https://crimea.ria.ru/20231127/rezhim-chs-budet-vveden-v-sevastopole-iz-za-shtormovogo-vetra-1133105093.html

Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра

Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T11:30

2023-11-27T11:30

2023-11-27T12:17

михаил развожаев

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Севастополе из-за штормового ветра, после этого спецкомиссия приступит к оценке ущерба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания.По его словам, сейчас перед специалистами города стоит задача оперативно ликвидировать последствия урагана и подключить всех абонентов к энерго- и водоснабжению.Также Развожаев сообщил, что пострадавшие в результате разгула стихии не получили серьезных травм.Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html

севастополь

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2023

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