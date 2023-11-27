https://crimea.ria.ru/20231127/v-yalte-i-gurzufe-okolo-300-abonentov-ostalis-bez-tepla-i-gazosnabzheniya-1133102238.html

В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения

В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения

В Ялте 95 абонентов остались без тепла результате аварии на сети по улице Теплая Балка, также в Гурзуфе около 200 абонентов отключены от газоснабжения... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:55

2023-11-27T10:55

2023-11-27T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 95 абонентов остались без тепла результате аварии на сети по улице Теплая Балка, также в Гурзуфе около 200 абонентов отключены от газоснабжения. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий стихии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Глава администрации отметила, что специалисты уже приступили к пуску газа. Также службы работают и по другим адресам, где зафиксированы точечные отключения от тепла.По информации Павленко, представители местной власти уже выехали в южнобережные поселки, пострадавшие в результате разгула стихии. Так, известно, что пострадали набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры.В настоящее время на уборку улиц Ялты вышли порядка 500 сотрудников коммунальных служб. Коммунальщики наводят порядки в тех районах города, откуда поступают сигналы.Также ведутся работы по подключению к электроэнергии.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Как сообщили в МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма рассказали о семи пострадавших.В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, ялта, янина павленко, новости крыма, жкх крыма и севастополя, происшествия, крым