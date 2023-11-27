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Один человек погиб во время урагана в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Один человек погиб во время урагана в Крыму
Один человек погиб во время урагана в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Один человек погиб во время урагана в Крыму
По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:56
2023-11-27T10:14
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
олег крючков
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".Также он подтвердил информацию о пострадавших, сейчас их количество уточняется. Власти Крыма начали работу по оценке ущерба от разгула стихии. По словам Крючкова, ущерб большой. В ряде приморских городов размыло набережные. Самая сложная ситуация в Евпатории – там из местной гостиницы эвакуировано 100 человек, еще 150 человек вывезли с улицы Симферопольской. Сейчас на месте работает МЧС, затоплено около 200 домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
https://crimea.ria.ru/20231127/gde-byl-samyy-silnyy-veter-v-krymu-za-vremya-uragana---gidromettsentr-1133094651.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, олег крючков, происшествия, общество
Один человек погиб во время урагана в Крыму

В Крыму из-за непогоды погиб один человек - власти

09:56 27.11.2023 (обновлено: 10:14 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее море
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".
"Предварительно, есть погибший в селе Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - рассказал он.
Также он подтвердил информацию о пострадавших, сейчас их количество уточняется.
Власти Крыма начали работу по оценке ущерба от разгула стихии. По словам Крючкова, ущерб большой. В ряде приморских городов размыло набережные.
"Сейчас мы только начинаем оценивать ущерб, он очень большой. Такого шторма не было никогда. Локально было подобное в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью – большая трагедия для всего Крыма, потому как масштабы большие", - сказал он.
Самая сложная ситуация в Евпатории – там из местной гостиницы эвакуировано 100 человек, еще 150 человек вывезли с улицы Симферопольской. Сейчас на месте работает МЧС, затоплено около 200 домов.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.
В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеКрымНовости КрымаОлег КрючковПроисшествияОбщество
 
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