https://crimea.ria.ru/20231127/unichtozheno-vse-posledstviya-shtorma-na-naberezhnykh-sevastopolya---reportazh-1133117320.html

"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж - РИА Новости Крым, 27.11.2023

"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

Свирепствующее море в центре Севастополя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, товары унесло в пучину, в институте биологии южных морей погиб весь... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:27

2023-11-27T15:27

2023-11-27T15:45

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Свирепствующее море в центре Севастополя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, товары унесло в пучину, в институте биологии южных морей погиб весь устричный спат, в Аквариуме уничтожены сотни морских животных.Беспощадное мореАнтивандальные роллеты не спасли – все разбито волнами. Море, в котором плавает огромный оторванный буй и кучи самых разных стройматериалов, ворвалось в торговые павильоны на Приморском бульваре и набережной Корнилова. Штормовое море затапливает лавки, рестораны и кафе. На земле – ворота, груды стекла, игрушки, доски.В одном из сувенирных магазинов, прямо под Аквариумом, что в здании Института биологии Южных морей (ИнБЮМ), плавает часть товара больше чем на миллион, остальное унесло в море вместе с кассовым аппаратом, рассказывает супруг хозяйки Сейдосман Ридванов.Выше, в здании ИнБЮМ, все тоже очень нехорошо. В помещениях ночью был настоящий потоп. В четырех лабораториях уничтожено научно-исследовательское оборудование, компьютерная техника и экспедиционный материал, в одном из залов аквариума погибли более полутысячи различных морских животных. Но и это еще не все.Пляж Хрустальный, через бухту, тоже сильно пострадал. Над ним – полуобрушенные леса на обелиске Городу-герою Севастополю ("Штык и Парус"), где проходит реконструкция, на фоне темно-серого неба и пенного белого моря выглядят жутко.На Графской пристани разрушен деревянный настил, его засыпало камнями и ветками, между досок лупят волны. Морской транспорт стоит, все рейсы отменены. На площади Нахимова толпятся автобусы, отвозящие людей на Северную сторону города и обратно.Что на улицах городаВ самом центре города уже довольно чисто, но кое-где еще оборваны провода, на других, уцелевших, болтается всякая всячина, пригнанная ночным ветром.Колоритная ель лежит на клумбе в самом центре города – напротив Дворца детства и юности. В разных районах города рухнуло около 200 деревьев. Во многих дворах они продолжают лежать, клумбы очищены не все, с основных дорог все убрали.Накануне вечером только в этом месте рухнуло сперва одно, а потом второе дерево, окончательно парализовав движение по главной артерии, соединяющей центр с Корабельной стороной, на несколько часов. Сегодня движение уже восстановлено, но у дороги продолжают лежать могучие корни и распиленные стволы, обмотанные самыми разными проводами.Коммунальщики работают по всему городу, на который с перерывами продолжает обрушиваться град с дождем или снег, а порывами ветра опять потрясывает кровли высоток, времени от времени выглядывает солнце, а потом все начинается сначала.Официальные данные от местных властей и служб обновляются регулярно. Согласно последним: трое севастопольцев с травмами в больнице, десятки эвакуированы из подтопленных домов, без света остаются тысячи горожан в МКД и частных домах, многие из которых сильно пострадали.По словам губернатора Михаила Развожаева, критических нарушений в городе нет, в регионе сегодня введут ЧС. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТО Число пострадавших от стихии в Крыму растет

https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-stikhii-v-kerchi-sotni-abonentov-bez-sveta-i-gaza-1133114692.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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