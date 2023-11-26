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Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды

Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды

Из-за непогоды в Севастополе на сутки остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает местная дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T18:21

2023-11-26T18:21

2023-11-26T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Севастополе на сутки остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает местная дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктурыРанее погодные условия осложнили движение общественного транспорта в Севастополе. Возможны сбои в расписании, до устранения последствий непогоды на отдельных маршрутах возможны изменения схемы движения. В связи с усиливающимся ураганным ветром власти просят гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погодыУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаВолны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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