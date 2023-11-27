https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-pogib-vo-vremya-uragana-v-krymu-1133094143.html

Один человек погиб во время урагана в Крыму

Один человек погиб во время урагана в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Один человек погиб во время урагана в Крыму

По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:56

2023-11-27T09:56

2023-11-27T10:14

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

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происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".Также он подтвердил информацию о пострадавших, сейчас их количество уточняется. Власти Крыма начали работу по оценке ущерба от разгула стихии. По словам Крючкова, ущерб большой. В ряде приморских городов размыло набережные. Самая сложная ситуация в Евпатории – там из местной гостиницы эвакуировано 100 человек, еще 150 человек вывезли с улицы Симферопольской. Сейчас на месте работает МЧС, затоплено около 200 домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.

https://crimea.ria.ru/20231127/gde-byl-samyy-silnyy-veter-v-krymu-za-vremya-uragana---gidromettsentr-1133094651.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, олег крючков, происшествия, общество