https://crimea.ria.ru/20231127/kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-sevastopolya-1133086155.html

Как работает общественный транспорт Севастополя

Как работает общественный транспорт Севастополя - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Как работает общественный транспорт Севастополя

Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:39

2023-11-27T07:39

2023-11-27T09:37

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

севастополь

общественный транспорт

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города.В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию. Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы. В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаНа двух трассах в Крыму ограничили движение транспортаСтихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, общественный транспорт, транспорт, новости крыма