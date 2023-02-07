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В Севастополе откроется школа морских фермеров
В Севастополе откроется школа морских фермеров - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Севастополе откроется школа морских фермеров
В Севастополе откроется первая в России школа морских фермеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института биологии южных морей имени... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T18:40
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Симферополь, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе откроется первая в России школа морских фермеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Роман Горбунов.Школа морских фермеров представляет собой программу повышения квалификации и непосредственно прикладных знаний в области организации фермерских хозяйств по выращиванию моллюсков в прибрежной зоне Черного моря. Предполагается, что форма обучения будет очно-заочная. Заниматься в школе сможет любой желающий.Устричные перспективыКак сообщалось ранее, в районе Инкермана в Севастополе планируется построить первый устричный питомник. Он сможет полностью обеспечить потребности хозяйств Черноморского побережья в условиях импортозамещения: 50 млн устриц в год покроет потребности Крыма и Краснодарского края с запасом в 1,5 – 2 раза.Сегодня в Севастополе при господдержке работает две устричные фермы.Как отметила в комментарии РИА Новости Крым замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова, появление квалифицированных морских фермеров внушает надежду на развитие новых хозяйств и питомников с морскими моллюсками на побережье Крыма. Появление новых питомников станет точкой роста не только для развития местных устричных ферм, но и для таких востребованных и перспективных направлений как винный и гастрономический туризм в регионе.Читайте также в РИА Новости Крым:Стало известно где появится первый устричный питомник для Юга РоссииЧто угрожает устричным фермам в Крыму и СевастополеУченый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
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РИА Новости Крым
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В Севастополе откроется школа морских фермеров
В Севастополе откроется школа морских фермеров
2023-02-07T18:40
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, севастополь, инбюм, роман горбунов, экология, наука и технологии, черное море, видео, видео
В Севастополе откроется школа морских фермеров
В Севастополе откроется первая в России школа морских фермеров
Симферополь, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе откроется первая в России школа морских фермеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Роман Горбунов.
"Школа начнет свою работу на площадке ФИЦ ИнБЮМ уже в следующем году, слушателей познакомят с основами экологии, биотехники культивирования двустворчатых моллюсков, а также экономики морских хозяйств. По окончанию учебы будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации", - рассказал Горбунов.
Школа морских фермеров представляет собой программу повышения квалификации и непосредственно прикладных знаний в области организации фермерских хозяйств по выращиванию моллюсков в прибрежной зоне Черного моря. Предполагается, что форма обучения будет очно-заочная. Заниматься в школе сможет любой желающий.
Устричные перспективы
Как сообщалось ранее, в районе Инкермана в Севастополе планируется построить первый устричный питомник.
Он сможет полностью обеспечить потребности хозяйств Черноморского побережья в условиях импортозамещения: 50 млн устриц в год покроет потребности Крыма и Краснодарского края с запасом в 1,5 – 2 раза.
Сегодня в Севастополе при господдержке работает две устричные фермы.
Как отметила в комментарии РИА Новости Крым замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова, появление квалифицированных морских фермеров внушает надежду на развитие новых хозяйств и питомников с морскими моллюсками на побережье Крыма. Появление новых питомников станет точкой роста не только для развития местных устричных ферм, но и для таких востребованных и перспективных направлений как винный и гастрономический туризм в регионе.
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