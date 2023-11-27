"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
В Севастополе шторм затопил рестораны и разрушил павильоны на набережной - товар в море
15:27 27.11.2023 (обновлено: 15:45 27.11.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Свирепствующее море в центре Севастополя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, товары унесло в пучину, в институте биологии южных морей погиб весь устричный спат, в Аквариуме уничтожены сотни морских животных.
Беспощадное море
Антивандальные роллеты не спасли – все разбито волнами. Море, в котором плавает огромный оторванный буй и кучи самых разных стройматериалов, ворвалось в торговые павильоны на Приморском бульваре и набережной Корнилова. Штормовое море затапливает лавки, рестораны и кафе. На земле – ворота, груды стекла, игрушки, доски.
В одном из сувенирных магазинов, прямо под Аквариумом, что в здании Института биологии Южных морей (ИнБЮМ), плавает часть товара больше чем на миллион, остальное унесло в море вместе с кассовым аппаратом, рассказывает супруг хозяйки Сейдосман Ридванов.
"Продавило роллеты, все перегородки между магазинчиками проломало волной, повырывало полы. Столбы освещения вырвало. Так не только у нас, у всех плохо. Нас предупреждали, что будет ЧП. Но такого масштаба, мы, конечно, не ожидали, такого я и не помню с 2012 года, сколько здесь живу", – рассказала он.
Выше, в здании ИнБЮМ, все тоже очень нехорошо. В помещениях ночью был настоящий потоп. В четырех лабораториях уничтожено научно-исследовательское оборудование, компьютерная техника и экспедиционный материал, в одном из залов аквариума погибли более полутысячи различных морских животных. Но и это еще не все.
"Мы потеряли устричный весь спат – тот самый экспериментальный питомник, первый в России, он утерян. Плюс повреждено оборудование питомника", – рассказала пресс-секретарь научного учреждения.
Пляж Хрустальный, через бухту, тоже сильно пострадал. Над ним – полуобрушенные леса на обелиске Городу-герою Севастополю ("Штык и Парус"), где проходит реконструкция, на фоне темно-серого неба и пенного белого моря выглядят жутко.
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым
Шторм на набережной в Севастополе
На Графской пристани разрушен деревянный настил, его засыпало камнями и ветками, между досок лупят волны. Морской транспорт стоит, все рейсы отменены. На площади Нахимова толпятся автобусы, отвозящие людей на Северную сторону города и обратно.
© Транспорт СевастополяДерево упало на дорогу в Севастополе
© Транспорт Севастополя
Дерево упало на дорогу в Севастополе
Что на улицах города
В самом центре города уже довольно чисто, но кое-где еще оборваны провода, на других, уцелевших, болтается всякая всячина, пригнанная ночным ветром.
Колоритная ель лежит на клумбе в самом центре города – напротив Дворца детства и юности. В разных районах города рухнуло около 200 деревьев. Во многих дворах они продолжают лежать, клумбы очищены не все, с основных дорог все убрали.
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым
Шторм на набережной в Севастополе
"Я был на складе, услышал грохот, когда вышел – дерево упало и машину придавило, стояла она раздавленная, потом ее отогнали, приехали разбирали завалы, движение перекрыли", – рассказывает сотрудник придорожного кафе в районе городского Автовокзала.
Накануне вечером только в этом месте рухнуло сперва одно, а потом второе дерево, окончательно парализовав движение по главной артерии, соединяющей центр с Корабельной стороной, на несколько часов. Сегодня движение уже восстановлено, но у дороги продолжают лежать могучие корни и распиленные стволы, обмотанные самыми разными проводами.
"Это СИП – наружное освещение, высоковольтные провода и интернет-кабель", – говорит подошедший к одной из таких куч сотрудник в форме компании провайдера.
Коммунальщики работают по всему городу, на который с перерывами продолжает обрушиваться град с дождем или снег, а порывами ветра опять потрясывает кровли высоток, времени от времени выглядывает солнце, а потом все начинается сначала.
© РИА Новости КрымШторм в Севастополе
© РИА Новости Крым
Шторм в Севастополе
Официальные данные от местных властей и служб обновляются регулярно. Согласно последним: трое севастопольцев с травмами в больнице, десятки эвакуированы из подтопленных домов, без света остаются тысячи горожан в МКД и частных домах, многие из которых сильно пострадали.
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым
Шторм на набережной в Севастополе
По словам губернатора Михаила Развожаева, критических нарушений в городе нет, в регионе сегодня введут ЧС.
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