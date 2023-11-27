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Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:30
2023-11-27T12:17
михаил развожаев
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания.По его словам, сейчас перед специалистами города стоит задача оперативно ликвидировать последствия урагана и подключить всех абонентов к энерго- и водоснабжению.Также Развожаев сообщил, что пострадавшие в результате разгула стихии не получили серьезных травм.Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html
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михаил развожаев, севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение
Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра

Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра

11:30 27.11.2023 (обновлено: 12:17 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия стихии в Севастополе
Последствия стихии в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания.

"Это была беспрецедентная скорость ветра и количество осадков, сила волны. Но, тем не менее, критических нарушений и проблем с критической инфраструктурой не было, есть локальные порывы сетей. Ночью поступило более 1500 обращений, последствия устраняются оперативно с ночи. Все инфраструктура работает, рассказал он. Тем не менее, по совокупности ущерб значительный, поэтому я прошу подготовить заседание комиссии по ЧС. Будем объявлять ЧС регионального значения, создавать комиссию по оценке ущерба".

По его словам, сейчас перед специалистами города стоит задача оперативно ликвидировать последствия урагана и подключить всех абонентов к энерго- и водоснабжению.
Также Развожаев сообщил, что пострадавшие в результате разгула стихии не получили серьезных травм.

"Два человека находятся в 1-й городской больнице с незначительными травмами, ушибами. Остальные получили первую помощь. Всего пять человек обратились за медпомощью", уточнил он.

Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Михаил РазвожаевСевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждение
 
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