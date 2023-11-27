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Как работает общественный транспорт Севастополя - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Как работает общественный транспорт Севастополя
Как работает общественный транспорт Севастополя - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Как работает общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:39
2023-11-27T09:37
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
севастополь
общественный транспорт
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города.В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию. Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы. В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаНа двух трассах в Крыму ограничили движение транспортаСтихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, общественный транспорт, транспорт, новости крыма
Как работает общественный транспорт Севастополя

Общественный транспорт в Севастополе начинает работу по расписанию - власти

07:39 27.11.2023 (обновлено: 09:37 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевОбщественный транспорт на дорогах Севастополя
Общественный транспорт на дорогах Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города.

"Общественный наземный транспорта начинает свою работу согласно расписанию. В районе автовокзала продолжаются работы по восстановлению линий электрического транспорта. Троллейбусы на этом участке пока будут ходить на автономном ходу. Возможны временные нарушения в расписании движения в утренний час-пик", - сказано в официальном Telegram-канале.

В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию.
Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы.
В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеСевастопольОбщественный транспортТранспортНовости Крыма
 
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