Как работает общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт в Севастополе начинает работу по расписанию - власти
07:39 27.11.2023 (обновлено: 09:37 27.11.2023)
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевОбщественный транспорт на дорогах Севастополя
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города.
"Общественный наземный транспорта начинает свою работу согласно расписанию. В районе автовокзала продолжаются работы по восстановлению линий электрического транспорта. Троллейбусы на этом участке пока будут ходить на автономном ходу. Возможны временные нарушения в расписании движения в утренний час-пик", - сказано в официальном Telegram-канале.
В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию.
Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы.
В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.
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