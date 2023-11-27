https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html
Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
Евпатория пережила сильнейший удар стихии в ночь на понедельник: ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал с домов кровли, валил заборы. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:26
2023-11-27T13:26
2023-11-27T13:31
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория пережила сильнейший удар стихии в ночь на понедельник: ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал с домов кровли, валил заборы. Большая вода пришла в дома евпаторийцев стремительно. В зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Больше всего пострадали районы улиц Симферопольская и Лиманная, не меньше досталось крупному гостиничному комплексу. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых камазах и автобусах. В первую очередь спасали пожилых, детей и женщин.Как сообщили размещенные в пункте временного размещения, уровень воды поднимался столь быстро, что они едва успевали выбраться из своих домов и гостиничных номеров. Детей выносили уже по пояс в воде, делятся пережившие удар стихии. Она с ужасом вспоминает прошедшую и ночь, как выбралась из дома в одной легкой кофточке под ледяной дождь и ветер. Как за ее спиной вода уничтожила все, что наживала годами в надежде на спокойную старость. Пенсионерке помогли сотрудники МЧС, а один из них отдал свою куртку, чтобы смогла согреться. Сейчас самое страшное позади. Людей отвезли в пункты временного размещения, дали кров, обогрели, предоставили питание. Санаторий "Гагарин" принят чуть более 50 человек. В основном - евпаторийцев и постояльцев пострадавшей гостиницы. Люди будут находиться здесь до того момента, как станет безопасно вернуться в дома. Тем временем в Евпатории полных ходом идут восстановительные работы. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций. При этом самой сложной задачей остается восстановление электроснабжения.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуостровеДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихииВ Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения
https://crimea.ria.ru/20231127/derevya-kryshi-i-zabory-kak-simferopol-perezhivaet-udar-stikhii-1133101987.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, погода, крымская погода, погода в крыму, происшествия, общество
Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
Жители Евпатории рассказали о пережитом во время шторма столетия ужасе
13:26 27.11.2023 (обновлено: 13:31 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория пережила сильнейший удар стихии в ночь на понедельник: ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал с домов кровли, валил заборы.
Большая вода пришла в дома евпаторийцев стремительно. В зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Больше всего пострадали районы улиц Симферопольская и Лиманная, не меньше досталось крупному гостиничному комплексу. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых камазах и автобусах. В первую очередь спасали пожилых, детей и женщин.
Как сообщили размещенные в пункте временного размещения, уровень воды поднимался столь быстро, что они едва успевали выбраться из своих домов и гостиничных номеров. Детей выносили уже по пояс в воде, делятся пережившие удар стихии.
"Водой прижало дверь снаружи и я никак не могла ее открыть. Было очень страшно", - рассказывает эвакуированная МЧС женщина.
Она с ужасом вспоминает прошедшую и ночь, как выбралась из дома в одной легкой кофточке под ледяной дождь и ветер. Как за ее спиной вода уничтожила все, что наживала годами в надежде на спокойную старость.
Пенсионерке помогли сотрудники МЧС, а один из них отдал свою куртку, чтобы смогла согреться.
Сейчас самое страшное позади. Людей отвезли в пункты временного размещения, дали кров, обогрели, предоставили питание.
Санаторий "Гагарин" принят чуть более 50 человек. В основном - евпаторийцев и постояльцев пострадавшей гостиницы. Люди будут находиться здесь до того момента, как станет безопасно вернуться в дома.
Тем временем в Евпатории полных ходом идут восстановительные работы. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций. При этом самой сложной задачей остается восстановление электроснабжения.
Ранее сообщалось
об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе
. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС
.
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