Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
11:30 27.11.2023 (обновлено: 12:17 27.11.2023)
© РИА Новости КрымПоследствия стихии в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания.
"Это была беспрецедентная скорость ветра и количество осадков, сила волны. Но, тем не менее, критических нарушений и проблем с критической инфраструктурой не было, есть локальные порывы сетей. Ночью поступило более 1500 обращений, последствия устраняются оперативно с ночи. Все инфраструктура работает, – рассказал он. – Тем не менее, по совокупности ущерб значительный, поэтому я прошу подготовить заседание комиссии по ЧС. Будем объявлять ЧС регионального значения, создавать комиссию по оценке ущерба".
По его словам, сейчас перед специалистами города стоит задача оперативно ликвидировать последствия урагана и подключить всех абонентов к энерго- и водоснабжению.
Также Развожаев сообщил, что пострадавшие в результате разгула стихии не получили серьезных травм.
"Два человека находятся в 1-й городской больнице с незначительными травмами, ушибами. Остальные получили первую помощь. Всего пять человек обратились за медпомощью", – уточнил он.
Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым.