https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html

Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган

Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган

Евпатория пережила сильнейший удар стихии в ночь на понедельник: ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал с домов кровли, валил заборы. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T13:26

2023-11-27T13:26

2023-11-27T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория пережила сильнейший удар стихии в ночь на понедельник: ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал с домов кровли, валил заборы. Большая вода пришла в дома евпаторийцев стремительно. В зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Больше всего пострадали районы улиц Симферопольская и Лиманная, не меньше досталось крупному гостиничному комплексу. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых камазах и автобусах. В первую очередь спасали пожилых, детей и женщин.Как сообщили размещенные в пункте временного размещения, уровень воды поднимался столь быстро, что они едва успевали выбраться из своих домов и гостиничных номеров. Детей выносили уже по пояс в воде, делятся пережившие удар стихии. Она с ужасом вспоминает прошедшую и ночь, как выбралась из дома в одной легкой кофточке под ледяной дождь и ветер. Как за ее спиной вода уничтожила все, что наживала годами в надежде на спокойную старость. Пенсионерке помогли сотрудники МЧС, а один из них отдал свою куртку, чтобы смогла согреться. Сейчас самое страшное позади. Людей отвезли в пункты временного размещения, дали кров, обогрели, предоставили питание. Санаторий "Гагарин" принят чуть более 50 человек. В основном - евпаторийцев и постояльцев пострадавшей гостиницы. Люди будут находиться здесь до того момента, как станет безопасно вернуться в дома. Тем временем в Евпатории полных ходом идут восстановительные работы. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций. При этом самой сложной задачей остается восстановление электроснабжения.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуостровеДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихииВ Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения

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евпатория

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

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