происшествия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, общество
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных

В аквариуме Севастополя из-за шторма погибли свыше 500 морских животных – Развожаев

09:43 27.11.2023 (обновлено: 09:46 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Более 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В ФИЦ Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал - погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - написал он в своем Telegram-канале.
Все коммунальные службы города продолжают устранять последствия непогоды. Действие штормового предупреждения сохраняется. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается дождь и снег, ветер до 25-30 м/с.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>
Как сообщалось, в воскресенье на Крымский полуостров обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Жителей подтопленных районов Севастополя и Евпатории эвакуировали в пункты временного размещения. Пострадали в Севастополе три человека, в Крыму – семь.
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