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В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения
В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения
В Ялте 95 абонентов остались без тепла результате аварии на сети по улице Теплая Балка, также в Гурзуфе около 200 абонентов отключены от газоснабжения... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:55
2023-11-27T10:55
2023-11-27T11:20
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
ялта
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 95 абонентов остались без тепла результате аварии на сети по улице Теплая Балка, также в Гурзуфе около 200 абонентов отключены от газоснабжения. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий стихии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Глава администрации отметила, что специалисты уже приступили к пуску газа. Также службы работают и по другим адресам, где зафиксированы точечные отключения от тепла.По информации Павленко, представители местной власти уже выехали в южнобережные поселки, пострадавшие в результате разгула стихии. Так, известно, что пострадали набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры.В настоящее время на уборку улиц Ялты вышли порядка 500 сотрудников коммунальных служб. Коммунальщики наводят порядки в тех районах города, откуда поступают сигналы.Также ведутся работы по подключению к электроэнергии.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Как сообщили в МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма рассказали о семи пострадавших.В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, ялта, янина павленко, новости крыма, жкх крыма и севастополя, происшествия, крым
В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения
Павленко: в Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабжения
10:55 27.11.2023 (обновлено: 11:20 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 95 абонентов остались без тепла результате аварии на сети по улице Теплая Балка, также в Гурзуфе около 200 абонентов отключены от газоснабжения. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий стихии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Специалисты приступили к ликвидации аварии по ул. Теплая Балка, в результате которой без тепла остались 95 абонентов. Также идут работы в Гурзуфе (Артековская, Подвойская, Ленинградская), где около 200 абонентов отключены от газоснабжения (сработала автоматика безопасности)", - сообщила в своем Telegram-канале Павленко.
Глава администрации отметила, что специалисты уже приступили к пуску газа. Также службы работают и по другим адресам, где зафиксированы точечные отключения от тепла.
По информации Павленко, представители местной власти уже выехали в южнобережные поселки, пострадавшие в результате разгула стихии. Так, известно, что пострадали набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры.
"В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка. Смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки", - обозначила Павленко.
В настоящее время на уборку улиц Ялты вышли порядка 500 сотрудников коммунальных служб. Коммунальщики наводят порядки в тех районах города, откуда поступают сигналы.
Также ведутся работы по подключению к электроэнергии.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Как сообщили в МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести
. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма рассказали о семи пострадавших.
В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
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