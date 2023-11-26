Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/morskoy-transport-ostanovlen-na-sutki-v-sevastopole-iz-za-nepogody-1133071337.html
Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
Из-за непогоды в Севастополе на сутки остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает местная дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T18:21
2023-11-26T18:27
крымская погода
погода
погода в крыму
севастополь
транспорт
морской транспорт
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_5abd4c7125d30a3d9f635ffa3e0604b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Севастополе на сутки остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает местная дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктурыРанее погодные условия осложнили движение общественного транспорта в Севастополе. Возможны сбои в расписании, до устранения последствий непогоды на отдельных маршрутах возможны изменения схемы движения. В связи с усиливающимся ураганным ветром власти просят гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погодыУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаВолны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_64eb5e8853a16372361ca6ff4909c089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода, погода в крыму, севастополь, транспорт, морской транспорт, новости крыма, крым
Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды

В Севастополе на сутки остановлено движение катеров и паромов - транспортная дирекция

18:21 26.11.2023 (обновлено: 18:27 26.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Севастополе на сутки остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает местная дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет. На пощадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее погодные условия осложнили движение общественного транспорта в Севастополе. Возможны сбои в расписании, до устранения последствий непогоды на отдельных маршрутах возможны изменения схемы движения.
В связи с усиливающимся ураганным ветром власти просят гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погоды
Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря
 
Крымская погодаПогодаПогода в КрымуСевастопольТранспортМорской транспортНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48В Евпатории подтапливает дома: жителей эвакуируют
18:36Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью
18:21Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
18:01Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
17:46В Севастополе перебои в движении транспорта
17:29Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок"
16:51Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
16:29Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
16:10Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
15:56Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков
15:44Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
15:39В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погоды
15:18ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
15:04Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу
14:29Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
13:43Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
13:15Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский
12:40Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
12:17Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
11:31Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье
Лента новостейМолния