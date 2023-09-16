https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-vyrastili-pervykh-v-rossii-otechestvennykh-ustrits-1131454743.html

В Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц

В Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц

Ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике. Если инвестор наладит производство, РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T19:48

2023-09-16T19:48

2023-09-16T19:48

севастополь

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устрицы

инбюм

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике. Если инвестор наладит производство, попробовать первую партию можно будет уже в следующем году, и цена на товар будет даже меньше, чем в Европе. Об этом журналистам рассказали исполнители проекта – специалисты ФИЦ "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН". Родители первых в истории марикультуры России отечественных устриц – самки и самцы гигантской устрицы Magallana gigas, родина которых – моря Дальнего Востока. До товарного размера их выращивали на российской ферме в Черном море, в Севастополе.По словам заведующего отделом аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, доктора биологических наук Виталия Рябушко, с марта ученым удалось отработать технологию полного цикла. Все начиналось с селекции и нереста до получения "устричных младенцев". Результат – около миллиона личинок. Порядка 800 тысяч сейчас имеют размер до 2 мм и доращиваются в лаборатории. Самые крупные, до 1,5 см, готовятся к пересадке в морскую среду, на ферму, уже на следующей неделе. Из них выберут лучших особей для воспроизведения будущего потомства. В то же время численность на самом деле большая, и растут мальки очень быстро, а все потому, что хорошо питаются, говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИнБЮМ Людмила Ладыгина, работающая в лаборатории по культивированию одноклеточных водорослей – кормовой базы для маленьких устриц."У них четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин. Когда такое питание дробное, они быстрее растут, и они уже очень больших размеров", – рассказала Ладыгина.В "столовой" ученые готовят малышам-моллюскам 12 видов водорослей. Еду выливают прямо в бассейны в селекционном центре, где устрицы временно живут под чутким наблюдением на специальных поверхностях, створках ракушек. По словам замдиректора ФИЦ "Институт биологии Южных морей" Ярослава Андрончика, появление полупромышленного питомника поможет закрыть потребности фермеров Севастополя и Крыма, "и дать им возможность в рамках санкционной политики выжить, производить товар и выводить его на рынок". При этом потребности всей России на сегодня составляют от 16 до 20 млн устриц в год, говорит он. И при грамотном инвестиционном подходе можно создать промышленный питомник и обеспечивать устрицей всю страну, добавил представитель института."Севастополь всегда славился морем и прибрежной экосистемой. Устрица – это основной наш продукт, и, как и рыба, должна быть на столе. И наша задача в этом сегменте быть первыми и обеспечить продовольственную безопасность и Севастополя, и всей России", – сказал Андрончик.По его словам, первую отечественную устрицу, выращенную в Севастополе, можно будет попробовать уже в следующем году. При этом, когда производство отладится, российская устрица может быть даже дешевле, чем вЕвропе. Полупромышленный устричный питомник создан в рамках реализации проекта научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" благодаря национальному проекту "Наука и университеты".Год назад речь шла о более чем 90 млн рублей, необходимых на создание промышленного устричного питомника. Тогда инвестор проекта рассказал РИА Новости Крым, что он появится в Инкермане и "обеспечит около 50 млн устриц в год, что покроет потребности всего Черноморского побережья, Крыма и Краснодарского края. Читайте также на РИА Новости Крым:Без земли и страховки: почему устрицы нужны Крыму В Севастополе откроется школа морских фермеров

https://crimea.ria.ru/20191018/1117481223.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

севастополь, устрицы, инбюм, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, экономика, виталий рябушко, ярослав андрончик, людмила ладыгина