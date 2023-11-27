https://crimea.ria.ru/20231127/tri-cheloveka-poluchili-travmy-v-sevastopole-iz-za-razgula-stikhii-1133082071.html

Три человека пострадали от шторма в Севастополе

Три человека пострадали от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Три человека пострадали от шторма в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом по результатам выездного совещания оперативного штаба сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T00:45

2023-11-27T00:45

2023-11-27T00:54

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

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михаил развожаев

общество

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом по результатам выездного совещания оперативного штаба сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что, согласно прогнозам, пик шторма еще впереди. "Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах. Оставайтесь дома! ", - добавил губернатор.Оперштаб будет работать всю ночь. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги. Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, михаил развожаев, общество, происшествия, новости крыма