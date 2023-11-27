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Три человека пострадали от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Три человека пострадали от шторма в Севастополе
Три человека пострадали от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Три человека пострадали от шторма в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом по результатам выездного совещания оперативного штаба сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T00:45
2023-11-27T00:54
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
севастополь
михаил развожаев
общество
происшествия
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом по результатам выездного совещания оперативного штаба сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что, согласно прогнозам, пик шторма еще впереди. "Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах. Оставайтесь дома! ", - добавил губернатор.Оперштаб будет работать всю ночь. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги. Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, михаил развожаев, общество, происшествия, новости крыма
Три человека пострадали от шторма в Севастополе

В Севастополе из-а последствий непогоды три человека госпитализированы - Развожаев

00:45 27.11.2023 (обновлено: 00:54 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом по результатам выездного совещания оперативного штаба сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Травмы получили три человека, они госпитализированы. Зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств", - написал он в своем ТГ-канале.

Развожаев добавил, что, согласно прогнозам, пик шторма еще впереди.
"Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах. Оставайтесь дома! ", - добавил губернатор.
Оперштаб будет работать всю ночь. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги. Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеСевастопольМихаил РазвожаевОбществоПроисшествияНовости Крыма
 
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