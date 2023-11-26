https://crimea.ria.ru/20231126/v-sevastopole-pereboi-s-dvizheniem-transporta-1133070596.html

В Севастополе перебои в движении транспорта

В Севастополе перебои в движении транспорта - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В Севастополе перебои в движении транспорта

В Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T17:46

2023-11-26T17:46

2023-11-26T17:51

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фк "севастополь"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте.Пассажиров просят уточнять путь следования маршрутных автобусов у водителей.В связи с усиливающимся ураганным ветром власти просят гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.Как сообщили в "Севастопольэнерго", на случай возникновении аварийных ситуаций в электрических сетях в период с 26-28 ноября на дежурстве находятся 16 оперативных и ремонтных бригад, 19 единиц техники и 57 человек личного состава.В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).Единый номер экстренных служб – 112.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

https://crimea.ria.ru/20231126/spasateli-kryma-v-polnoy-gotovnosti---uragan-priblizhaetsya-k-poluostrovu-1133064718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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