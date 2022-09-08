https://crimea.ria.ru/20220908/stalo-izvestno-gde-poyavitsya-pervyy-ustrichnyy-pitomnik-dlya-yuga-rossii--1124434507.html

Стало известно где появится первый устричный питомник для Юга России

Стало известно где появится первый устричный питомник для Юга России - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Стало известно где появится первый устричный питомник для Юга России

Первый устричный питомник, способный в условиях импортозамещения полностью обеспечить потребности хозяйств Черноморского побережья построят за 97 млн рублей в... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T07:54

2022-09-08T07:54

2022-09-08T07:54

севастополь

наука и технологии

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Первый устричный питомник, способный в условиях импортозамещения полностью обеспечить потребности хозяйств Черноморского побережья построят за 97 млн рублей в районе Инкермана в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщил инвестор проекта, директор ООО НИО "Марикультура" Владислав Шенявский.По словам Шенявского, экспериментальная часть проекта, разработанного ФИЦ "Институт биологии южных морей", апробирована и сегодня есть абсолютное понимание того, как питомник организовать и масштабировать, сколько потребуется усилий и ресурсов, чтобы выращивать необходимое количество устриц для обеспечения всех ферм.В России они сосредоточены на юге, их порядка шестидесяти, и все они пока завязаны на Франции, где закупаются мальки, что очень дорого и рискованно, объясняет предприниматель.Он добавил, что место для питомника уже определено. Он появится в районе Инкермана под Севастополем. Соответствующие документы с правительством еще не подписаны, но вопрос решенный. "Там масса сложностей, но альтернатив нет, поэтому будет работать", – сказал он.Еще один важный вопрос – финансирование в процессе разрешения. По словам замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлии Курбатовой, стоимость всего проекта по строительству питомника – 97 млн рублей.Согласно программе поддержки предпринимательства, одну половину вкладывает инвестор, другую – государство. Из бюджета города тут не поможешь – нужны федеральные средства. Правительство Севастополя уже направило запрос."Запрос на 44 миллиона рублей уже направлен в федеральное агентство по рыболовству (ФАР)", – сказала Курбатова.По ее словам, сегодня в Севастополе аквакультурные хозяйства осуществляют коммерческую деятельность "на свой страх и риск", при господдержке работает только две устричные фермы. В год на оба предприятия из местного бюджета выделяется 3 млн 300 тысяч рублей, и это очень мало, говорит чиновница.Появление питомника не только станет точкой роста не только для развития местных устричных ферм, но и для таких востребованных и перспективных направлений как винный и гастрономический туризм в регионе."Это все позволит нам удачно воспользоваться моментом и получить дополнительный вектор развития в Севастополе", – заключила замглавы депсельхоза.Вопросы строительства в Севастополе устричного питомника обсуждались в рамках II Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", которая проходит в Севастополе под эгидой ИнБЮМ 6 – 9 сентября. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из 10 стран, в том числе государств Средней Азии, а также Беларуси, Ливана, Египта, Республики Гвинея. В программе: доклады, семинары и круглые столы, в рамках которых будут обсуждаться возможности проведения совместных исследований.Ранее ученые рассказали, что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20211026/bez-zemli-i-strakhovki-pochemu-ustritsy-nuzhny-krymu-1121233943.html

севастополь

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севастополь, наука и технологии, экономика